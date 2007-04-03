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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 947948949950

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 281
1. до 500 долларов
15%
43
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
104
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:36

даже Васе понятно

  Zebra написав:даже алкану Васе из соседнего подъезда это понятно

Типично манипулятивная формулировка.
Думаем: зачем человеку прибегать к манипуляции?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:59

  lel написав:Есть мнение, что в падении курса биткойна виновен китайский новый год.
https://altcoin.info/opinions/v_padenii ... -2071.html
Хотя представленные графики падений в 2015 и 2016 и 2017 приходились на 14-17 января, а сейчас уже 02.02.


До китайского нового года еще целых 2 недели, а кристмас и новый год они тоже ксати говоря празднуют , так что четкой зависимости тут нет, да и не китайцами едиными крипта держится.

Куда более показателен этот график :
Зображення

Обьемы крипторынка крупнее у раши. 29 Января был опубликован отчет которого все так ждали, пряча честно наворованное от возможных санкций в том числе и в крипту. Но что то пошло не так и пока ожидаемого санкционного эффекта не произошло - пошел прогнозируемый откат из неблагонадежных криптозанычек. С событиями связанными со списками 29 января нынешние колебания наиболее кореллируются.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:44

  Zebra написав:Куда Vitl пропал? Какая там волна по счету?


Я давал рекомендацию, где волны смотреть.Витл па 8 взял, па 8,8-9,1 отдаёт.Патом па 7 брать собрался.Ты потише, а то видишь что Флай пишет.
Не, ну я понял конечно радость тута и цены па 500-1000, это классно.И вместе с вами сочувствую тем кто застрял в дорогом битке и иже.И вам сочувствую, т к запах шашлычка это не вкус :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:41

  Zebra написав:Тренд вниз, даже алкану Васе из соседнего подъезда это понятно.


Тренд то вниз. Где дно не понятно пока. Возможно по плану - 6-7.
Да и скупает кто то такие объемы - еще желающие есть.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:43

  Андрей_В написав:
  Zebra написав:Тренд вниз, даже алкану Васе из соседнего подъезда это понятно.


Тренд то вниз. Где дно не понятно пока. Возможно по плану - 6-7.
Да и скупает кто то такие объемы - еще желающие есть.

1) Усредняются
2) Закрытие шортов это обратный выкуп
3) Непуганные трейдеры мечтающие о $60к за биток концу года.

Тренд задают Южная Корея и Япония.
Когда там цены будут снова выше на 10% чем мировые - должен быть небольшой разворот.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:51

  Vitl написав:
  Zebra написав:Куда Vitl пропал? Какая там волна по счету?


Я давал рекомендацию, где волны смотреть.Витл па 8 взял, па 8,8-9,1 отдаёт.Патом па 7 брать собрался.Ты потише, а то видишь что Флай пишет.
Не, ну я понял конечно радость тута и цены па 500-1000, это классно.И вместе с вами сочувствую тем кто застрял в дорогом битке и иже.И вам сочувствую, т к запах шашлычка это не вкус :D

Если так - респект. Жарь этих хомячков. Пусть выкупают на хайях. Эти отбросы должны остаться нищими с фантиками.
Zebra
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  #<1 ... 947948949950
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