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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 922923924925

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 276
1. до 500 долларов
15%
41
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
18
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 01:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

5-10% активов ПФ в крипте... полное отсутствие присутствия.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 06:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:да какие там 5-10%?


Возможно меньше, я спорить не буду. Такие вещи никогда с крупных сумм не начинаются. Важен сам факт закупки крипты.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 07:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Во, нашёл ещё 1 проект, за которым стоит проследить. Если в таком виде выйдут на рынок - будет интересно

https://usethebitcoin.com/bitcoin-ether ... e-rentals/
killerbean
 
Повідомлень: 656
З нами з: 03.02.17
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