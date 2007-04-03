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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 929930931932

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 277
1. до 500 долларов
15%
42
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
36%
101
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:59

  Faceless написав:https://hromadske.ua/posts/facebook-zaboronyla-reklamu-kryptovaliut

Отлично. ICO и бинарные опционы - уже стали синонимом слова "кидалово". Осталось закрепить в этом ассоциативном ряду криптовалюты.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как правильно майнить ... пенис: https://chaining.ru/2018/01/30/propalo- ... pyat-bukv/
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 05:26

Как получить за проданную крипту доллары в Украине, не попав на какой-нибудь 15% НДФЛ, если какой-то чиновник увидит в этом доход? Давно думаю над этим вопросом, но пока безопасных вариантов не нашел. Payoneer, Payeer, Webmoney отпадают - регистрация в Украине со всей соответствующей связью с контролирующими органами, верификация, а то и вообще обязательная привязка к украинскому банковскому счету. Advanced Cash приказал долго жить. Localbitcoins - стремно из-за возможного кидалова.

Сейчас деньги лежат на Bitfinex в USDT, но со всем этим недавним FUDом стремновато, хочется иметь деньги в более безопасной и ощутимой форме, т.е. USD. Но как?!

Читал, что Bitfinex возобновил долларовые переводы, и после верификации их можно получить на личный долларовый счет в любом банке простым переводом. Кто-то пробовал? Как к таким переводам относятся наши банки и налоговая? Теоретически, чем это отличается от переводов тех же заробитчан? Если им можно просто получать баксы на простой долларовый счет без всяких проблем, то и остальным можно? Или для Украины заробитчане это отдельная каста и к ним отношение особое, а с меня сдерут три шкуры? Плз, поделитесь опытом.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 05:45

  killerbean написав:
  baffet написав:И чего только Поттеру и сообщникам не хватало.

Битфайнекс уже кидал людей с мутным "хаком биржи" в 16-м году. Но люди ничему не учаться, они не ушли с биржи, а еще больше занесли этим мошенникам.

Тем, кто не впал в панику и не продал свои долговые токены за три копейки через 5 минут после их получения, биржа в итоге вернула все до последнего цента. Они разрулили ситуацию самым правильным образом для всех, за исключением, разве что, паникеров, которые сами себе буратины.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Утра всем. Такс, за ночь в мои сети попалось немало хороших новостей, что само по себе странно. Рано еще. И так приступим.

Был в прошлом году в Тае, и смотрел, как местные используют этот Лайн. Это аналог нашего вайбера, там он предустановлен даже при продаже телефонов. Так вот, те тайцы, с которыми я познкомился, тратят на эту прогу 30-50 баксов в месяц.
Если они переведут все эти расчеты на крипту, то это будет нехилый прирост легитимности как их крипты, так и всей крипты в целом.

Japan’s biggest chat app is launching a cryptocurrency exchange

https://qz.com/1193770/japanese-chat-ap ... -exchange/

И еще одна крупная "красная" новость лопается. Стало более или менее понятно, что значит фраза "Корейские власти хотят запретить крипту". Собственно те меры, которые планирует выпустить правительство - только укрепит крипто-рынок.

HERE’S WHAT THE SOUTH KOREAN REGULATIONS MEAN FOR THE CRYPTOCURRENCY MARKET

http://bitcoinist.com/heres-what-the-so ... cy-market/
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