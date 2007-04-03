Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:28

xwxw3 Вообще, чем больше я думаю о том, в какую халэпу с этим битком я попал благодаря тому что слушал в декабре местных пророков цифрового будущего, во главе с Эгоистом, тем яснее понимаю, что 99% всего, что происходит вокруг битка - это чистой воды манипуляции. Даже это понятие: "капитализация" биткоина/крипты, которое вообще никакого отношения к этому термину не имеет. Оно же тоже внедрено в неокрепшие умы лошков криптобарыгами. В чем заключается капитал "биткоина"? Капитал должен приносить какой-то доход вне зависимости от своей рыночной стоимости. И акции приносят этот доход в виде дивидендов. А что приносит адептам биток, если он перестает расти, кроме седых волос?

Поэтому "капитализация" битка - это ни о чем. Деленая на 10-20 - это цифра позволяет примерно оценить сколько бабосов вымученных у лохов, Роджер Вер, Козак или Киллер потратили на прайват джеты, шлюх, или новые квартиры. Больше ни о чем.