kuzment написав:Накрылся мой майнинг походу... Нет карт, а те что есть за такие деньги - утопия. Да и стрёмно на таком ажиотаже входить. Войти сейчас в майнинг это тоже самое что войти в декабре в биткоин по 18 000$. Я в глубине души геймер, но крайне жадный геймер. Обычно по акциям со скидкой в Steam покупаю интересующие игры, и когда их соберётся 3 - 4 игры, покупаю карту, прохожу и тут же продаю карту. Раз в год делаю этот трюк, правда в этом году похоже придется пропустить. Ровно год назад, в январе купил себе gtx 1060 msi gaming x. Купил за 6000 грн., в целофане. Прошел игры и продал за 5600 по-моему. Это я к тому, что именно столько сейчас должна стоить эта карта. rx 470, 570 значительно слабее в играх. За них бы я даже 4000 грн. не отдал год назад. rx 580 интуитивно должен стоить немного дешевле чем gtx 1060. В районе 5000 грн. Думаю очень скоро на ОЛХ будут именно эти цены.
Эх.. про Эфир сегодня можно просто кыно снимать... как его утром выгнали из бара (спуск с 1000) и за день три попытки вернуться (подняться выше 970..) И время на разгон все больше и больше тратит.. Просто как живой человек, пытающийся проломить дверь. Забавно наблюдать.
Ты ж понимаешь, что дело в ином.Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.Я, например, этим руководствуюсь.Попробуй, может быть понравится.Только с хорошими пожеланиями. По делу - ты тут тоже панику не разводи, особенно про 5.Да пока падаем к точке пересечения глобальных восходящего и низходящего трендов, там отскок 90% и 10% пробой вниз.Это уже пишу для всех. Вот если пробьём, тогда 7-5 станут актуальными.
Судя по вашему отношению к окружающим вы просто жаждете чтоб вас оскорбляли, называли всякими плохими словами
Ты ж понимаешь, что дело в ином.Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.Я, например, этим руководствуюсь.Попробуй, может быть понравится.Только с хорошими пожеланиями. По делу - ты тут тоже панику не разводи, особенно про 5.Да пока падаем к точке пересечения глобальных восходящего и низходящего трендов, там отскок 90% и 10% пробой вниз.Это уже пишу для всех. Вот если пробьём, тогда 7-5 станут актуальными.
Судя по вашему отношению к окружающим вы просто жаждете чтоб вас оскорбляли, называли всякими плохими словами
Ладно, извини, если чего. Завтра выходит чистый Супермакс, я в его отсутствие немного пыль погонял
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.