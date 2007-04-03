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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 913914915916

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ты слишком много думаешь о хрене МакАфи, пора уже менять тактику, братан.

Ну а в целом с возвращением. Тут в треде слишком мало постов в стиле "я же говорил", только некий Первый старался.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:45

  killerbean написав:Ты слишком много думаешь о хрене МакАфи, пора уже менять тактику, братан.

Ну а в целом с возвращением. Тут в треде слишком мало постов в стиле "я же говорил", только некий Первый старался.

Я никогда не писал в таком роде. Это абсолютно серая зона. Но упоротость адептов отталкивает.
Как о нем не думать? Чел самое дорогое поставил на кон. А шо если ему придется его сожрать? Он же двинется мозгами, а у меня его антивирус на 3 года вперед проплачен. Кто его поддерживать будет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смотри, ты уже почти готов войти в бездну. Сейчас адептов прокатят на очередные -50% депозита, и можно будет заходить.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:27

  airmax78 написав:
  killerbean написав:Ты слишком много думаешь о хрене МакАфи, пора уже менять тактику, братан.

Ну а в целом с возвращением. Тут в треде слишком мало постов в стиле "я же говорил", только некий Первый старался.

Я никогда не писал в таком роде. Это абсолютно серая зона. Но упоротость адептов отталкивает.
Как о нем не думать? Чел самое дорогое поставил на кон. А шо если ему придется его сожрать? Он же двинется мозгами, а у меня его антивирус на 3 года вперед проплачен. Кто его поддерживать будет?

Да не будет никаких полляма за биток. Его стоимость уперлась в 20к, потому что комиссии выросли, Корея сдулась.

Поверю еще в 50к краткосрочно, и то, через 4 года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:47

xwxw3 Ну что же, значит будем ждать, как LN выведет биткоин на другой уровень, и как будет отслеживаться история транзакций в том же LN. Ну и конечно же полного решения проблемы масштабируемости с помощью перечисленных вами технологий :D
А чем тогда будут рассчитываться, например, за кофе или хлеб, если блокчейн будет загрязнятся?
spirithn
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:58

  spirithn написав:А чем тогда будут рассчитываться, например, за кофе или хлеб, если блокчейн будет загрязнятся?

"немайновими правами" на биточки Уй Чай Линя обеспеченные правами на биточки Игнасио )) и все это вне блокчейна но гарантировано Джорджем ))
lightning network...
193 сумасшедших уже ганяют 3 битка ))
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baffet
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 01:09

  spirithn написав:xwxw3 Ну что же, значит будем ждать, как LN выведет биткоин на другой уровень, и как будет отслеживаться история транзакций в том же LN. Ну и конечно же полного решения проблемы масштабируемости с помощью перечисленных вами технологий :D
А чем тогда будут рассчитываться, например, за кофе или хлеб, если блокчейн будет загрязнятся?

Если не будут отслеживаться транзакции, то разве это плохо?
Полное решение проблем масштабирования может быть полным для какого-то периода времени, вот введут LN и его хватит на пару лет, опять упрутся в проблемы масштабирования, тогда новую технологию внедрят. Там есть одна технология, которая может миллиард человек обслуживать, ее только до ума довести.
За кофе и хлеб как раз будут платить используя сеть LN, и потому блокчейн не будет загрязнятся как у биткоин кеш, тем временем блокчейн биткоин кеш будет занимать уже 1 терабайт, а у битка будет где то 500 гигабайт.
Не нравится биткоин не покупайте биткоин, покупайте биткоин кеш раз вам он так нравится, а я куплю биткоин потому что мне нравится биткоин, никто же никого не заставляет что то покупать :mrgreen:
xwxw3
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