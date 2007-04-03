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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2018 02:20
Zebra написав:
у эфира эмиссия при цене $1000 за сутки получается $35 млн. За год это ~ $13 млрд. Слабо верю в такие инвестиции в нише, где полно крепнущих конкурентов, типа NEO, EOS и т.д.
я не о том что цена на 1000 останется а о том что она чуть стабильнее битка.
будет крутиться вокруг 700 или 500 если что ))
всю эмиссию эфира поглощает EOS и возможно они это огромное количество эфира накапливают чтобы когда доделают eos притопить эфир.
т.е есть вероятность что эмиссии эфира сейчас условно нет вообще а популярность его растет. поэтому и держится цена.
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baffet
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Додано: Суб 03 лют, 2018 02:33
baffet написав:
цена не вернется так же легко вверх как упала, потому что:
хомячки начинают подозревать что их кинули.
много у кого на этом падении кол-во битка выросло в 2-3 раза, даже кто не шортил и отскоки не покупал а просто сидел в тезере/деньгах - в 1,5-2.
на сильном росте если он будет - будет кому продавать.
Чтобы выросло в 2-3, надо было быть вангой, слить на самом пике и до сих пор сидеть в фиате. Не думаю, что много таких.
Во ноябре и декабре в крипту зашло много буратин, жадных до легких и быстрых денег. Большинство таковых уже слились, зафиксив убыток.
При новом росте они на этот рынок уже не придут.
Остались те, кто играет вдолгую и идет на оправданные риски. Самые умные слились на хаях и сейчас будут закупаться.
Чтобы крипта стала средством рассчета, нужна относительная стабильность курса.
Если рынок очистится от спекулей и буратин, покупавших в декабре по 15-18 в надежде на туземун и попавших сейчас на бабки - то стратегически это плюс. Т.к. избавит от постоянных колебаний курсов на 10-20% в ту или другую сторону, делающих невозможными использование крипты при рассчетах. Хорошо бы к тому же лайтнинг доделать наконец.
Нормальный инвестор не ищет прибыли в тысячи % годовых. Рост за год на 10-20% при отсутствии резких скачков - самый оптимальный вариант.
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Tegularius
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Додано: Суб 03 лют, 2018 02:56
Tegularius написав:
Рост за год на 10-20% при отсутствии резких скачков - самый оптимальный вариант.
этот вариант звучит как хотелка, за счет чего рост ежегодно на 10-20%? кто это спонсировать будет?
для того чтобы восстановиться до 20к. лет через 10... после месячного краха... надо чтобы биток использовался чуть побольше чем просто способ стрижки лохов ))
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baffet
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Додано: Суб 03 лют, 2018 03:22
baffet написав: Tegularius написав:
Рост за год на 10-20% при отсутствии резких скачков - самый оптимальный вариант.
этот вариант звучит как хотелка, за счет чего рост ежегодно на 10-20%? кто это спонсировать будет?
для того чтобы восстановиться до 20к. лет через 10... после месячного краха... надо чтобы биток использовался чуть побольше чем просто способ стрижки лохов ))
Подобные и еще более сильные "крахи" уже были: в 2011 году с 30 до 3, в 2014 - с 900 до 200.
Скажите, что те, кто 4 года назад купил его пусть по 500, а сейчас продал по 8000 - лохи.
Криптовалюта - средство хранить и обмениваться ценностями независимо от государств, частных банков и платежных систем. Да, эту идею будут атаковать, т.к. она потенциально лишает многих доходов, а главное - власти. Атаки будут сопровождаться падениями курсов.
Но тем не менее я верю, что с криптой будущее, в частности - за биткоином. Просто этим должны заниматься люди, которые понимают, что это и зачем, а не спекули в погоне за быстрым доходом.
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Tegularius
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Додано: Суб 03 лют, 2018 03:42
Давным-давно были времена, когда главным мерилом ценности и средством расчета были драгоценные металлы. Их ценность была одинаковой для всех и все перед ними были равны. Короли и феодалы могли заставить людей платить им дань. Но ни один король не мог отчеканить монет больше, чем было золота и серебра в его казне.
Потом появились бумажные деньги, которые выпускали государства. Выпускали столько, сколько им самим заблагорассудится. Затем - банки с их чековыми книжками, платежными картами и системами. Которые они могут заблокировать в любой момент.
Современный человек имеет больше личных свобод, но в отношении финансов - он более порабощен, чем когда-либо раннее.
Я не могу расплатиться с продавцом из Китая золотом и даже бумажными деньгами. Поэтому вынужден платить через банки и платежные системы, зависить от них, платить им дань за услуги.
Биткоин (и в общем криптовалюта) - это идея свободы. В этом их ценность. Мои биткоины в электронном кошельке с открытым кодом - подвластны только мне. Над ними нет власти ни у СБУ, ни у ФБР, ни еще у какой-либо государственной и частной структуры. Даже суд не сможет у меня их конфисковать, если я не раскрою пароль или секретную фразу.
Вот именно в этой идее свободы - ценность биткоина, а не в возможности зарабатывать на спекуляциях. Ради этого я их купил. А чем меньше будет биткоинов у спекулянтов, тем в общем лучше для биткоина. Хотя конечно уход спекулянтов временно обвалит капитализацию и курс.
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Tegularius
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Додано: Суб 03 лют, 2018 04:05
Tegularius написав:
Биткоин (и в общем криптовалюта) - это идея свободы. В этом их ценность. Мои биткоины в электронном кошельке с открытым кодом - подвластны только мне. Над ними нет власти ни у СБУ, ни у ФБР, ни еще у какой-либо государственной и частной структуры. Даже суд не сможет у меня их конфисковать, если я не раскрою пароль или секретную фразу.
Вот именно в этой идее свободы - ценность биткоина, а не в возможности зарабатывать на спекуляциях. Ради этого я их купил. А чем меньше будет биткоинов у спекулянтов, тем в общем лучше для биткоина. Хотя конечно уход спекулянтов временно обвалит капитализацию и курс.
Биткоин это не деньги, а инвестиция, очень рисковая. Средство движения капитала, но все равно рисковая.
Деньги это доллар США. Даже евро это не деньги. Сегодня у вас в евро эквивалент 1:1, к концу года запросто можете потерять 20%
Все ценники в мире выставлены в долларах. А если в другой валюте - тупые продавцы, не иначе.
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Zebra
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Додано: Суб 03 лют, 2018 04:56
Zebra написав:
Деньги это доллар США. Даже евро это не деньги. Сегодня у вас в евро эквивалент 1:1, к концу года запросто можете потерять 20%
Почему это?
Если некто живет в Германии, зарабатывает в евро и годовая инфляция в его стране 0,05%, то ему плевать на курс доллара.
Доллар тоже подвержен инфляции. Сейчас он стоит в 15 раз меньше, чем 100 лет назад (в 1918 г.)
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Tegularius
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