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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:42
kalinavalera1
если простыми словами биткоин можно сравнить с дерьмом ))
чтобы его получить нужно сходить в магазин и купить что то, потом приготовить, чуть позже получим продукт - все это майнинг ))
главный фокус который удалось провернуть это внушить лохам что за дерьмом будущее, раскрутить на него цену и продать )))
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baffet
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:57
Андрей_В написав: Zebra написав:
удалят блокчейны с дисков и о всем этом овне забудут.
Много народу и так их позабывало, несколько лет назад. Потом ходили к гипнотизерам шоб пароли восстановить))
Коррекция давно нужна и назрела к 6-7.
Какое 6-7? Вспоминайте прошлый год: он начался с курса 1к, который уже казался чем-то невероятным. При 6-7 было полное ощущение сюра. Дальше начался дурдом. 1куе за биток - это реальный уровень до которого должно все скорректироваться. Но вполне может пойти и ниже.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лют, 2018 21:03
на битфинексе пошли покупки по 26 ... 78 битка! готовстесь вверх пойдет! 9-ка это увы дно народ сильно подсел на него назад дороги нет!
100% гривня.
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diplomnet
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Додано: Чет 01 лют, 2018 21:06
diplomnet написав:
на битфинексе пошли покупки по 26
... 78
битка! готовстесь вверх пойдет! 9-ка это увы дно народ сильно подсел на него назад дороги нет!
На redit пишут, что народ еще месяц назад заказывал вывод wife с битфинекса и до сих пор денег нет. Ну НЕТ ЭТИХ ДЕНЕГ. Надули цену Тезером ничем не обеспеченным.
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Zebra
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