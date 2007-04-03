Додано: Пон 29 січ, 2018 20:09

чик

По поводу застрял...

Тебе по дружески признаюсь, как я лося зарезал.На хаях около 20 за биток трейдил себе как и все потихоньку...и тут на те - пошли в коррекцию.никто тогда , да и до сих пор не может разложить её по волнам. кто считает 4й, кто С и т д и т п.Ну сразу паниковать не мой девиз, жду.А цена всё вниз...представь как нелегко тогда было принять решение слива.В общем по 17500 я слил и далее начал порциями шортить.В итоге многие стали долгосрочными инвесторами закупившись по 20.А те кто трейдит всегда в преимуществе. движение покрывает лося и потом даёт опять прибыль.И при этом я совершенно воздерживаюсь почти споров - хорошо ли или плохо крипта.Мне пофиг, мне главное на ней заработать разницу.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.