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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 914915916917

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:58

  crypto_ax написав:Подскажите, можно ли в разделе создать тему с халявными раздачами коинов и токенов в т.ч. и рефф.?
Баунти и аердропы, или здесь запрещено?

Можно, вперед
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:56

.....
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 25 січ, 2018 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще один звоночек перед саммитом G-20

https://korrespondent.net/business/fina ... enerhetyky
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:11

Климат необратимо меняется, а мы лишь наблюдаем за тем, сколько угля использует Китай для майнинга биткоинов.

Шикарна фраза. У ній є все і економіка, і політика, і глобальні проблеми людства.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Еще один звоночек перед саммитом G-20


Это просто смешно, лол. Удивляет, какие идиоты нами правят.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:01

РФ за крок до законодавчого врегулювання питання крипти..
поданий законопроект!


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О цифровых финансовых активах»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
Цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. ..........



а де наші бовдури? літають на мальдіви під псевдоніми і жеруть хавчик по 20К за добу? :shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:51

  greenozon написав:а де наші бовдури? літають на мальдіви під псевдоніми і жеруть хавчик по 20К за добу? :shock:

Они ждут, когда на Московии примут закон, а потом скопипастят.
oleg000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 07:05

  greenozon написав:РФ за крок до законодавчого врегулювання питання крипти..
поданий законопроект!


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О цифровых финансовых активах»

на рашу предлагаешь ровняться,которая мечтает стать КНДР?
может лучше на Германию,США,Японию,ну или на худой конец на такой же,как и мы постсовок Беларусь?
WV
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