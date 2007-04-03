Додано: Сер 31 січ, 2018 05:26

Как получить за проданную крипту доллары в Украине, не попав на какой-нибудь 15% НДФЛ, если какой-то чиновник увидит в этом доход? Давно думаю над этим вопросом, но пока безопасных вариантов не нашел. Payoneer, Payeer, Webmoney отпадают - регистрация в Украине со всей соответствующей связью с контролирующими органами, верификация, а то и вообще обязательная привязка к украинскому банковскому счету. Advanced Cash приказал долго жить. Localbitcoins - стремно из-за возможного кидалова.



Сейчас деньги лежат на Bitfinex в USDT, но со всем этим недавним FUDом стремновато, хочется иметь деньги в более безопасной и ощутимой форме, т.е. USD. Но как?!



Читал, что Bitfinex возобновил долларовые переводы, и после верификации их можно получить на личный долларовый счет в любом банке простым переводом. Кто-то пробовал? Как к таким переводам относятся наши банки и налоговая? Теоретически, чем это отличается от переводов тех же заробитчан? Если им можно просто получать баксы на простой долларовый счет без всяких проблем, то и остальным можно? Или для Украины заробитчане это отдельная каста и к ним отношение особое, а с меня сдерут три шкуры? Плз, поделитесь опытом.