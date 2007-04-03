Додано: Пон 29 січ, 2018 17:18

Zebra

Цитируемый человек пользуется украинскими и заводил еще гривну туда, сам об этом говорил. И пытается остальных убедить что это было выгодно. На btc-trade вообще упал биток с 398 000 грн до 306 000 грн. Каждый день цена проседает.



А кто мешает перегонять между биржами, или это только ты магёшь, очередной обосравшийся на крипте владелец квартиры в кыеве.Читай предыдущий пост, колебания цены были не толь ко вниз.Позавчера был выход из треугольника и цена поднялась с 320 до 335, а за каждый день я уж и не помню.просто ты лишний раз хочешь доказать что обосрался и у тебя это получается.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.