RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 921922923924

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 276
1. до 500 долларов
15%
41
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
18
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Ребята, прекращайте мечтать о деньгах пенсов. Я понимаю, что они могут сразу решить все ваши проблемы и позволят выйти на пенсию в 25 лет, но ПФы жестко регулируются и криптог0вно просто пролетает там мимо кассы.


Все фигня Миша, начинай по новой. Или нормальный аргумент, опровергающий статью, или просто сливайся из этой темы.
killerbean
 
Повідомлень: 653
З нами з: 03.02.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:33

  airmax78 написав:Ребята, прекращайте мечтать о деньгах пенсов. Я понимаю, что они могут сразу решить все ваши проблемы и позволят выйти на пенсию в 25 лет, но ПФы жестко регулируются и криптог0вно просто пролетает там мимо кассы.


Вапще в развитых странах негос ПФ очень много и они делятся на более доходные и менее, т. е. там конкуренция и соответсвенно разные степени риска и соответственно разные инфест портфели. Может какие то ПФ и спекулировали криптой на 3-5% котлеты, почему нет.
Там прозрачность и тебе всю инфу дадут, и ты выбираешь в какие отчислять и сколько - никто в один фонд не заставляет вкладываться.
Так в Сша к примеру считается лоховством отчислять (помимо гос) только в один фонд, особенно если его напаривает компания, в которой ты работаешь, т. к. они на 90% вваливают твое бабло в свои же акции и в случае форса ты в пролете (что частенько обыгрывается в голивудском кинематографе - так сказать культпросвет для самых тугих в доступной форме производят).
Андрей_В
 
Повідомлень: 18866
З нами з: 14.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вы, ребята, путаете пенсионные фонды с венчурными.
airmax78
 
Повідомлень: 23585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 644 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:07

Я себе представляю это заседание инвест комитета. 15.12.2017
Ну че, господа, поступило предложение мутиться в биткоэн. На 1% наших активов. На 10 лямов, короче. Цена входа: 18К за биток. Риск небольшой. Потенциальная прибыль не ограничена. Основания? Твиттер Мак Аффи - он грит дело верняк, хер дает. Как будем покупать? Ну, либо напрямую у Мак Аффи, либо через тизер на Битфинексе. Че такое тизер? Тизер - это абсолютно безопасно - почти как доллары. Инфа 146%.
Какой рейтинг у биткоэна? Какой рейтинг у тизера? Какой рейтинг у Битфинекса? Да пох. Главное прибыль не ограничена.
Как будет налогооблагаться? Ну, пока, не знаем, но скоро будет понятно.
Где будем хранить? На ипоне у Директора по инвестициям - он уже себе отличный кошелек с Эплмаркета скачал. Пароль запишем на бумажке и будем хранить в сейфе у CEO.
Акуенная тема, господа. Эпрувд. Протокол заседания отправьте наблюдательному совету. Занавес.
airmax78
 
Повідомлень: 23585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 644 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:42

Добрый вечер! Хотел у вас спросить если вы так обознанны о крипте.
Где вы берёте и следите за новостями?
Я вот пролазил и не нашёл практически ничего для себя полезного, кроме данного ресурса https://bitgid.com/
Буду очень благодарен если поделитесь вашими ресурсами :roll:
Pocrovac
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Вы, ребята, путаете пенсионные фонды с венчурными.


Не, есть конкретная статья в сети про пенсионный фонд косоглазых. Все остальное - это твои домыслы.
killerbean
 
Повідомлень: 653
З нами з: 03.02.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Pocrovac написав:Где вы берёте и следите за новостями?
на переменках старшеклассники рассказывают
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 03.12.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:24

  killerbean написав:конкретная статья в сети про пенсионный фонд косоглазых

недавно в сети троллили, что китайцы прекращают трежеря покупать.
с каких пор "статья в сети", тем более на news.bitcoin.com, аргумент?
вот страница их риск-менеджмента. почитайте.
http://fund.nps.or.kr/jsppage/fund/mpc_e/mpc_e_04.jsp
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12167
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
4
1
  #<1 ... 921922923924
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 4c3, imlex, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4090, 4091, 4092
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
40914 161914780
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 20:36
Captain Obvious
Валютный рынок в мире 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6012 1275726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 19:27
orest
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8914)
27.01.2018 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.