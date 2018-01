Додано: Сер 31 січ, 2018 08:23

Утра всем. Такс, за ночь в мои сети попалось немало хороших новостей, что само по себе странно. Рано еще. И так приступим.Был в прошлом году в Тае, и смотрел, как местные используют этот Лайн. Это аналог нашего вайбера, там он предустановлен даже при продаже телефонов. Так вот, те тайцы, с которыми я познкомился, тратят на эту прогу 30-50 баксов в месяц.Если они переведут все эти расчеты на крипту, то это будет нехилый прирост легитимности как их крипты, так и всей крипты в целом.Japan’s biggest chat app is launching a cryptocurrency exchangeИ еще одна крупная "красная" новость лопается. Стало более или менее понятно, что значит фраза "Корейские власти хотят запретить крипту". Собственно те меры, которые планирует выпустить правительство - только укрепит крипто-рынок.HERE’S WHAT THE SOUTH KOREAN REGULATIONS MEAN FOR THE CRYPTOCURRENCY MARKET