Додано: Вів 30 січ, 2018 20:16

Вообще говоря я биток уважаю, не подумайте, очень ликвидная монета, без проблем можно гонять денежки туда сюда. Но сидеть в ней - нах надо, все ценники в мире выставлены в долларах, значит в долларе и нужно сидеть.



Веду речь лишь о том, что биток переоценен. Просто не могу читать бред загонял о том, что будет лететь он в космос бесконечно. Очнитесь. Ежедневно нужно по текущим ценам до 100 млн долларов, чтоб майнерам всех криптовалют оплачивать их "доказательство выполненной работы". Или $36 млрд в год свежих денег. Это не говоря еще о том, что те $500 млрд капитализации которые есть сейчас, будут лежать мертвым грузом и никакой инвестор не захочет слить $100-200 млрд на протяжении года. Где деньги хомячки возьмете? А ведь надо взять и выложить сотни миллиардов долларов НАЛИЧНЫХ, если кто то из крупняка захочет выйти.



Хайп окончен. Пора сдать карты и выйти из за стола. Какие же вы тупые, что еще верите в бесконечный рост. Классическое пузыренадувание произошло, а вам хоть в глаза сцы.