Zebra написав:Каждый день битка добывается на $20 млн. За месяц $600 млн. За год $7,5 млрд. Этих денег нужно чтоб поддерживать текущий уровень цен. Не говоря уже про остальную крипту, которая добывается еще больше, чем биткоина.
Я надеюсь, что приведу корректные данные, так как нет времени их подробно перепроверять. В середине 2016 года объем инвестиций в биткоин составлял всего 8 млрд долларов. На данный момент в биткоин уже инвестировали 188 миллиардов. поэтому цифра в 7.5 млрд в год мне кажется абсолютно реалистичной. И еще, не сравнивайте цифры Украины. Цифры для всей Украины - это обычно цифры для среднестатистического большого города в Европе. Что уж говорить, что в мировом масштабе это и вовсе смешные цифры.
ОМГ. Это вы взяли "капитализацию" битка и решили, что это и есть та сумма, которую в него инвестировали. Биткоэн вопасносте из-за таких аналитиков. Послушайте, если хотя бы 10-я часть этой суммы была реально потрачена сегодняшними холдерами на биток - то слава Богу, но, думаю, что и этого не было. А Зебра вам говорит о РЕАЛЬНЫХ бабосах, которые надо заливать в печку под названием "биток", только чтобы удерживать сегодняшний курс. Не о мифической капитализации, а о реальных бабосах, которые надо взять со своего счета, закинуть на биржу и купить сраный биток. А если этого не сделать - цена битка пойдет на пол-шестого.
xwxw3 написав:Конкретней можно, какая крипта лучше чем биткоин?
+/- любая. Тот же лайт, кэш. Не говоря уже об эфире. Да даже позорная собачатина - и та лучше и технологичнее чем биток.
Это чем же они лучше? У кеши совсем никакая команда разрабов и тупиковая ветвь развития. Только на некоторых биржах, плагиат имени. Лайт не во на всех биржах как биткоин хотя и на многих, нет такой репутации как у битокина, нет подобной истории, и т п команда разрабов не такая как у биткоина. Не особо привлекает внимание инвесторов, так как это клон биткоина по сути., а взгляды все прикованы к биткоину. Эфир все нормально и тп, но это программная среда которая имеет свои недостатки, изменения в код часто вносятся сырыми потому случаются ошибки, потери денег, так же эфир испытывает проблемы масштабирования, уже цена раздутая и не годится для тех целей для которых она задумывался, у биткоина цена не влияет на его функциональные особенности в отличии от эфира, эмиссия у эфира так же не ограничена, хотя это и компенсируется другими факторами. Доги же имеют не устойчивую цену, и для инвестирования редко используется а в основном для быстрого перевода между биржами. У всех этих монет сеть не такая мощная как у биткоина, у них нет истории биткоина, репутации, инфраструктуры, команды, все эти монеты за исключением эфира ничем не лучше биктоина и являются его клонами, эфир же создан для решения совсем других проблем и его трудно назвать конкурентом биктоина. У эфира кстати много клонов, не прямых, а монет которые используют его идею, но намного более доработав эту идею и сделав ее намного более инновационной и более работающей. Эфир занимает эту нишу и его еще не вытеснили потому как он пока что пользуется тем что он первый и на нем много завязано разных проектов, но возможно это вопрос времени и что его потеснят рано или поздно, так как проекты подобные которые создаются намного более прорывные
Приходите завтра в наш храм на Окружную - вместе помолимся о восстановлении курса битка, Сатоши Накамоте свечку поставим.
airmax78 написав:+/- любая. Тот же лайт, кэш. Не говоря уже об эфире. Да даже позорная собачатина - и та лучше и технологичнее чем биток.
Это чем же они лучше? У кеши совсем никакая команда разрабов и тупиковая ветвь развития. Только на некоторых биржах, плагиат имени. Лайт не во на всех биржах как биткоин хотя и на многих, нет такой репутации как у битокина, нет подобной истории, и т п команда разрабов не такая как у биткоина. Не особо привлекает внимание инвесторов, так как это клон биткоина по сути., а взгляды все прикованы к биткоину. Эфир все нормально и тп, но это программная среда которая имеет свои недостатки, изменения в код часто вносятся сырыми потому случаются ошибки, потери денег, так же эфир испытывает проблемы масштабирования, уже цена раздутая и не годится для тех целей для которых она задумывался, у биткоина цена не влияет на его функциональные особенности в отличии от эфира, эмиссия у эфира так же не ограничена, хотя это и компенсируется другими факторами. Доги же имеют не устойчивую цену, и для инвестирования редко используется а в основном для быстрого перевода между биржами. У всех этих монет сеть не такая мощная как у биткоина, у них нет истории биткоина, репутации, инфраструктуры, команды, все эти монеты за исключением эфира ничем не лучше биктоина и являются его клонами, эфир же создан для решения совсем других проблем и его трудно назвать конкурентом биктоина. У эфира кстати много клонов, не прямых, а монет которые используют его идею, но намного более доработав эту идею и сделав ее намного более инновационной и более работающей. Эфир занимает эту нишу и его еще не вытеснили потому как он пока что пользуется тем что он первый и на нем много завязано разных проектов, но возможно это вопрос времени и что его потеснят рано или поздно, так как проекты подобные которые создаются намного более прорывные
Приходите завтра в наш храм на Окружную - вместе помолимся о восстановлении курса битка, Сатоши Накамоте свечку поставим.
Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция, с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой. На стороне биткоина работает математика, потому цена всего лишь вопрос времени, а с такими проблемами нервной системы держитесь от биктоина подальше, так как нервную систему он вам не укрепит
Востаннє редагувалось xwxw3 в П'ят 26 січ, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.
Про це він розповів в ході конференції Nordic Business Forum в Стокгольмі, передає Bitsonline.
"Я не хочу бути одним з тих, хто просто дивиться на цифри", - заявив Возняк.
Раніше він розповідав про те, що купив біткоїни з цікавості, ще коли одна монета коштувала близько 700 доларів.
"Це був простий експеримент, я пробував купувати і продавати активи. Мені було все одно на те, що я можу втратити гроші. Але в підсумку я навіть непогано заробив", - розповів Возняк, однак не уточнив суму отриманого прибутку.
Видання відзначає, що спочатку Возняку навіть подобалося безумство навколо біткоїна. Але пізніше різкі скачки цін почали викликати занепокоєння, і в грудні, коли вартість криптовалюти досягла 20 тисяч доларів, він перевів у готівку всі свої заощадження.
Раніше Возняк неодноразово заявляв про свою зацікавленість в технології блокчейн.
"Я хотів би відправитися куди-небудь, наприклад, в Стокгольм, заселитися в готель, за який я можу заплатити біткоїнами, а потім піти в ресторан, в якому я теж зможу розрахуватися біткоїнами, - і взагалі користуватися в подорожі лише біткоїнами", - відзначав він.
xwxw3 написав:Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой.
Не понял юмора - че за фигня? Весь 2017й год с неба падало и все было заипок. Я уверовал, всем сердцем, всей душой и в Сатошу и в самую большую в мире команду разрабов и в лайтнинг нетворк. И вот когда это все вот-вот должно, наконец, заработать, полететь, оно берет и стремительным домкратом вниз. А вы, вместо того чтобы поддержать, меня тут чуть ли не халявщиком и гэмблером называете. Я хочу стать криптомиллионером. Мне обещали! Сам Джон Мак Аффи, поклялся своим хером! (пруфлинк кидать?) Я этого так не оставлю.
jump написав:Співзасновник Apple Стів Возняк продав всі свої біткоїни.
Про це він розповів в ході конференції Nordic Business Forum в Стокгольмі, передає Bitsonline.
"Я не хочу бути одним з тих, хто просто дивиться на цифри", - заявив Возняк.
Раніше він розповідав про те, що купив біткоїни з цікавості, ще коли одна монета коштувала близько 700 доларів.
"Це був простий експеримент, я пробував купувати і продавати активи. Мені було все одно на те, що я можу втратити гроші. Але в підсумку я навіть непогано заробив", - розповів Возняк, однак не уточнив суму отриманого прибутку.
Видання відзначає, що спочатку Возняку навіть подобалося безумство навколо біткоїна. Але пізніше різкі скачки цін почали викликати занепокоєння, і в грудні, коли вартість криптовалюти досягла 20 тисяч доларів, він перевів у готівку всі свої заощадження.
Раніше Возняк неодноразово заявляв про свою зацікавленість в технології блокчейн.
"Я хотів би відправитися куди-небудь, наприклад, в Стокгольм, заселитися в готель, за який я можу заплатити біткоїнами, а потім піти в ресторан, в якому я теж зможу розрахуватися біткоїнами, - і взагалі користуватися в подорожі лише біткоїнами", - відзначав він.
Это, конечно, оборжака. Чел, который совсем недавно втирал адептам, че биток - лучше золота. Но, оказалось, что реальные баксы на счету все-таки лучше.
xwxw3 написав:Как будто вы первый раз с криптовалютой познакомились, я жду 20к не ранее апреля, вы решили что биктоин все время так должен расти как в декабре? Этот рост был исключительным по сути, произошла оправданная коррекция с чего в решили что все так быстро должно восстанавливаться, с неба падать вам должно что ли? ) Вас беспокоит цена биткоина? Выпейте валерьянки и успокойтесь, ну или продавайте его и забудьте, крипта не годится для занятий людям с вашей нервной системой.
Не понял юмора - че за фигня? Весь 2017й год с неба падало и все было заипок. Я уверовал, всем сердцем, всей душой и в Сатошу и в самую большую в мире команду разарбов и в лайтнинг нетворк. И вот когда это все вот-вот должно, наконец, заработать, полететь, оно берет и стремительным домкратом вниз. А вы, вместо того чтобы поддержать, меня тут чуть ли не халявщиком и гэмблером называете. Я хочу стать криптомиллионером. Мне обещали! Сам Джон Мак Кафи, поклялся своим хером! (пруфлинк кидать?) Я этого так не оставлю.
Ну для начала, вспомните про сроки про которые говорил Мак Кафи, к какому году? а во вторых, биктоин это риск, никто вам не может гарантировать, Мак Кафи тоже кстати. Вкладывая деньги в биткоин, вы делаете это на свой страх и риск, так как эта валюта в начале своего становления, технологии новые и т п и это не акция компании, и она не обещала никому дорожать, то что кто то рассчитывает на рост цены биткоина, все эти люди рассчитывают на простую математику и на длительный интервал времени, когда этих людей много, они могут раздуть цену быстрее чем биткоин реально должен стоить на тот период времени, и теперь чтоб отбить что то вам нужно ждать намного дольше, так как вы купили по ценам которые не соответствовали времени, но и это не плохо, так как если бы не было ажиотажа то вы может быть не решились бы, а теперь есть шанс что дождетесь, если не продадите. И опять же, этого никто тоже не может гарантировать, ведь случится может что угодно, вы можете и потерять все и все держатели биткоина могут, как и во всех остальных вещах
xwxw3 Короче, понятно: отдал я свои кровные каким-то сраным мошенникам. Они себе квартиры в Киеве/Львове/Одессе купили, машины обновили. А я, как п0ц, теперь буду ждать у моря погоды. Чисто с математической точки зрения остается только молиться.
airmax78 написав:xwxw3 Короче, понятно: отдал я свои кровные каким-то сраным мошенникам. Они себе квартиры в Киеве/Львове/Одессе купили, машины обновили. А я, как п0ц, теперь буду ждать у моря погоды. Чисто с математической точки зрения остается только молиться.
Нет вы не правы, чисто с математической стороны 1. Биткоинов будет всего 21 миллион 2. Уже добыто 80 процентов биткоина 3. Каждые 4 года добыча биткоинов уменьшается в двое 4. Владельцев биткоинов в мире всего около 26 миллионов человек и потому есть куда еще расти Ну и не математические факторы, большая часть тех кто приходит в криптовалюты начинает с биткоина, биктоин торгуется в парах с другой криптой на биржах, биткоин можно купить на любой криптовалютной бирже, если говорят о какой то крипте то говорят в первую очередь о биткоине, внедрение LN в скором времени может привести к резкому росту биткоина. Биткоин сегодня реальная альтернатива независимого от банков хранения и перевода денег из одной страны в другую, плюс много других полезных функций. Многие кто купили машины квартиры за биткоин потом жалели что его рано продали, очень мало людей выдержали и продержали биткоин больше чем 5x, так как искушение очень велико продать и страхи, психологическое давление. Вы себя корите кстати зря, я сам покуда имею дело с криптой, заметил, что очень сильно влияние ажиотажа, прям какие то волны эмоциональные подобно телепатии передаются, в итоге покупаешь на пике и не покупаешь когда цена биткоина упала, когда вокруг царит депрессия, разочарования и всеобщее угнетение. По моему опыту это лучшее время для покупки, но пересилить себя и сделать правильно очень и очень тяжело, так как повторюсь что тут что то на вроде эмоционального воздействия телепатического информационного не знаю, только с опытом человек начинает учится и противостоять этому, но никогда, никогда новичок