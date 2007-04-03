Додано: Чет 01 лют, 2018 20:08

Перед тем как выходить с битфинекса под ноль, у меня еще были сомнения, может я спешу, продам на украинских биржах на 10-20%% дороже. И что дальше с гривной на руках делать? Но нет, я все правильно сделал. Как же классно чувствовать себя ахрененным знатоком тренда криптовалют. Говорил еще в октябре - выходить нужно в январе. Жаль медали за такое не дают. Хочется самому себя наградить орденом.



Когда то 6 лет назад я попал на золотом пузыре. Начал покупать, а попал как оказалось в ловушку для быков. Это уже когда после пика покупаешь, думая что это откат. Мне тогда jabba на цене примерно 1500 сказал на форуме - сливайся пока дают 1500 за унцию. Это в трейдинге называется стоп-лосс.



Сливайтесь хомячки пока 9000 дают. МОЙ ВАМ СОВЕТ. Тренд вниз. Происходит полный обвал по всем фронтам. Из крипты вытягивают те $500 млрд которые якобы она стоит. Но она и $5 млрд не стоит. Капитализация к концу года сдуется в 10 раз. В следующем еще в 10 раз. Останется биткоин, эфир и еще пару монет. Остальные будут стоить 0. Майнеры прекратят их майнить, удалят блокчейны с дисков и о всем этом овне забудут.