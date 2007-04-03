Додано: Суб 03 лют, 2018 03:42

Давным-давно были времена, когда главным мерилом ценности и средством расчета были драгоценные металлы. Их ценность была одинаковой для всех и все перед ними были равны. Короли и феодалы могли заставить людей платить им дань. Но ни один король не мог отчеканить монет больше, чем было золота и серебра в его казне.



Потом появились бумажные деньги, которые выпускали государства. Выпускали столько, сколько им самим заблагорассудится. Затем - банки с их чековыми книжками, платежными картами и системами. Которые они могут заблокировать в любой момент.

Современный человек имеет больше личных свобод, но в отношении финансов - он более порабощен, чем когда-либо раннее.

Я не могу расплатиться с продавцом из Китая золотом и даже бумажными деньгами. Поэтому вынужден платить через банки и платежные системы, зависить от них, платить им дань за услуги.



Биткоин (и в общем криптовалюта) - это идея свободы. В этом их ценность. Мои биткоины в электронном кошельке с открытым кодом - подвластны только мне. Над ними нет власти ни у СБУ, ни у ФБР, ни еще у какой-либо государственной и частной структуры. Даже суд не сможет у меня их конфисковать, если я не раскрою пароль или секретную фразу.



Вот именно в этой идее свободы - ценность биткоина, а не в возможности зарабатывать на спекуляциях. Ради этого я их купил. А чем меньше будет биткоинов у спекулянтов, тем в общем лучше для биткоина. Хотя конечно уход спекулянтов временно обвалит капитализацию и курс.