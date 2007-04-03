Можно, вперед
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:58
Можно, вперед
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:56
.....
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 25 січ, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще один звоночек перед саммитом G-20
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:11
Шикарна фраза. У ній є все і економіка, і політика, і глобальні проблеми людства.
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:01
РФ за крок до законодавчого врегулювання питання крипти..
поданий законопроект!
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О цифровых финансовых активах»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
Цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. ..........
а де наші бовдури? літають на мальдіви під псевдоніми і жеруть хавчик по 20К за добу?
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:51
Додано: П'ят 26 січ, 2018 07:05
на рашу предлагаешь ровняться,которая мечтает стать КНДР?
может лучше на Германию,США,Японию,ну или на худой конец на такой же,как и мы постсовок Беларусь?
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