А зачем им это? Они свою "крупту" с покон веков майнят)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2018 14:57
Додано: Сер 24 січ, 2018 16:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Понимашь ли, тут появилась какая-то другая валюта, которую эмитируют всякие плебеи, и мало того она еще и стоит гораздо повыше их личной валюты. Ну и еще есть инсайд на эту тему, но так как подтвердить ничем не могу, то и озвучивать ничего не буду.
А тем временем перед саммитом G20 все больше инфа о том, что правительства хотят разобраться в теме крипты.
European Commission Will Hold A Roundtable On The Subject Of Cryptocurrency
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:00
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
звідки аж 19?
я бачу лише 8
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Началось, пацаны.
World of banking and cryptocurrencies collide
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