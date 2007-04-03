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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 910911912913

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:17

  kuzment написав:Накрылся мой майнинг походу... Нет карт, а те что есть за такие деньги - утопия.
Да и стрёмно на таком ажиотаже входить. Войти сейчас в майнинг это тоже самое что войти в декабре в биткоин по 18 000$.
Я в глубине души геймер, но крайне жадный геймер. Обычно по акциям со скидкой в Steam покупаю интересующие игры, и когда их соберётся 3 - 4 игры, покупаю карту, прохожу и тут же продаю карту. Раз в год делаю этот трюк, правда в этом году похоже придется пропустить. Ровно год назад, в январе купил себе gtx 1060 msi gaming x. Купил за 6000 грн., в целофане. Прошел игры и продал за 5600 по-моему.
Это я к тому, что именно столько сейчас должна стоить эта карта. rx 470, 570 значительно слабее в играх. За них бы я даже 4000 грн. не отдал год назад.
rx 580 интуитивно должен стоить немного дешевле чем gtx 1060. В районе 5000 грн.
Думаю очень скоро на ОЛХ будут именно эти цены.

Бери Nvidia а не AMD. Потім перепродаси.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эх.. про Эфир сегодня можно просто кыно снимать... как его утром выгнали из бара (спуск с 1000) и за день три попытки вернуться (подняться выше 970..)
И время на разгон все больше и больше тратит.. Просто как живой человек, пытающийся проломить дверь. :) Забавно наблюдать.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:05

  killerbean написав:
  cryptos1 написав:взлетаем

Ага, на 5К взлетаем, бгг

Спрос на 100 лямов свежего тезера остановится где-то в районе 11,5К. Тогда и шортануть можно,...если конечно нового не подвезут :?

...хотя судя по динамике 12 сегодня реально можно пощупать
Жаль что сообщения долго на форуме доходят)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:17

сейчас будет пауза-откат в связи с тем, что у чуваков пока вагоны свежие не прошли цикл. судя по реестру пока освоено 25 лямов из 100...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:25

ETH

exmo.me: ETH = $1050
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:07

  Vitl написав:killerbean

Ты ж понимаешь, что дело в ином.Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.Я, например, этим руководствуюсь.Попробуй, может быть понравится.Только с хорошими пожеланиями.
По делу - ты тут тоже панику не разводи, особенно про 5.Да пока падаем к точке пересечения глобальных восходящего и низходящего трендов, там отскок 90% и 10% пробой вниз.Это уже пишу для всех. 8) Вот если пробьём, тогда 7-5 станут актуальными.

:mrgreen: Судя по вашему отношению к окружающим вы просто жаждете чтоб вас оскорбляли, называли всякими плохими словами
xwxw3
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:57

  xwxw3 написав:
  Vitl написав:killerbean

Ты ж понимаешь, что дело в ином.Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.Я, например, этим руководствуюсь.Попробуй, может быть понравится.Только с хорошими пожеланиями.
По делу - ты тут тоже панику не разводи, особенно про 5.Да пока падаем к точке пересечения глобальных восходящего и низходящего трендов, там отскок 90% и 10% пробой вниз.Это уже пишу для всех. 8) Вот если пробьём, тогда 7-5 станут актуальными.

:mrgreen: Судя по вашему отношению к окружающим вы просто жаждете чтоб вас оскорбляли, называли всякими плохими словами


Ладно, извини, если чего.
Завтра выходит чистый Супермакс, я в его отсутствие немного пыль погонял :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 910911912913
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