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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:10
airmax78 написав: baffet написав:
говорят exmo бабки не выводит. временно ))
в деньгах биток сильно просел за последнее время, в гривнах, енах и корейских вонах. только в тезере держится ))
вероятно получить деньги за криптофантики желающих больше чем наоборот.
еще ни одна пирамида не выдерживала оттока "вкладчиков" ))
лишь бы не вышло что криптомусор можно обменять только на тезер ))
Интересно, если Тизер накроется мохнаткой - Битфинекс, как я понимаю, тоже не выживет. На сколько тогда упадет "капитализация" крипты?
Обнуление большинства монет. Биткоин выживет, с его помощью еще можно будет кое как спасти капитал. В него будут впригивать и бежать не оглядываясь.
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Zebra
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:15
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airmax78
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:16
Вообще говоря я биток уважаю, не подумайте, очень ликвидная монета, без проблем можно гонять денежки туда сюда. Но сидеть в ней - нах надо, все ценники в мире выставлены в долларах, значит в долларе и нужно сидеть.
Веду речь лишь о том, что биток переоценен. Просто не могу читать бред загонял о том, что будет лететь он в космос бесконечно. Очнитесь. Ежедневно нужно по текущим ценам до 100 млн долларов, чтоб майнерам всех криптовалют оплачивать их "доказательство выполненной работы". Или $36 млрд в год свежих денег. Это не говоря еще о том, что те $500 млрд капитализации которые есть сейчас, будут лежать мертвым грузом и никакой инвестор не захочет слить $100-200 млрд на протяжении года. Где деньги хомячки возьмете? А ведь надо взять и выложить сотни миллиардов долларов НАЛИЧНЫХ, если кто то из крупняка захочет выйти.
Хайп окончен. Пора сдать карты и выйти из за стола. Какие же вы тупые, что еще верите в бесконечный рост. Классическое пузыренадувание произошло, а вам хоть в глаза сцы.
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Zebra
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:49
airmax78 написав: baffet написав:
говорят exmo бабки не выводит. временно ))
в деньгах биток сильно просел за последнее время, в гривнах, енах и корейских вонах. только в тезере держится ))
вероятно получить деньги за криптофантики желающих больше чем наоборот.
еще ни одна пирамида не выдерживала оттока "вкладчиков" ))
лишь бы не вышло что криптомусор можно обменять только на тезер ))
Интересно, если Тизер накроется мохнаткой - Битфинекс, как я понимаю, тоже не выживет. На сколько тогда упадет "капитализация" крипты?
в моменте все закрывают глаза на то что тизер печатают.
это смягчает сдутие пузыря.
но в долгосроке это большой негатив для криптомира, уничтожается доверие к криптофантикам и возможно говнокоины уже никогда так не будут расти.
во вторых нехорошо каким то Поттерам доллары печатать, штаты могут обидеться ))
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baffet
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:59
Zebra написав:
Корея давала не менее 40% капитализации.
Та хоть 140%. Пока все попытки закрыть крипту в стране приводили к переезду тусовки в новое место. Если кроме словестных интервенций власти Кореи реально там всё закроют - мы узнаем про нового лидера на крипто рынке.
Вы меньше года в теме, а тем кто помнит, то еще один год назад Китай считался безальтернатвой, и их трока бирж торговала битком без тейкер-мейкер комиссии, и имела 80% всех криптовалютных операций на битке в мире.
А до этого МтГокс в Штатах был гегемоном на рынке... Вообщем на место корейцев придут, индусы, или япошки, или австралийцы, или еще пёс пойми кто.
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killerbean
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