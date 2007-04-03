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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 919920921922

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:15

  killerbean написав:
  Zebra написав:Уже не перезайдешь, ты вложился в недвижимость, у тебя остались крохи.

Эммм, вообще-то с лета много времени прошло, я уже и на ремонт собрал, и еще кое что есть на закуп крипты.

Все равно ты вытянул из крипты больше денег, чем вложил. Значит кто-то отдал тебе свои деньги и сейчас сидит в крипте и молится, что она когда то подорожает, чтоб хотя бы выйти в ноль.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:28

xwxw3 Вообще, чем больше я думаю о том, в какую халэпу с этим битком я попал благодаря тому что слушал в декабре местных пророков цифрового будущего, во главе с Эгоистом, тем яснее понимаю, что 99% всего, что происходит вокруг битка - это чистой воды манипуляции. Даже это понятие: "капитализация" биткоина/крипты, которое вообще никакого отношения к этому термину не имеет. Оно же тоже внедрено в неокрепшие умы лошков криптобарыгами. В чем заключается капитал "биткоина"? Капитал должен приносить какой-то доход вне зависимости от своей рыночной стоимости. И акции приносят этот доход в виде дивидендов. А что приносит адептам биток, если он перестает расти, кроме седых волос?
Поэтому "капитализация" битка - это ни о чем. Деленая на 10-20 - это цифра позволяет примерно оценить сколько бабосов вымученных у лохов, Роджер Вер, Козак или Киллер потратили на прайват джеты, шлюх, или новые квартиры. Больше ни о чем.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 26 січ, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:28

  xwxw3 написав:1. Биткоинов будет всего 21 миллион


Есть очень большая вероятность, что биткоинов никогда не будет 21 миллион.
В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, ты что вложился в биток? :shock:
Zebra
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  #<1 ... 919920921922
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