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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 932933934935

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 278
1. до 500 долларов
15%
42
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
102
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:13

  greenozon написав:https://bits.media/news/bitfinex-plyus-tether-kak-napechatat-dva-milliarda-dollarov-i-pravilno-zarabotat-na-tokenakh/

.............

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что люди, стоящие за Bitfinex и Tether - теневые акулы криптобизнеса, которые не гнушаются любыми способами добывания денег. Их деятельность освещается достаточно слабо, однако они играют очень существенную роль на рынке криптовалют. Их квалификация по зарабатыванию денег «сравничельно честными» способами на грани законности не вызывает сомнений.

Есть весомые причины предполагать, что Bitfinex вскоре станет неплатежеспособной, что подтверждается многочисленными жалобами пользователей на задержки в выплатах или о полной невозможности вывести свои деньги. Как известно, дыма без огня не бывает. Кроме того, Tether продолжает генерировать сотни миллионов USDT, хотя их уже выпущено огромное количество. Это указывает на затруднительное финансовое положение биржи в операциях с долларами.

Поскольку Bitfinex находится в «налоговой гавани», в случае несостоятельности биржи ее пользователи останутся ни с чем, аналогично пирамиде Bitconnect, которая закрылась с долгами в миллионы долларов, полученных за ничего теперь не стоящие токены. .......... :mrgreen:


У Зебры просто собачье чутье, несмотря на ник.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:43

Zebra молодец однозначно. И пока все идет по моему прогнозу. Майнеры закупаються асиками и кормят хомячков. Когда доходы майнеров упадут очень сильно можно будет прикупить чего нибудь из крипты. Памп будет - асики должны раскупаться !
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 01:34

Вообще крипта органично вписалась в реальный мир. Нет лучшего средства, как брать взятки в крипте, отмывать бабло и просто сохранять нажитое непосильным трудом. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  andrein написав:отмывать бабло


Только страницу назад писал, крипта - это открытая книга. Нельзя криптой отмывать бабло, покупать наркоту, оружие или юных дев.

Крипта не анонимна, и теневой бизнес никогда на это не пойдет, пока не заработает Зек, или подобная другая валюта со 100% анонимность.
killerbean
 
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  #<1 ... 932933934935
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