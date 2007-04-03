Ты слишком много думаешь о хрене МакАфи, пора уже менять тактику, братан.
Ну а в целом с возвращением. Тут в треде слишком мало постов в стиле "я же говорил", только некий Первый старался.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ты слишком много думаешь о хрене МакАфи, пора уже менять тактику, братан.
Ну а в целом с возвращением. Тут в треде слишком мало постов в стиле "я же говорил", только некий Первый старался.
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:45
Я никогда не писал в таком роде. Это абсолютно серая зона. Но упоротость адептов отталкивает.
Как о нем не думать? Чел самое дорогое поставил на кон. А шо если ему придется его сожрать? Он же двинется мозгами, а у меня его антивирус на 3 года вперед проплачен. Кто его поддерживать будет?
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Смотри, ты уже почти готов войти в бездну. Сейчас адептов прокатят на очередные -50% депозита, и можно будет заходить.
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:27
Да не будет никаких полляма за биток. Его стоимость уперлась в 20к, потому что комиссии выросли, Корея сдулась.
Поверю еще в 50к краткосрочно, и то, через 4 года.
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:47
xwxw3 Ну что же, значит будем ждать, как LN выведет биткоин на другой уровень, и как будет отслеживаться история транзакций в том же LN. Ну и конечно же полного решения проблемы масштабируемости с помощью перечисленных вами технологий
А чем тогда будут рассчитываться, например, за кофе или хлеб, если блокчейн будет загрязнятся?
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:58
"немайновими правами" на биточки Уй Чай Линя обеспеченные правами на биточки Игнасио )) и все это вне блокчейна но гарантировано Джорджем ))
lightning network...
193 сумасшедших уже ганяют 3 битка ))
Додано: Чет 25 січ, 2018 01:09
Если не будут отслеживаться транзакции, то разве это плохо?
Полное решение проблем масштабирования может быть полным для какого-то периода времени, вот введут LN и его хватит на пару лет, опять упрутся в проблемы масштабирования, тогда новую технологию внедрят. Там есть одна технология, которая может миллиард человек обслуживать, ее только до ума довести.
За кофе и хлеб как раз будут платить используя сеть LN, и потому блокчейн не будет загрязнятся как у биткоин кеш, тем временем блокчейн биткоин кеш будет занимать уже 1 терабайт, а у битка будет где то 500 гигабайт.
Не нравится биткоин не покупайте биткоин, покупайте биткоин кеш раз вам он так нравится, а я куплю биткоин потому что мне нравится биткоин, никто же никого не заставляет что то покупать
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