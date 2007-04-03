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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 925926927928

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 277
1. до 500 долларов
15%
42
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
36%
101
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:09

чик
По поводу застрял...
Тебе по дружески признаюсь, как я лося зарезал.На хаях около 20 за биток трейдил себе как и все потихоньку...и тут на те - пошли в коррекцию.никто тогда , да и до сих пор не может разложить её по волнам. кто считает 4й, кто С и т д и т п.Ну сразу паниковать не мой девиз, жду.А цена всё вниз...представь как нелегко тогда было принять решение слива.В общем по 17500 я слил и далее начал порциями шортить.В итоге многие стали долгосрочными инвесторами закупившись по 20.А те кто трейдит всегда в преимуществе. движение покрывает лося и потом даёт опять прибыль.И при этом я совершенно воздерживаюсь почти споров - хорошо ли или плохо крипта.Мне пофиг, мне главное на ней заработать разницу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:13

Zebra

Зебра, вот будь серьёзней.Как я и считал о тебе.Я редко рассказываю подробности, вон для Чика написал...
Понятно, что если мы начнём выдёргивать удобные для себя цифры, то можно всё с ног на голову перевернуть.Но не будем этим заниматься.Извини, я погорячился.Но давай честно признай и ты, что я 17го января абсолютно чётко обозначил минимум.Больше к этому не будем навешивать ничего лишнего.далее как я и писал, кто мог этим воспользоваться, тот это сделал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:14

  Vitl написав:И при этом я совершенно воздерживаюсь почти споров - хорошо ли или плохо крипта.Мне пофиг, мне главное на ней заработать разницу.

так же мыслю...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:17

xwxw3

Смешно, не имеете вы опыта

Ты в теме не так давно, поэтому не знаешь, что зебра давно так и делал сам.Сейчас он просто в позу стал, поспорить поскандалить захотел, бывает у нас с ним.Проходит, мы в общем друзья.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:27

  Vitl написав:Zebra

Зебра, вот будь серьёзней.Как я и считал о тебе.Я редко рассказываю подробности, вон для Чика написал...
Понятно, что если мы начнём выдёргивать удобные для себя цифры, то можно всё с ног на голову перевернуть.Но не будем этим заниматься.Извини, я погорячился.Но давай честно признай и ты, что я 17го января абсолютно чётко обозначил минимум.Больше к этому не будем навешивать ничего лишнего.далее как я и писал, кто мог этим воспользоваться, тот это сделал.

Просто мне не понятно стало как ты рассказываешь об успехе, если сам заходил через гривну, когда крипта в ней переоценена была на 15-25%

Если торгуешь на других биржах, тогда да, волны ловить можно, а на украинских - вообще тупо не слился, завтра утром будет дешевле.
Zebra
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  #<1 ... 925926927928
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