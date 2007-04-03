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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 919920921922> Какую часть средств инвестировали в криптовалюту? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273 1. до 500 долларов 15% 40 2. 500 - 1000 6% 16 3. 1000 - 5000 12% 34 4. 5000 - 10 000 1% 4 5. более 10 000 6% 17 6. не покупаю а "майню" 7% 18 7. только планирую купить 16% 43 8. не покупал и не буду 37% 101 Всього голосів : 273 Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:56 KML написав: Zebra написав: Каждый день битка добывается на $20 млн. За месяц $600 млн. За год $7,5 млрд. Этих денег нужно чтоб поддерживать текущий уровень цен. Не говоря уже про остальную крипту, которая добывается еще больше, чем биткоина.

Каждый день битка добывается на $20 млн. За месяц $600 млн. За год $7,5 млрд. Этих денег нужно чтоб поддерживать текущий уровень цен. Не говоря уже про остальную крипту, которая добывается еще больше, чем биткоина.

Я надеюсь, что приведу корректные данные, так как нет времени их подробно перепроверять.

В середине 2016 года объем инвестиций в биткоин составлял всего 8 млрд долларов. На данный момент в биткоин уже инвестировали 188 миллиардов. поэтому цифра в 7.5 млрд в год мне кажется абсолютно реалистичной.

И еще, не сравнивайте цифры Украины. Цифры для всей Украины - это обычно цифры для среднестатистического большого города в Европе. Что уж говорить, что в мировом масштабе это и вовсе смешные цифры.

Я надеюсь, что приведу корректные данные, так как нет времени их подробно перепроверять.В середине 2016 года объем инвестиций в биткоин составлял всего 8 млрд долларов. На данный момент в биткоин уже инвестировали 188 миллиардов. поэтому цифра в 7.5 млрд в год мне кажется абсолютно реалистичной.И еще, не сравнивайте цифры Украины. Цифры для всей Украины - это обычно цифры для среднестатистического большого города в Европе. Что уж говорить, что в мировом масштабе это и вовсе смешные цифры.

ОМГ. Это вы взяли "капитализацию" битка и решили, что это и есть та сумма, которую в него инвестировали. Биткоэн вопасносте из-за таких аналитиков.

Послушайте, если хотя бы 10-я часть этой суммы была реально потрачена сегодняшними холдерами на биток - то слава Богу, но, думаю, что и этого не было. А Зебра вам говорит о РЕАЛЬНЫХ бабосах, которые надо заливать в печку под названием "биток", только чтобы удерживать сегодняшний курс. Не о мифической капитализации, а о реальных бабосах, которые надо взять со своего счета, закинуть на биржу и купить сраный биток. А если этого не сделать - цена битка пойдет на пол-шестого. ОМГ. Это вы взяли "капитализацию" битка и решили, что это и есть та сумма, которую в него инвестировали. Биткоэн вопасносте из-за таких аналитиков.Послушайте, если хотя бы 10-я часть этой суммы была реально потрачена сегодняшними холдерами на биток - то слава Богу, но, думаю, что и этого не было. А Зебра вам говорит о РЕАЛЬНЫХ бабосах, которые надо заливать в печку под названием "биток", только чтобы удерживать сегодняшний курс. Не о мифической капитализации, а о реальных бабосах, которые надо взять со своего счета, закинуть на биржу и купить сраный биток. А если этого не сделать - цена битка пойдет на пол-шестого. airmax78 Повідомлень: 23566 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:00 xwxw3 написав: airmax78 написав: xwxw3 написав: Конкретней можно, какая крипта лучше чем биткоин? Конкретней можно, какая крипта лучше чем биткоин?

+/- любая. Тот же лайт, кэш. Не говоря уже об эфире. Да даже позорная собачатина - и та лучше и технологичнее чем биток. +/- любая. Тот же лайт, кэш. Не говоря уже об эфире. Да даже позорная собачатина - и та лучше и технологичнее чем биток.

Это чем же они лучше?

У кеши совсем никакая команда разрабов и тупиковая ветвь развития. Только на некоторых биржах, плагиат имени.

Лайт не во на всех биржах как биткоин хотя и на многих, нет такой репутации как у битокина, нет подобной истории, и т п команда разрабов не такая как у биткоина. Не особо привлекает внимание инвесторов, так как это клон биткоина по сути., а взгляды все прикованы к биткоину.

Эфир все нормально и тп, но это программная среда которая имеет свои недостатки, изменения в код часто вносятся сырыми потому случаются ошибки, потери денег, так же эфир испытывает проблемы масштабирования, уже цена раздутая и не годится для тех целей для которых она задумывался, у биткоина цена не влияет на его функциональные особенности в отличии от эфира, эмиссия у эфира так же не ограничена, хотя это и компенсируется другими факторами.

Доги же имеют не устойчивую цену, и для инвестирования редко используется а в основном для быстрого перевода между биржами.

У всех этих монет сеть не такая мощная как у биткоина, у них нет истории биткоина, репутации, инфраструктуры, команды, все эти монеты за исключением эфира ничем не лучше биктоина и являются его клонами, эфир же создан для решения совсем других проблем и его трудно назвать конкурентом биктоина.

У эфира кстати много клонов, не прямых, а монет которые используют его идею, но намного более доработав эту идею и сделав ее намного более инновационной и более работающей. Эфир занимает эту нишу и его еще не вытеснили потому как он пока что пользуется тем что он первый и на нем много завязано разных проектов, но возможно это вопрос времени и что его потеснят рано или поздно, так как проекты подобные которые создаются намного более прорывные Это чем же они лучше?У кеши совсем никакая команда разрабов и тупиковая ветвь развития. Только на некоторых биржах, плагиат имени.Лайт не во на всех биржах как биткоин хотя и на многих, нет такой репутации как у битокина, нет подобной истории, и т п команда разрабов не такая как у биткоина. Не особо привлекает внимание инвесторов, так как это клон биткоина по сути., а взгляды все прикованы к биткоину.Эфир все нормально и тп, но это программная среда которая имеет свои недостатки, изменения в код часто вносятся сырыми потому случаются ошибки, потери денег, так же эфир испытывает проблемы масштабирования, уже цена раздутая и не годится для тех целей для которых она задумывался, у биткоина цена не влияет на его функциональные особенности в отличии от эфира, эмиссия у эфира так же не ограничена, хотя это и компенсируется другими факторами.Доги же имеют не устойчивую цену, и для инвестирования редко используется а в основном для быстрого перевода между биржами.У всех этих монет сеть не такая мощная как у биткоина, у них нет истории биткоина, репутации, инфраструктуры, команды, все эти монеты за исключением эфира ничем не лучше биктоина и являются его клонами, эфир же создан для решения совсем других проблем и его трудно назвать конкурентом биктоина.У эфира кстати много клонов, не прямых, а монет которые используют его идею, но намного более доработав эту идею и сделав ее намного более инновационной и более работающей. Эфир занимает эту нишу и его еще не вытеснили потому как он пока что пользуется тем что он первый и на нем много завязано разных проектов, но возможно это вопрос времени и что его потеснят рано или поздно, так как проекты подобные которые создаются намного более прорывные

Приходите завтра в наш храм на Окружную - вместе помолимся о восстановлении курса битка, Сатоши Накамоте свечку поставим. Приходите завтра в наш храм на Окружную - вместе помолимся о восстановлении курса битка, Сатоши Накамоте свечку поставим. airmax78 Повідомлень: 23566 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:05 airmax78 написав: xwxw3 написав: airmax78 написав: +/- любая. Тот же лайт, кэш. Не говоря уже об эфире. Да даже позорная собачатина - и та лучше и технологичнее чем биток. +/- любая. Тот же лайт, кэш. Не говоря уже об эфире. Да даже позорная собачатина - и та лучше и технологичнее чем биток.

Это чем же они лучше?

У кеши совсем никакая команда разрабов и тупиковая ветвь развития. Только на некоторых биржах, плагиат имени.

Лайт не во на всех биржах как биткоин хотя и на многих, нет такой репутации как у битокина, нет подобной истории, и т п команда разрабов не такая как у биткоина. Не особо привлекает внимание инвесторов, так как это клон биткоина по сути., а взгляды все прикованы к биткоину.

Эфир все нормально и тп, но это программная среда которая имеет свои недостатки, изменения в код часто вносятся сырыми потому случаются ошибки, потери денег, так же эфир испытывает проблемы масштабирования, уже цена раздутая и не годится для тех целей для которых она задумывался, у биткоина цена не влияет на его функциональные особенности в отличии от эфира, эмиссия у эфира так же не ограничена, хотя это и компенсируется другими факторами.

Доги же имеют не устойчивую цену, и для инвестирования редко используется а в основном для быстрого перевода между биржами.

У всех этих монет сеть не такая мощная как у биткоина, у них нет истории биткоина, репутации, инфраструктуры, команды, все эти монеты за исключением эфира ничем не лучше биктоина и являются его клонами, эфир же создан для решения совсем других проблем и его трудно назвать конкурентом биктоина.

У эфира кстати много клонов, не прямых, а монет которые используют его идею, но намного более доработав эту идею и сделав ее намного более инновационной и более работающей. Эфир занимает эту нишу и его еще не вытеснили потому как он пока что пользуется тем что он первый и на нем много завязано разных проектов, но возможно это вопрос времени и что его потеснят рано или поздно, так как проекты подобные которые создаются намного более прорывные Это чем же они лучше?У кеши совсем никакая команда разрабов и тупиковая ветвь развития. Только на некоторых биржах, плагиат имени.Лайт не во на всех биржах как биткоин хотя и на многих, нет такой репутации как у битокина, нет подобной истории, и т п команда разрабов не такая как у биткоина. Не особо привлекает внимание инвесторов, так как это клон биткоина по сути., а взгляды все прикованы к биткоину.Эфир все нормально и тп, но это программная среда которая имеет свои недостатки, изменения в код часто вносятся сырыми потому случаются ошибки, потери денег, так же эфир испытывает проблемы масштабирования, уже цена раздутая и не годится для тех целей для которых она задумывался, у биткоина цена не влияет на его функциональные особенности в отличии от эфира, эмиссия у эфира так же не ограничена, хотя это и компенсируется другими факторами.Доги же имеют не устойчивую цену, и для инвестирования редко используется а в основном для быстрого перевода между биржами.У всех этих монет сеть не такая мощная как у биткоина, у них нет истории биткоина, репутации, инфраструктуры, команды, все эти монеты за исключением эфира ничем не лучше биктоина и являются его клонами, эфир же создан для решения совсем других проблем и его трудно назвать конкурентом биктоина.У эфира кстати много клонов, не прямых, а монет которые используют его идею, но намного более доработав эту идею и сделав ее намного более инновационной и более работающей. Эфир занимает эту нишу и его еще не вытеснили потому как он пока что пользуется тем что он первый и на нем много завязано разных проектов, но возможно это вопрос времени и что его потеснят рано или поздно, так как проекты подобные которые создаются намного более прорывные

Приходите завтра в наш храм на Окружную - вместе помолимся о восстановлении курса битка, Сатоши Накамоте свечку поставим. Приходите завтра в наш храм на Окружную - вместе помолимся о восстановлении курса битка, Сатоши Накамоте свечку поставим.

Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция, с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой. На стороне биткоина работает математика, потому цена всего лишь вопрос времени, а с такими проблемами нервной системы держитесь от биктоина подальше, так как нервную систему он вам не укрепит Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция, с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой. На стороне биткоина работает математика, потому цена всего лишь вопрос времени, а с такими проблемами нервной системы держитесь от биктоина подальше, так как нервную систему он вам не укрепит Востаннє редагувалось xwxw3 в П'ят 26 січ, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз. xwxw3

Повідомлень: 112 З нами з: 06.01.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:11 Співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.



Про це він розповів в ході конференції Nordic Business Forum в Стокгольмі, передає Bitsonline.



"Я не хочу бути одним з тих, хто просто дивиться на цифри", - заявив Возняк.



Раніше він розповідав про те, що купив біткоїни з цікавості, ще коли одна монета коштувала близько 700 доларів.



"Це був простий експеримент, я пробував купувати і продавати активи. Мені було все одно на те, що я можу втратити гроші. Але в підсумку я навіть непогано заробив", - розповів Возняк, однак не уточнив суму отриманого прибутку.



Видання відзначає, що спочатку Возняку навіть подобалося безумство навколо біткоїна. Але пізніше різкі скачки цін почали викликати занепокоєння, і в грудні, коли вартість криптовалюти досягла 20 тисяч доларів, він перевів у готівку всі свої заощадження.



Раніше Возняк неодноразово заявляв про свою зацікавленість в технології блокчейн.



"Я хотів би відправитися куди-небудь, наприклад, в Стокгольм, заселитися в готель, за який я можу заплатити біткоїнами, а потім піти в ресторан, в якому я теж зможу розрахуватися біткоїнами, - і взагалі користуватися в подорожі лише біткоїнами", - відзначав він. jump Повідомлень: 1552 З нами з: 18.08.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:13 xwxw3 написав: Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой. Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой.

Не понял юмора - че за фигня? Весь 2017й год с неба падало и все было заипок. Я уверовал, всем сердцем, всей душой и в Сатошу и в самую большую в мире команду разрабов и в лайтнинг нетворк. И вот когда это все вот-вот должно, наконец, заработать, полететь, оно берет и стремительным домкратом вниз. А вы, вместо того чтобы поддержать, меня тут чуть ли не халявщиком и гэмблером называете. Я хочу стать криптомиллионером. Мне обещали! Сам Джон Мак Аффи, поклялся своим хером! (пруфлинк кидать?) Я этого так не оставлю. Не понял юмора - че за фигня? Весь 2017й год с неба падало и все было заипок. Я уверовал, всем сердцем, всей душой и в Сатошу и в самую большую в мире команду разрабов и в лайтнинг нетворк. И вот когда это все вот-вот должно, наконец, заработать, полететь, оно берет и стремительным домкратом вниз. А вы, вместо того чтобы поддержать, меня тут чуть ли не халявщиком и гэмблером называете. Я хочу стать криптомиллионером. Мне обещали! Сам Джон Мак Аффи, поклялся своим хером! (пруфлинк кидать?) Я этого так не оставлю. airmax78 Повідомлень: 23566 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:21

https://www.obozrevatel.com/kiyany/crim ... chenie.htm Вымогали $5 млн в биткоинах: в Киеве произошло дерзкое похищение jump Повідомлень: 1552 З нами з: 18.08.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:23 jump написав: Співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.



Про це він розповів в ході конференції Nordic Business Forum в Стокгольмі, передає Bitsonline.



"Я не хочу бути одним з тих, хто просто дивиться на цифри", - заявив Возняк.



Раніше він розповідав про те, що купив біткоїни з цікавості, ще коли одна монета коштувала близько 700 доларів.



"Це був простий експеримент, я пробував купувати і продавати активи. Мені було все одно на те, що я можу втратити гроші. Але в підсумку я навіть непогано заробив", - розповів Возняк, однак не уточнив суму отриманого прибутку.



Видання відзначає, що спочатку Возняку навіть подобалося безумство навколо біткоїна. Але пізніше різкі скачки цін почали викликати занепокоєння, і в грудні, коли вартість криптовалюти досягла 20 тисяч доларів, він перевів у готівку всі свої заощадження.



Раніше Возняк неодноразово заявляв про свою зацікавленість в технології блокчейн.



"Я хотів би відправитися куди-небудь, наприклад, в Стокгольм, заселитися в готель, за який я можу заплатити біткоїнами, а потім піти в ресторан, в якому я теж зможу розрахуватися біткоїнами, - і взагалі користуватися в подорожі лише біткоїнами", - відзначав він. Співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.Про це він розповів в ході конференції Nordic Business Forum в Стокгольмі, передає Bitsonline."Я не хочу бути одним з тих, хто просто дивиться на цифри", - заявив Возняк.Раніше він розповідав про те, що купив біткоїни з цікавості, ще коли одна монета коштувала близько 700 доларів."Це був простий експеримент, я пробував купувати і продавати активи. Мені було все одно на те, що я можу втратити гроші. Але в підсумку я навіть непогано заробив", - розповів Возняк, однак не уточнив суму отриманого прибутку.Видання відзначає, що спочатку Возняку навіть подобалося безумство навколо біткоїна. Але пізніше різкі скачки цін почали викликати занепокоєння, і в грудні, коли вартість криптовалюти досягла 20 тисяч доларів, він перевів у готівку всі свої заощадження.Раніше Возняк неодноразово заявляв про свою зацікавленість в технології блокчейн."Я хотів би відправитися куди-небудь, наприклад, в Стокгольм, заселитися в готель, за який я можу заплатити біткоїнами, а потім піти в ресторан, в якому я теж зможу розрахуватися біткоїнами, - і взагалі користуватися в подорожі лише біткоїнами", - відзначав він.

Это, конечно, оборжака. Чел, который совсем недавно втирал адептам, че биток - лучше золота. Но, оказалось, что реальные баксы на счету все-таки лучше. Это, конечно, оборжака. Чел, который совсем недавно втирал адептам, че биток - лучше золота. Но, оказалось, что реальные баксы на счету все-таки лучше. airmax78 Повідомлень: 23566 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:25 airmax78 написав: xwxw3 написав: Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой. Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой.

Не понял юмора - че за фигня? Весь 2017й год с неба падало и все было заипок. Я уверовал, всем сердцем, всей душой и в Сатошу и в самую большую в мире команду разарбов и в лайтнинг нетворк. И вот когда это все вот-вот должно, наконец, заработать, полететь, оно берет и стремительным домкратом вниз. А вы, вместо того чтобы поддержать, меня тут чуть ли не халявщиком и гэмблером называете. Я хочу стать криптомиллионером. Мне обещали! Сам Джон Мак Кафи, поклялся своим хером! (пруфлинк кидать?) Я этого так не оставлю. Не понял юмора - че за фигня? Весь 2017й год с неба падало и все было заипок. Я уверовал, всем сердцем, всей душой и в Сатошу и в самую большую в мире команду разарбов и в лайтнинг нетворк. И вот когда это все вот-вот должно, наконец, заработать, полететь, оно берет и стремительным домкратом вниз. А вы, вместо того чтобы поддержать, меня тут чуть ли не халявщиком и гэмблером называете. Я хочу стать криптомиллионером. Мне обещали! Сам Джон Мак Кафи, поклялся своим хером! (пруфлинк кидать?) Я этого так не оставлю.

Ну для начала, вспомните про сроки про которые говорил Мак Кафи, к какому году? а во вторых, биктоин это риск, никто вам не может гарантировать, Мак Кафи тоже кстати. Вкладывая деньги в биткоин, вы делаете это на свой страх и риск, так как эта валюта в начале своего становления, технологии новые и т п и это не акция компании, и она не обещала никому дорожать, то что кто то рассчитывает на рост цены биткоина, все эти люди рассчитывают на простую математику и на длительный интервал времени, когда этих людей много, они могут раздуть цену быстрее чем биткоин реально должен стоить на тот период времени, и теперь чтоб отбить что то вам нужно ждать намного дольше, так как вы купили по ценам которые не соответствовали времени, но и это не плохо, так как если бы не было ажиотажа то вы может быть не решились бы, а теперь есть шанс что дождетесь, если не продадите. И опять же, этого никто тоже не может гарантировать, ведь случится может что угодно, вы можете и потерять все и все держатели биткоина могут, как и во всех остальных вещах Ну для начала, вспомните про сроки про которые говорил Мак Кафи, к какому году? а во вторых, биктоин это риск, никто вам не может гарантировать, Мак Кафи тоже кстати. Вкладывая деньги в биткоин, вы делаете это на свой страх и риск, так как эта валюта в начале своего становления, технологии новые и т п и это не акция компании, и она не обещала никому дорожать, то что кто то рассчитывает на рост цены биткоина, все эти люди рассчитывают на простую математику и на длительный интервал времени, когда этих людей много, они могут раздуть цену быстрее чем биткоин реально должен стоить на тот период времени, и теперь чтоб отбить что то вам нужно ждать намного дольше, так как вы купили по ценам которые не соответствовали времени, но и это не плохо, так как если бы не было ажиотажа то вы может быть не решились бы, а теперь есть шанс что дождетесь, если не продадите. И опять же, этого никто тоже не может гарантировать, ведь случится может что угодно, вы можете и потерять все и все держатели биткоина могут, как и во всех остальных вещах xwxw3

Повідомлень: 112 З нами з: 06.01.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:48 xwxw3 Короче, понятно: отдал я свои кровные каким-то сраным мошенникам. Они себе квартиры в Киеве/Львове/Одессе купили, машины обновили. А я, как п0ц, теперь буду ждать у моря погоды. Чисто с математической точки зрения остается только молиться. airmax78 Повідомлень: 23566 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:06 airmax78 написав: xwxw3 Короче, понятно: отдал я свои кровные каким-то сраным мошенникам. Они себе квартиры в Киеве/Львове/Одессе купили, машины обновили. А я, как п0ц, теперь буду ждать у моря погоды. Чисто с математической точки зрения остается только молиться. Короче, понятно: отдал я свои кровные каким-то сраным мошенникам. Они себе квартиры в Киеве/Львове/Одессе купили, машины обновили. А я, как п0ц, теперь буду ждать у моря погоды. Чисто с математической точки зрения остается только молиться.

Нет вы не правы, чисто с математической стороны

1. Биткоинов будет всего 21 миллион

2. Уже добыто 80 процентов биткоина

3. Каждые 4 года добыча биткоинов уменьшается в двое

4. Владельцев биткоинов в мире всего около 26 миллионов человек

и потому есть куда еще расти

Ну и не математические факторы, большая часть тех кто приходит в криптовалюты начинает с биткоина, биктоин торгуется в парах с другой криптой на биржах, биткоин можно купить на любой криптовалютной бирже, если говорят о какой то крипте то говорят в первую очередь о биткоине, внедрение LN в скором времени может привести к резкому росту биткоина. Биткоин сегодня реальная альтернатива независимого от банков хранения и перевода денег из одной страны в другую, плюс много других полезных функций. Многие кто купили машины квартиры за биткоин потом жалели что его рано продали, очень мало людей выдержали и продержали биткоин больше чем 5x, так как искушение очень велико продать и страхи, психологическое давление. Вы себя корите кстати зря, я сам покуда имею дело с криптой, заметил, что очень сильно влияние ажиотажа, прям какие то волны эмоциональные подобно телепатии передаются, в итоге покупаешь на пике и не покупаешь когда цена биткоина упала, когда вокруг царит депрессия, разочарования и всеобщее угнетение. По моему опыту это лучшее время для покупки, но пересилить себя и сделать правильно очень и очень тяжело, так как повторюсь что тут что то на вроде эмоционального воздействия телепатического информационного не знаю, только с опытом человек начинает учится и противостоять этому, но никогда, никогда новичок Нет вы не правы, чисто с математической стороны1. Биткоинов будет всего 21 миллион2. Уже добыто 80 процентов биткоина3. Каждые 4 года добыча биткоинов уменьшается в двое4. Владельцев биткоинов в мире всего около 26 миллионов человеки потому есть куда еще растиНу и не математические факторы, большая часть тех кто приходит в криптовалюты начинает с биткоина, биктоин торгуется в парах с другой криптой на биржах, биткоин можно купить на любой криптовалютной бирже, если говорят о какой то крипте то говорят в первую очередь о биткоине, внедрение LN в скором времени может привести к резкому росту биткоина. Биткоин сегодня реальная альтернатива независимого от банков хранения и перевода денег из одной страны в другую, плюс много других полезных функций. Многие кто купили машины квартиры за биткоин потом жалели что его рано продали, очень мало людей выдержали и продержали биткоин больше чем 5x, так как искушение очень велико продать и страхи, психологическое давление. Вы себя корите кстати зря, я сам покуда имею дело с криптой, заметил, что очень сильно влияние ажиотажа, прям какие то волны эмоциональные подобно телепатии передаются, в итоге покупаешь на пике и не покупаешь когда цена биткоина упала, когда вокруг царит депрессия, разочарования и всеобщее угнетение. По моему опыту это лучшее время для покупки, но пересилить себя и сделать правильно очень и очень тяжело, так как повторюсь что тут что то на вроде эмоционального воздействия телепатического информационного не знаю, только с опытом человек начинает учится и противостоять этому, но никогда, никогда новичок xwxw3

Повідомлень: 112 З нами з: 06.01.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 919920921922> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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