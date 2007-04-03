Отлично. ICO и бинарные опционы - уже стали синонимом слова "кидалово". Осталось закрепить в этом ассоциативном ряду криптовалюты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:59
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как правильно майнить ... пенис:
Додано: Сер 31 січ, 2018 05:26
Как получить за проданную крипту доллары в Украине, не попав на какой-нибудь 15% НДФЛ, если какой-то чиновник увидит в этом доход? Давно думаю над этим вопросом, но пока безопасных вариантов не нашел. Payoneer, Payeer, Webmoney отпадают - регистрация в Украине со всей соответствующей связью с контролирующими органами, верификация, а то и вообще обязательная привязка к украинскому банковскому счету. Advanced Cash приказал долго жить. Localbitcoins - стремно из-за возможного кидалова.
Сейчас деньги лежат на Bitfinex в USDT, но со всем этим недавним FUDом стремновато, хочется иметь деньги в более безопасной и ощутимой форме, т.е. USD. Но как?!
Читал, что Bitfinex возобновил долларовые переводы, и после верификации их можно получить на личный долларовый счет в любом банке простым переводом. Кто-то пробовал? Как к таким переводам относятся наши банки и налоговая? Теоретически, чем это отличается от переводов тех же заробитчан? Если им можно просто получать баксы на простой долларовый счет без всяких проблем, то и остальным можно? Или для Украины заробитчане это отдельная каста и к ним отношение особое, а с меня сдерут три шкуры? Плз, поделитесь опытом.
Додано: Сер 31 січ, 2018 05:45
Тем, кто не впал в панику и не продал свои долговые токены за три копейки через 5 минут после их получения, биржа в итоге вернула все до последнего цента. Они разрулили ситуацию самым правильным образом для всех, за исключением, разве что, паникеров, которые сами себе буратины.
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Утра всем. Такс, за ночь в мои сети попалось немало хороших новостей, что само по себе странно. Рано еще. И так приступим.
Был в прошлом году в Тае, и смотрел, как местные используют этот Лайн. Это аналог нашего вайбера, там он предустановлен даже при продаже телефонов. Так вот, те тайцы, с которыми я познкомился, тратят на эту прогу 30-50 баксов в месяц.
Если они переведут все эти расчеты на крипту, то это будет нехилый прирост легитимности как их крипты, так и всей крипты в целом.
Japan’s biggest chat app is launching a cryptocurrency exchange
И еще одна крупная "красная" новость лопается. Стало более или менее понятно, что значит фраза "Корейские власти хотят запретить крипту". Собственно те меры, которые планирует выпустить правительство - только укрепит крипто-рынок.
HERE’S WHAT THE SOUTH KOREAN REGULATIONS MEAN FOR THE CRYPTOCURRENCY MARKET
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