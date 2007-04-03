RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 942943944945

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 279
1. до 500 долларов
15%
42
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
103
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:42

kalinavalera1
если простыми словами биткоин можно сравнить с дерьмом ))
чтобы его получить нужно сходить в магазин и купить что то, потом приготовить, чуть позже получим продукт - все это майнинг ))
главный фокус который удалось провернуть это внушить лохам что за дерьмом будущее, раскрутить на него цену и продать )))
baffet
 
Повідомлень: 297
З нами з: 11.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:57

  Андрей_В написав:
  Zebra написав:удалят блокчейны с дисков и о всем этом овне забудут.


Много народу и так их позабывало, несколько лет назад. Потом ходили к гипнотизерам шоб пароли восстановить))

Коррекция давно нужна и назрела к 6-7.

Какое 6-7? Вспоминайте прошлый год: он начался с курса 1к, который уже казался чем-то невероятным. При 6-7 было полное ощущение сюра. Дальше начался дурдом. 1куе за биток - это реальный уровень до которого должно все скорректироваться. Но вполне может пойти и ниже.
airmax78
 
Повідомлень: 23735
З нами з: 25.10.12
Подякував: 644 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:03

на битфинексе пошли покупки по 26 ... 78 битка! готовстесь вверх пойдет! 9-ка это увы дно народ сильно подсел на него назад дороги нет!
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 03.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:06

  diplomnet написав:на битфинексе пошли покупки по 26 ... 78 битка! готовстесь вверх пойдет! 9-ка это увы дно народ сильно подсел на него назад дороги нет!

На redit пишут, что народ еще месяц назад заказывал вывод wife с битфинекса и до сих пор денег нет. Ну НЕТ ЭТИХ ДЕНЕГ. Надули цену Тезером ничем не обеспеченным.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 21.09.12
Подякував: 310 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 942943944945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, imlex, olgina, Zebra і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4166, 4167, 4168
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
41673 162137713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:04
ТИХИЙ
Валютный рынок в мире 1 ... 601, 602, 603
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6025 1278731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 10:51
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (261)
01.02.2018 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.