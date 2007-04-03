Все фигня Миша, начинай по новой. Или нормальный аргумент, опровергающий статью, или просто сливайся из этой темы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все фигня Миша, начинай по новой. Или нормальный аргумент, опровергающий статью, или просто сливайся из этой темы.
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:33
Вапще в развитых странах негос ПФ очень много и они делятся на более доходные и менее, т. е. там конкуренция и соответсвенно разные степени риска и соответственно разные инфест портфели. Может какие то ПФ и спекулировали криптой на 3-5% котлеты, почему нет.
Там прозрачность и тебе всю инфу дадут, и ты выбираешь в какие отчислять и сколько - никто в один фонд не заставляет вкладываться.
Так в Сша к примеру считается лоховством отчислять (помимо гос) только в один фонд, особенно если его напаривает компания, в которой ты работаешь, т. к. они на 90% вваливают твое бабло в свои же акции и в случае форса ты в пролете (что частенько обыгрывается в голивудском кинематографе - так сказать культпросвет для самых тугих в доступной форме производят).
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вы, ребята, путаете пенсионные фонды с венчурными.
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:07
Я себе представляю это заседание инвест комитета. 15.12.2017
Ну че, господа, поступило предложение мутиться в биткоэн. На 1% наших активов. На 10 лямов, короче. Цена входа: 18К за биток. Риск небольшой. Потенциальная прибыль не ограничена. Основания? Твиттер Мак Аффи - он грит дело верняк, хер дает. Как будем покупать? Ну, либо напрямую у Мак Аффи, либо через тизер на Битфинексе. Че такое тизер? Тизер - это абсолютно безопасно - почти как доллары. Инфа 146%.
Какой рейтинг у биткоэна? Какой рейтинг у тизера? Какой рейтинг у Битфинекса? Да пох. Главное прибыль не ограничена.
Как будет налогооблагаться? Ну, пока, не знаем, но скоро будет понятно.
Где будем хранить? На ипоне у Директора по инвестициям - он уже себе отличный кошелек с Эплмаркета скачал. Пароль запишем на бумажке и будем хранить в сейфе у CEO.
Акуенная тема, господа. Эпрувд. Протокол заседания отправьте наблюдательному совету. Занавес.
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:42
Добрый вечер! Хотел у вас спросить если вы так обознанны о крипте.
Где вы берёте и следите за новостями?
Я вот пролазил и не нашёл практически ничего для себя полезного, кроме данного ресурса
Буду очень благодарен если поделитесь вашими ресурсами
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:24
недавно в сети троллили, что китайцы прекращают трежеря покупать.
с каких пор "статья в сети", тем более на news.bitcoin.com, аргумент?
вот страница их риск-менеджмента. почитайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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