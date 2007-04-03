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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 942943944945>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 279
1. до 500 долларов
15%
42
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
103
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:57

flyman Так тут фирма известна " Квазар" - которая майнила крипту. Это совсем другое. По фирме можно вычислить.


Поясните плиз, дилетанту - в чем финансовая суть этого процесса - манйинга ? По аналогии с выпуском обычных денег ? Крипта чем-то обеспечена ? Вот это электричество которое расходуют при майнинге - оно куда-то закачивается и хранится ? И обеспечивает ценность крипты ? Или это все совсем бессмысленно , просто крипту выпускают электроэнергетические корпорации и заинтересованы в использовании и оплате электроэнергии - их товара ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:20

  kalinavalera1 написав:flyman Так тут фирма известна " Квазар" - которая майнила крипту. Это совсем другое. По фирме можно вычислить.


Поясните плиз, дилетанту - в чем финансовая суть этого процесса - манйинга ? По аналогии с выпуском обычных денег ? Крипта чем-то обеспечена ? Вот это электричество которое расходуют при майнинге - оно куда-то закачивается и хранится ? И обеспечивает ценность крипты ? Или это все совсем бессмысленно , просто крипту выпускают электроэнергетические корпорации и заинтересованы в использовании и оплате электроэнергии - их товара ?

Крипта обеспечена электричеством, потраченным на ее майнинг (инфа хранится в блокчейне в строке "Proof of work"). Даже если биток рухнет в 0 на рынке, им всегда можно будет оплатить счета за электроэнергию исходя из количества кВт/ч, затраченных на его майнинг. Но в этом случае, конечно, у владельцев крипты более поздней эмиссии большие преимущества перед ранними адептами - в их битках электоэнергии содержится гораздо больше. Хуже всего в этом случае придется Сатоше Накамоте - он своим 1 млн. битков, в лучшем случае, сможет счет за электричество за месяц закрыть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:22

airmax78 СПС за ответ. Украинские электроэнергетические монополисты принимают оплату "за свет" и коммуналку вроде только через банки и в гривнях ? Или может в биткоинах через банк - но тогда по курсу ? То есть если будет 0 стоить - то вы никак не оплатите ? Как это работает реально ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 01 лют, 2018 19:27, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:27

  kalinavalera1 написав:airmax78 Украинские электоэнергетические монополисты принимают оплату вроде только в гривнях ?

Сейчас набегут хомячки и расскажут, что крипта это деньги, эмиссия ограничена, будет только дорожать и можно ею уже рассчитываться, много проектов принимают. Облэнерго перейдут на биткоин и... заживем. Можно будет майнить биткоин и платить им за электричество. Круговорот халявы в природе. Еще Самскунг свои чипы будет за биткоин продавать. Намайнил блок - получил 12,5 биткоина. Купил за нищ еше Асиков и заплатил за электричество. Полное исключение посредников из схемы. Производитель - биток - майнеры. РАЙ на ЗЕМЛЕ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:34

Zebra :D Я же не знаю кто тут главный мудрец и темой не владею. Если бы реально так и было , то имея фирму - производство - которое жрет много электроэнергии - можно было бы параллельно стать битковыми миллионерами. Токо все равно остается вопрос - где и кто хранит эту электроэнергию ? Дело в том, что если упадет в 0 - то все сразу захотят хоть как-то обналичить свои КВТ ? При этом практически задаром ? И что будет с нашим ОБЛэнерго ? Они то вряд ли хранят эту электроэнергию как-то майнинговую , тем более она уже потрачена БЕЗВОЗВРАТНО (?) при майнинге крипто ? То есть то, что намайнено - то потрачено безвозвратно ? Энергия эта майнинговая технически никуда не закачивается и не хранится - она просто потрачена и все ? Это суть моего вопроса , я не технарь и не понимаю как такое возможно. Кто ж вам потом еще будет что-то отстегивать " за свет" Облэнерго за свой счет ? Если я не прав - сорри, пытаюсь понять в чем суть финансовая и техническая этого процесса майнинг ? Какие-то организации гарантируют ценность крипто ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рассчитаться элементарно просто: на сайте Киевэнерго в личном кабинете выбираете форму оплаты: биткоэнами, и номер блока. Там встренный куркулятор, который сам рассчитывает сколько в вашем битке кВт/ч хранится. Единственное неудобство: Свежие биткоэны аж искрятся - столько в них электроэнергии содержится - при обращении с ними надо быть очень осторожным, лучше одеть резиновые перчатки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красиво бреют хомячков. Каждый день минус 10-20% на каждой монете. И так до конца года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:08

Перед тем как выходить с битфинекса под ноль, у меня еще были сомнения, может я спешу, продам на украинских биржах на 10-20%% дороже. И что дальше с гривной на руках делать? Но нет, я все правильно сделал. Как же классно чувствовать себя ахрененным знатоком тренда криптовалют. Говорил еще в октябре - выходить нужно в январе. Жаль медали за такое не дают. Хочется самому себя наградить орденом.

Когда то 6 лет назад я попал на золотом пузыре. Начал покупать, а попал как оказалось в ловушку для быков. Это уже когда после пика покупаешь, думая что это откат. Мне тогда jabba на цене примерно 1500 сказал на форуме - сливайся пока дают 1500 за унцию. Это в трейдинге называется стоп-лосс.

Сливайтесь хомячки пока 9000 дают. МОЙ ВАМ СОВЕТ. Тренд вниз. Происходит полный обвал по всем фронтам. Из крипты вытягивают те $500 млрд которые якобы она стоит. Но она и $5 млрд не стоит. Капитализация к концу года сдуется в 10 раз. В следующем еще в 10 раз. Останется биткоин, эфир и еще пару монет. Остальные будут стоить 0. Майнеры прекратят их майнить, удалят блокчейны с дисков и о всем этом овне забудут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:29

  airmax78 написав:Рассчитаться элементарно просто: на сайте Киевэнерго в личном кабинете выбираете форму оплаты: биткоэнами, и номер блока. Там встренный куркулятор, который сам рассчитывает сколько в вашем битке кВт/ч хранится. Единственное неудобство: Свежие биткоэны аж искрятся - столько в них электроэнергии содержится - при обращении с ними надо быть очень осторожным, лучше одеть резиновые перчатки.


:mrgreen: Не смейтесь надо мной я такой далекий от этого человек, что могу и поверить. Особенно про искрящие биткоины. И что нельзя их брать мокрыми руками :lol: , а то током шарахнет.
А суть шутки в том - что свежие битки - нужно выдержать , что бы они выросли в цене ? Если получится ?
Про кабинет в Киевэнерго , что там есть такая графа, я вам верю. Последний вопрос остался за чем это Киевэнерго ? Ведь суть моего вопроса - затраченная на майнинг электроэнергия утрачивается совсем в никуда ? Тогда какой смысл КиевОблэнерго даром отдавать свои КВЧ такому абоненту ? В чем тут финансовый смысл ? Пока биткоин стоит доллары и дорого - то тут все ясно - помеяет Облэнерго по курсу в момент получения на гривню. А если курс станет не выгодным ? Или вообще выйдет в 0 ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:36

  Zebra написав:удалят блокчейны с дисков и о всем этом овне забудут.


Много народу и так их позабывало, несколько лет назад. Потом ходили к гипнотизерам шоб пароли восстановить))

Коррекция давно нужна и назрела к 6-7.
Андрей_В
 
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