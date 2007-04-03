RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 914915916917

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:58

  crypto_ax написав:Подскажите, можно ли в разделе создать тему с халявными раздачами коинов и токенов в т.ч. и рефф.?
Баунти и аердропы, или здесь запрещено?

Можно, вперед
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19293
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 4310 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:56

.....
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 25 січ, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13502
З нами з: 04.05.10
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще один звоночек перед саммитом G-20

https://korrespondent.net/business/fina ... enerhetyky
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5190
З нами з: 21.09.12
Подякував: 303 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:11

Климат необратимо меняется, а мы лишь наблюдаем за тем, сколько угля использует Китай для майнинга биткоинов.

Шикарна фраза. У ній є все і економіка, і політика, і глобальні проблеми людства.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 946
З нами з: 11.11.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 914915916917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, xwxw3, дядя Caша і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4057, 4058, 4059
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
40587 161831587
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 20:20
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6012 1275105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 19:27
orest
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32761
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8808)
25.01.2018 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.