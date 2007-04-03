Додано: Чет 25 січ, 2018 01:09

spirithn написав: xwxw3 Ну что же, значит будем ждать, как LN выведет биткоин на другой уровень, и как будет отслеживаться история транзакций в том же LN. Ну и конечно же полного решения проблемы масштабируемости с помощью перечисленных вами технологий

А чем тогда будут рассчитываться, например, за кофе или хлеб, если блокчейн будет загрязнятся? Ну что же, значит будем ждать, как LN выведет биткоин на другой уровень, и как будет отслеживаться история транзакций в том же LN. Ну и конечно же полного решения проблемы масштабируемости с помощью перечисленных вами технологийА чем тогда будут рассчитываться, например, за кофе или хлеб, если блокчейн будет загрязнятся?

Если не будут отслеживаться транзакции, то разве это плохо?Полное решение проблем масштабирования может быть полным для какого-то периода времени, вот введут LN и его хватит на пару лет, опять упрутся в проблемы масштабирования, тогда новую технологию внедрят. Там есть одна технология, которая может миллиард человек обслуживать, ее только до ума довести.За кофе и хлеб как раз будут платить используя сеть LN, и потому блокчейн не будет загрязнятся как у биткоин кеш, тем временем блокчейн биткоин кеш будет занимать уже 1 терабайт, а у битка будет где то 500 гигабайт.Не нравится биткоин не покупайте биткоин, покупайте биткоин кеш раз вам он так нравится, а я куплю биткоин потому что мне нравится биткоин, никто же никого не заставляет что то покупать