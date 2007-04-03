Ой какой обгадившийся парень вылез.Ты продал па 3000 битки. теперь ноешь про 5000.Это ж смешно.Надо быть таким недалёким тупеньким. чтоб такие деньжища подарить кому то.потом, чтобы его в форуме не чморили придумал байку про квартиру.Причём такая байка стала очень популярной для неудачников.позор, ты наверное уже все волосы вырвал...кое где.у меня несколько квартир и я почему то не рассказываю в теме про крипту что и за что я купил.а кто рассказывает, тот умышленно хочет скрыть своё лоховство. чтобы тебя тут меньше презирали. А по поводу что когда покупать. то тут всё просто - тема стала интересной, значит в неё можно входить, стало ясно что будет вверх - можно входить.Это также как трейдинг, если входить выгодно, но в слепую, то результат непредсказуем.А если после подтверждающих сигналов, даже с меньшей выгодой, то профит будет обеспечен. хоть и немного меньше.так что развивайся лошок.
Между строк читается "я вошел в крипту через украинские биржи когда там ценник был +20% от мировых"
Тебе ли не знать, что есть трейдинг и инвестиция.Это разные вещи, я занимаюсь первой.Как раз чтобы не застрять в инвестициях. которым не очень то доверяю.Укрбиржи имеют ряд спекулятивных преимуществ.А ценник всегда выше в последнее время, но он выше как на покупку так и на продажу. а мне важна разница.Многие сделки делаются вообще в теч часа. тут не получается ввод-вывод с другого места, в нём нет смысла.Не, ну бывают местами случаи, вот пару дней назад цена была выше на 2500 баксов за биток.Это легко поясняется.Биржа имеет относительно мало клиентов и при перекупленности никто не хочет резать лося, держат цену.Потом постепенно цена выравнивается до удобных пределов.В общем к местным правилам и особенностям нужно привыкнуть, а зарабатывается там ничем не хуже чем на других.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
xwxw3 написав:Во первых, увеличение размеров блока так же на всегда не решает эту проблему, решает временно, как и LN, но получает на выходе значительно выросший объём блокчейна в отличии от LN, что приведет к централизации сети и ее коллапсом в будущем. Кроме того LN решает эту проблему более эффективно сроком на более длительное время, как минимум на несколько лет.
Во вторых, автор похоже отстал от темы, кроме Lighting network разработаны и другие технологии которые решат проблемы, и которые естественно будут внедрятся. Так же автор не приводит достаточно аргументов почему LN не поможет, пример про транзакцию с 1000 человек не к месту, LN позволит такое сделать.
В третьих вы бы еще с сайта Мурзилки цитату и ссылку привели. Читайте технических специалистов
Если бы увеличение размера блока решило проблемы, то его уже давно бы ввели, ведь ребята переживают за этот проект всей душой. Просто собрались вместе спецы и рассчитали что проблемы увеличение блока не решит а только увеличит.
Lighting network лучшее решение, к тому же хватит LN на долго, так же будут внедрятся и другие технологии со временем.
1. Lighting Network - это костыль. C 1000 разными людьми транзакции - это будет БОЛЬШЕ 1 транзакции на выходе. Их будет меньше, но оно не удовлетворит потребность человечества. А ведь пропускная способность блокчейна так и будет 3-4 операции в секунду? А время полного безопасного подтверждения транзакций так и остается 10*3 минут? А надо 1 секунда, не меньше. Код переписывать надо с нуля, а не придумывать аддоны. ВСЕ микротранзакции должны оставаться в истории, в блокчейне. Нам не надо костылей. Криптовалюта построена чтобы решить проблемы фиата, а не костыли в нее пихать. И хранение всех оперциий и отслеживание - это одно из ключевых требований для криптовалюты. Кроме того, какие разработаны технологии ДЛЯ биткоина, которые будут внедрятся, которые решат проблему масштабируемости? Напишите, плз. Я знаю для альтов, но мне интересно по биткоину. 2. А здесь что форум программистов? Я скидываю такой материал, чтобы наиболее понятно человеческим языком объяснить смысл. Лурк - не сымый моральный авторитетный ресурс, но инфа по биткоину здесь наиболее понятно, объективно и беспристрастно расписана. Или нет? Напишите, плз, что противоречит с доками на гитхабе по биткоину например, мне будет интересно. 3. Биткоин - это мамонт, криптовалюта первого поколения, который не находит глобального применения. В буржунете уже стихли разговоры про биткоин и перешли на альты. Скоро и сюда дойдет