Типично манипулятивная формулировка.
Думаем: зачем человеку прибегать к манипуляции?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:36
даже Васе понятно
Типично манипулятивная формулировка.
Думаем: зачем человеку прибегать к манипуляции?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:59
До китайского нового года еще целых 2 недели, а кристмас и новый год они тоже ксати говоря празднуют , так что четкой зависимости тут нет, да и не китайцами едиными крипта держится.
Куда более показателен этот график :
Обьемы крипторынка крупнее у раши. 29 Января был опубликован отчет которого все так ждали, пряча честно наворованное от возможных санкций в том числе и в крипту. Но что то пошло не так и пока ожидаемого санкционного эффекта не произошло - пошел прогнозируемый откат из неблагонадежных криптозанычек. С событиями связанными со списками 29 января нынешние колебания наиболее кореллируются.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:44
Я давал рекомендацию, где волны смотреть.Витл па 8 взял, па 8,8-9,1 отдаёт.Патом па 7 брать собрался.Ты потише, а то видишь что Флай пишет.
Не, ну я понял конечно радость тута и цены па 500-1000, это классно.И вместе с вами сочувствую тем кто застрял в дорогом битке и иже.И вам сочувствую, т к запах шашлычка это не вкус
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:41
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:43
1) Усредняются
2) Закрытие шортов это обратный выкуп
3) Непуганные трейдеры мечтающие о $60к за биток концу года.
Тренд задают Южная Корея и Япония.
Когда там цены будут снова выше на 10% чем мировые - должен быть небольшой разворот.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:51
Если так - респект. Жарь этих хомячков. Пусть выкупают на хайях. Эти отбросы должны остаться нищими с фантиками.
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