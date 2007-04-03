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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 січ, 2018 01:15
5-10% активов ПФ в крипте... полное отсутствие присутствия.
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airmax78
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Додано: Нед 28 січ, 2018 06:56
Yuri_T написав:
да какие там 5-10%?
Возможно меньше, я спорить не буду. Такие вещи никогда с крупных сумм не начинаются. Важен сам факт закупки крипты.
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killerbean
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Додано: Нед 28 січ, 2018 07:12
Во, нашёл ещё 1 проект, за которым стоит проследить. Если в таком виде выйдут на рынок - будет интересноhttps://usethebitcoin.com/bitcoin-ether ... e-rentals/
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killerbean
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