чик По поводу застрял... Тебе по дружески признаюсь, как я лося зарезал.На хаях около 20 за биток трейдил себе как и все потихоньку...и тут на те - пошли в коррекцию.никто тогда , да и до сих пор не может разложить её по волнам. кто считает 4й, кто С и т д и т п.Ну сразу паниковать не мой девиз, жду.А цена всё вниз...представь как нелегко тогда было принять решение слива.В общем по 17500 я слил и далее начал порциями шортить.В итоге многие стали долгосрочными инвесторами закупившись по 20.А те кто трейдит всегда в преимуществе. движение покрывает лося и потом даёт опять прибыль.И при этом я совершенно воздерживаюсь почти споров - хорошо ли или плохо крипта.Мне пофиг, мне главное на ней заработать разницу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Зебра, вот будь серьёзней.Как я и считал о тебе.Я редко рассказываю подробности, вон для Чика написал... Понятно, что если мы начнём выдёргивать удобные для себя цифры, то можно всё с ног на голову перевернуть.Но не будем этим заниматься.Извини, я погорячился.Но давай честно признай и ты, что я 17го января абсолютно чётко обозначил минимум.Больше к этому не будем навешивать ничего лишнего.далее как я и писал, кто мог этим воспользоваться, тот это сделал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Зебра, вот будь серьёзней.Как я и считал о тебе.Я редко рассказываю подробности, вон для Чика написал... Понятно, что если мы начнём выдёргивать удобные для себя цифры, то можно всё с ног на голову перевернуть.Но не будем этим заниматься.Извини, я погорячился.Но давай честно признай и ты, что я 17го января абсолютно чётко обозначил минимум.Больше к этому не будем навешивать ничего лишнего.далее как я и писал, кто мог этим воспользоваться, тот это сделал.
Просто мне не понятно стало как ты рассказываешь об успехе, если сам заходил через гривну, когда крипта в ней переоценена была на 15-25%
Если торгуешь на других биржах, тогда да, волны ловить можно, а на украинских - вообще тупо не слился, завтра утром будет дешевле.