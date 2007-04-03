Все равно ты вытянул из крипты больше денег, чем вложил. Значит кто-то отдал тебе свои деньги и сейчас сидит в крипте и молится, что она когда то подорожает, чтоб хотя бы выйти в ноль.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:15
Все равно ты вытянул из крипты больше денег, чем вложил. Значит кто-то отдал тебе свои деньги и сейчас сидит в крипте и молится, что она когда то подорожает, чтоб хотя бы выйти в ноль.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:28
xwxw3 Вообще, чем больше я думаю о том, в какую халэпу с этим битком я попал благодаря тому что слушал в декабре местных пророков цифрового будущего, во главе с Эгоистом, тем яснее понимаю, что 99% всего, что происходит вокруг битка - это чистой воды манипуляции. Даже это понятие: "капитализация" биткоина/крипты, которое вообще никакого отношения к этому термину не имеет. Оно же тоже внедрено в неокрепшие умы лошков криптобарыгами. В чем заключается капитал "биткоина"? Капитал должен приносить какой-то доход вне зависимости от своей рыночной стоимости. И акции приносят этот доход в виде дивидендов. А что приносит адептам биток, если он перестает расти, кроме седых волос?
Поэтому "капитализация" битка - это ни о чем. Деленая на 10-20 - это цифра позволяет примерно оценить сколько бабосов вымученных у лохов, Роджер Вер, Козак или Киллер потратили на прайват джеты, шлюх, или новые квартиры. Больше ни о чем.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 26 січ, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:28
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, ты что вложился в биток?
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