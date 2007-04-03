Vitl написав:Юрий, пишу тебе специально сейчас по двум причинам.1 - если взять во внимание прошедшие две недели, то от минимума кот был 9200 и соотв мой пост о выгоде покупки до сегодняшнего дня (текущий 11300 и максимум 12200), то рекомендация оправдана, т к принесла 20-30% прибыли за прошедшее время.Далее, что касается месяца. то срок совпадёт с китайским НГ, поэтому второй срок уже рассматривать не будем, т к не исключены фарсмажоры как резкий уход хоть вверх хоть вниз.Для меня важно было сдержать перед тобой слово и дать оценку своему совету.
Это бред. На украинских биржах цена на биток упала на 80 тысяч грн и мировые колебания ее не коснулись.
Сам ты бред,а при чём тут укрбиржа.Призыва торговать именно на ней не было.тут важен сам факт того, что было или локальное дно или глобальное. Если говорить об укрбиржах то даже на них цена до сегодняшнего дня плавала от 350000 до 320000 примерно.ну 10%, но за две недели
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 29 січ, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Zebra Цитируемый человек пользуется украинскими и заводил еще гривну туда, сам об этом говорил. И пытается остальных убедить что это было выгодно. На btc-trade вообще упал биток с 398 000 грн до 306 000 грн. Каждый день цена проседает.
А кто мешает перегонять между биржами, или это только ты магёшь, очередной обосравшийся на крипте владелец квартиры в кыеве.Читай предыдущий пост, колебания цены были не толь ко вниз.Позавчера был выход из треугольника и цена поднялась с 320 до 335, а за каждый день я уж и не помню.просто ты лишний раз хочешь доказать что обосрался и у тебя это получается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
чик написав:Vitl недавно купил на 500баксов па 350т. можно тему закрывать - теперь только вниз
з.ы. но до этого + тебе ставил, бо 17числа купил 20го продал - трохи заработал...
Давай корректно разберёмся. Я написал 17 января о целесообразности покупки.Смотрим даже укрбиржу , там есть бары отображающие стоимость во временном 4х часовом интервале.Были моменты провала цены до 290 , 303,304 тыс грн.За битфинекс я уже писал, что снижалось до 9200.Колебания были сильные, да можно было попасть и на 350 и на 380.Но кто тогда доктор, наверное сам себе каждый. По поводу вниз...почему только.Этого никто не знает, зависит от поведения рынка, от отработки ключевых уровней.На укр я писал бафету, что цена просела особенно сегодня за счёт гривнедефицита, уже 300 баксов ниже внешних цен.такое редко бывает.Опять повторю - сейчас при этом опять удачное время для набора позиции.Но только ж всё делать нужно как положено, набирается часть, а решение о след доборе принимается в соотв с сигналами.Да, можем сходить и ниже, но это не значит, что найдётся такой офигенный герой, который всю котлету откупит именно на самом низу и ещё и знал об этом заранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Zebra Цитируемый человек пользуется украинскими и заводил еще гривну туда, сам об этом говорил. И пытается остальных убедить что это было выгодно. На btc-trade вообще упал биток с 398 000 грн до 306 000 грн. Каждый день цена проседает.
А кто мешает перегонять между биржами, или это только ты магёшь, очередной обосравшийся на крипте владелец квартиры в кыеве.Читай предыдущий пост, колебания цены были не толь ко вниз.Позавчера был выход из треугольника и цена поднялась с 320 до 335, а за каждый день я уж и не помню.просто ты лишний раз хочешь доказать что обосрался и у тебя это получается.
Задним числом конечно круто рассказывать как на 290 откупился. Реально на укрбиржах 2 недели нисходящий тренд и кто не вышел из крипты, тупо был пострижен. В том числе мною, продавшего аленям по 401 500 на куне биток, когда он в мире уже стоит на 25% дешевле
Я еще в октябре говорил, что полностью выйду из бирж в январе, когда будет расти курс и алени побегут пичкать гривну во все щели. Так и получилось.
Zebra написав: На btc-trade вообще упал биток с 398 000 грн до 306 000 грн. Каждый день цена проседает.
Смешно, не имеете вы опыта, цена на наших укр биржах всегда так себя ведет, наблюдал не раз продажи нашими украинцами на локалбиткоинс. 1 что заметил что когда цена везде сильно падает у нас она падает не сильно и завышена на биткоин. 2 второе что заметил это что цена начинает соответствовать действительности, сравнивается с ценами на международных биржах, в том случае если цена после падения долго держится на одном уровне на этих международных биржах. То есть у нас падение цен на крипту просто задерживается на неделю две вот и все.
а вообще это типичное поведение цены на разных биржах, можете сравнить цены на биржах разных стран, нигде нет одинаковых, есть такой вид заработка, арбитраж, когда за счет этой разницы зарабатывают гоняя крипту c одной биржи на другую
Востаннє редагувалось xwxw3 в Пон 29 січ, 2018 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Vitl написав:Давай корректно разберёмся. Я написал 17 января о целесообразности покупки.
ну так 17го купил па 330, а 20го продал па 400, потом 23го купил па 350
Колебания были сильные, да можно было попасть и на 350 и на 380.Но кто тогда доктор, наверное сам себе каждый.
и пока застрял... ты ж знаешь, шо я новичок скрин из бата
Ну вот. ты ж и подтвердил, что в тот день цена для входа была вкусная.А дальше нужно действовать по обстоятельствам...если цена спустится к 8500 баксов. шо ж тогда говорить. что загон был.Я тут неоднократно пишу. что трейдинг чуть ли не каждый день приносит прибыль.Но и всякое бывает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.