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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 911912913914 Какую часть средств инвестировали в криптовалюту? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273 1. до 500 долларов 15% 40 2. 500 - 1000 6% 16 3. 1000 - 5000 12% 34 4. 5000 - 10 000 1% 4 5. более 10 000 6% 17 6. не покупаю а "майню" 7% 18 7. только планирую купить 16% 43 8. не покупал и не буду 37% 101 Всього голосів : 273 Додано: Вів 23 січ, 2018 23:58 Vitl написав: killerbean



Ой какой обгадившийся парень вылез.Ты продал па 3000 битки. теперь ноешь про 5000.Это ж смешно.Надо быть таким недалёким тупеньким. чтоб такие деньжища подарить кому то.потом, чтобы его в форуме не чморили придумал байку про квартиру.Причём такая байка стала очень популярной для неудачников.позор, ты наверное уже все волосы вырвал...кое где.у меня несколько квартир и я почему то не рассказываю в теме про крипту что и за что я купил.а кто рассказывает, тот умышленно хочет скрыть своё лоховство. чтобы тебя тут меньше презирали.

А по поводу что когда покупать. то тут всё просто - тема стала интересной, значит в неё можно входить, стало ясно что будет вверх - можно входить.Это также как трейдинг, если входить выгодно, но в слепую, то результат непредсказуем.А если после подтверждающих сигналов, даже с меньшей выгодой, то профит будет обеспечен. хоть и немного меньше.так что развивайся лошок. Ой какой обгадившийся парень вылез.Ты продал па 3000 битки. теперь ноешь про 5000.Это ж смешно.Надо быть таким недалёким тупеньким. чтоб такие деньжища подарить кому то.потом, чтобы его в форуме не чморили придумал байку про квартиру.Причём такая байка стала очень популярной для неудачников.позор, ты наверное уже все волосы вырвал...кое где.у меня несколько квартир и я почему то не рассказываю в теме про крипту что и за что я купил.а кто рассказывает, тот умышленно хочет скрыть своё лоховство. чтобы тебя тут меньше презирали.А по поводу что когда покупать. то тут всё просто - тема стала интересной, значит в неё можно входить, стало ясно что будет вверх - можно входить.Это также как трейдинг, если входить выгодно, но в слепую, то результат непредсказуем.А если после подтверждающих сигналов, даже с меньшей выгодой, то профит будет обеспечен. хоть и немного меньше.так что развивайся лошок.

Между строк читается "я вошел в крипту через украинские биржи когда там ценник был +20% от мировых" Между строк читается "я вошел в крипту через украинские биржи когда там ценник был +20% от мировых" Zebra

Повідомлень: 5186 З нами з: 21.09.12 Подякував: 303 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 00:11 Zebra



Тебе ли не знать, что есть трейдинг и инвестиция.Это разные вещи, я занимаюсь первой.Как раз чтобы не застрять в инвестициях. которым не очень то доверяю.Укрбиржи имеют ряд спекулятивных преимуществ.А ценник всегда выше в последнее время, но он выше как на покупку так и на продажу. а мне важна разница.Многие сделки делаются вообще в теч часа. тут не получается ввод-вывод с другого места, в нём нет смысла.Не, ну бывают местами случаи, вот пару дней назад цена была выше на 2500 баксов за биток.Это легко поясняется.Биржа имеет относительно мало клиентов и при перекупленности никто не хочет резать лося, держат цену.Потом постепенно цена выравнивается до удобных пределов.В общем к местным правилам и особенностям нужно привыкнуть, а зарабатывается там ничем не хуже чем на других. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 13485 З нами з: 04.05.10 Подякував: 525 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 00:20 Vitl написав: Укрбиржи имеют ряд спекулятивных преимуществ Укрбиржи имеют ряд спекулятивных преимуществ

каких преимуществ еще и целый ряд? в 2-4 раза выше комиссия и спрэд? ))



про цены я вообще молчу, парят "инвесторам" крипту на 10-30% дороже рынка )) каких преимуществ еще и целый ряд? в 2-4 раза выше комиссия и спрэд? ))про цены я вообще молчу, парят "инвесторам" крипту на 10-30% дороже рынка )) baffet Повідомлень: 281 З нами з: 11.02.16 Подякував: 16 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 00:31 xwxw3 написав: Во первых, увеличение размеров блока так же на всегда не решает эту проблему, решает временно, как и LN, но получает на выходе значительно выросший объём блокчейна в отличии от LN, что приведет к централизации сети и ее коллапсом в будущем. Кроме того LN решает эту проблему более эффективно сроком на более длительное время, как минимум на несколько лет.



Во вторых, автор похоже отстал от темы, кроме Lighting network разработаны и другие технологии которые решат проблемы, и которые естественно будут внедрятся. Так же автор не приводит достаточно аргументов почему LN не поможет, пример про транзакцию с 1000 человек не к месту, LN позволит такое сделать.



В третьих вы бы еще с сайта Мурзилки цитату и ссылку привели. Читайте технических специалистов



Если бы увеличение размера блока решило проблемы, то его уже давно бы ввели, ведь ребята переживают за этот проект всей душой. Просто собрались вместе спецы и рассчитали что проблемы увеличение блока не решит а только увеличит.



Lighting network лучшее решение, к тому же хватит LN на долго, так же будут внедрятся и другие технологии со временем.

Во первых, увеличение размеров блока так же на всегда не решает эту проблему, решает временно, как и LN, но получает на выходе значительно выросший объём блокчейна в отличии от LN, что приведет к централизации сети и ее коллапсом в будущем. Кроме того LN решает эту проблему более эффективно сроком на более длительное время, как минимум на несколько лет.Во вторых, автор похоже отстал от темы, кроме Lighting network разработаны и другие технологии которые решат проблемы, и которые естественно будут внедрятся. Так же автор не приводит достаточно аргументов почему LN не поможет, пример про транзакцию с 1000 человек не к месту, LN позволит такое сделать.В третьих вы бы еще с сайта Мурзилки цитату и ссылку привели. Читайте технических специалистовЕсли бы увеличение размера блока решило проблемы, то его уже давно бы ввели, ведь ребята переживают за этот проект всей душой. Просто собрались вместе спецы и рассчитали что проблемы увеличение блока не решит а только увеличит.Lighting network лучшее решение, к тому же хватит LN на долго, так же будут внедрятся и другие технологии со временем.

1. Lighting Network - это костыль. C 1000 разными людьми транзакции - это будет БОЛЬШЕ 1 транзакции на выходе. Их будет меньше, но оно не удовлетворит потребность человечества. А ведь пропускная способность блокчейна так и будет 3-4 операции в секунду? А время полного безопасного подтверждения транзакций так и остается 10*3 минут? А надо 1 секунда, не меньше. Код переписывать надо с нуля, а не придумывать аддоны. ВСЕ микротранзакции должны оставаться в истории, в блокчейне. Нам не надо костылей. Криптовалюта построена чтобы решить проблемы фиата, а не костыли в нее пихать. И хранение всех оперциий и отслеживание - это одно из ключевых требований для криптовалюты. Кроме того, какие разработаны технологии ДЛЯ биткоина, которые будут внедрятся, которые решат проблему масштабируемости? Напишите, плз. Я знаю для альтов, но мне интересно по биткоину.

2. А здесь что форум программистов? Я скидываю такой материал, чтобы наиболее понятно человеческим языком объяснить смысл. Лурк - не сымый моральный авторитетный ресурс, но инфа по биткоину здесь наиболее понятно, объективно и беспристрастно расписана. Или нет? Напишите, плз, что противоречит с доками на гитхабе по биткоину например, мне будет интересно.

3. Биткоин - это мамонт, криптовалюта первого поколения, который не находит глобального применения. В буржунете уже стихли разговоры про биткоин и перешли на альты. Скоро и сюда дойдет 1. Lighting Network - это костыль. C 1000 разными людьми транзакции - это будет БОЛЬШЕ 1 транзакции на выходе. Их будет меньше, но оно не удовлетворит потребность человечества. А ведь пропускная способность блокчейна так и будет 3-4 операции в секунду? А время полного безопасного подтверждения транзакций так и остается 10*3 минут? А надо 1 секунда, не меньше. Код переписывать надо с нуля, а не придумывать аддоны. ВСЕ микротранзакции должны оставаться в истории, в блокчейне. Нам не надо костылей. Криптовалюта построена чтобы решить проблемы фиата, а не костыли в нее пихать. И хранение всех оперциий и отслеживание - это одно из ключевых требований для криптовалюты. Кроме того, какие разработаны технологии ДЛЯ биткоина, которые будут внедрятся, которые решат проблему масштабируемости? Напишите, плз. Я знаю для альтов, но мне интересно по биткоину.2. А здесь что форум программистов? Я скидываю такой материал, чтобы наиболее понятно человеческим языком объяснить смысл. Лурк - не сымый моральный авторитетный ресурс, но инфа по биткоину здесь наиболее понятно, объективно и беспристрастно расписана. Или нет? Напишите, плз, что противоречит с доками на гитхабе по биткоину например, мне будет интересно.3. Биткоин - это мамонт, криптовалюта первого поколения, который не находит глобального применения. В буржунете уже стихли разговоры про биткоин и перешли на альты. Скоро и сюда дойдет spirithn Повідомлень: 5 З нами з: 08.10.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 911912913914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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