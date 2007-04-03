greenozon написав:

https://bits.media/news/bitfinex-plyus-tether-kak-napechatat-dva-milliarda-dollarov-i-pravilno-zarabotat-na-tokenakh/.............Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что люди, стоящие за Bitfinex и Tether - теневые акулы криптобизнеса, которые не гнушаются любыми способами добывания денег. Их деятельность освещается достаточно слабо, однако они играют очень существенную роль на рынке криптовалют. Их квалификация по зарабатыванию денег «сравничельно честными» способами на грани законности не вызывает сомнений.Есть весомые причины предполагать, что Bitfinex вскоре станет неплатежеспособной, что подтверждается многочисленными жалобами пользователей на задержки в выплатах или о полной невозможности вывести свои деньги. Как известно, дыма без огня не бывает. Кроме того, Tether продолжает генерировать сотни миллионов USDT, хотя их уже выпущено огромное количество. Это указывает на затруднительное финансовое положение биржи в операциях с долларами.Поскольку Bitfinex находится в «налоговой гавани», в случае несостоятельности биржи ее пользователи останутся ни с чем, аналогично пирамиде Bitconnect, которая закрылась с долгами в миллионы долларов, полученных за ничего теперь не стоящие токены. ..........