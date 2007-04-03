Додано: Суб 27 січ, 2018 13:33

airmax78 написав: Ребята, прекращайте мечтать о деньгах пенсов. Я понимаю, что они могут сразу решить все ваши проблемы и позволят выйти на пенсию в 25 лет, но ПФы жестко регулируются и криптог0вно просто пролетает там мимо кассы. Ребята, прекращайте мечтать о деньгах пенсов. Я понимаю, что они могут сразу решить все ваши проблемы и позволят выйти на пенсию в 25 лет, но ПФы жестко регулируются и криптог0вно просто пролетает там мимо кассы.

Вапще в развитых странах негос ПФ очень много и они делятся на более доходные и менее, т. е. там конкуренция и соответсвенно разные степени риска и соответственно разные инфест портфели. Может какие то ПФ и спекулировали криптой на 3-5% котлеты, почему нет.Там прозрачность и тебе всю инфу дадут, и ты выбираешь в какие отчислять и сколько - никто в один фонд не заставляет вкладываться.Так в Сша к примеру считается лоховством отчислять (помимо гос) только в один фонд, особенно если его напаривает компания, в которой ты работаешь, т. к. они на 90% вваливают твое бабло в свои же акции и в случае форса ты в пролете (что частенько обыгрывается в голивудском кинематографе - так сказать культпросвет для самых тугих в доступной форме производят).