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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 912913914915

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:57

  killerbean написав:
  ALEF написав:by 2030, the business value added by blockchain will grow to $3.1 trillion.


Как-то маловато. Еще даже правительства не включились в гонку закупок крипты.

А зачем им это? Они свою "крупту" с покон веков майнят)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:А зачем им это? Они свою "крупту" с покон веков майнят)))

Понимашь ли, тут появилась какая-то другая валюта, которую эмитируют всякие плебеи, и мало того она еще и стоит гораздо повыше их личной валюты. Ну и еще есть инсайд на эту тему, но так как подтвердить ничем не могу, то и озвучивать ничего не буду.

А тем временем перед саммитом G20 все больше инфа о том, что правительства хотят разобраться в теме крипты.

European Commission Will Hold A Roundtable On The Subject Of Cryptocurrency

https://bit.news/eng/the-european-commi ... ncy-topic/
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:00

  killerbean написав:А тем временем перед саммитом G20 все больше инфа о том, что правительства хотят разобраться в теме крипты.


Чем больше правительства в ней разбираются, тем больше выходит запретов :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  jump написав:У 2017 році таких криптовалют з'явилося 19


звідки аж 19?

я бачу лише 8

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D1%83
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Чем больше правительства в ней разбираются, тем больше выходит запретов


И это хорошо. Чем больше легалайза, тем больше будет доверия, и больше будет продаваться товаров и услуг за крипту.

Я только за, если будет полное и четкое законодательство на эту тему по всему миру.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Началось, пацаны.

World of banking and cryptocurrencies collide

https://www.ft.com/video/3485f37a-5423- ... 941ec85b77
killerbean
 
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