kuzment написав:

Накрылся мой майнинг походу... Нет карт, а те что есть за такие деньги - утопия.Да и стрёмно на таком ажиотаже входить. Войти сейчас в майнинг это тоже самое что войти в декабре в биткоин по 18 000$.Я в глубине души геймер, но крайне жадный геймер. Обычно по акциям со скидкой в Steam покупаю интересующие игры, и когда их соберётся 3 - 4 игры, покупаю карту, прохожу и тут же продаю карту. Раз в год делаю этот трюк, правда в этом году похоже придется пропустить. Ровно год назад, в январе купил себе gtx 1060 msi gaming x. Купил за 6000 грн., в целофане. Прошел игры и продал за 5600 по-моему.Это я к тому, что именно столько сейчас должна стоить эта карта. rx 470, 570 значительно слабее в играх. За них бы я даже 4000 грн. не отдал год назад.rx 580 интуитивно должен стоить немного дешевле чем gtx 1060. В районе 5000 грн.Думаю очень скоро на ОЛХ будут именно эти цены.