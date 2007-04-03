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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 954955956957>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 283
1. до 500 долларов
15%
43
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
18
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
16%
44
8. не покупал и не буду
37%
106
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Забудьте вы про тот USDT, после последнего шухера в СМИ там мало кто застрянет. Bittrex в течении месяца вводит торги USD к топ 10 крипте. Как раз китайский НГ закончится.
aladin
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:40

  aladin написав:Забудьте вы про тот USDT, после последнего шухера в СМИ там мало кто застрянет. Bittrex в течении месяца вводит торги USD к топ 10 крипте. Как раз китайский НГ закончится.

Норм. Скоро вы заявите: та забудьте вы про тот биткоэн...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Даже евро это не деньги

и тут Остапа нопесло (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:55

  airmax78 написав:
  Андрей_В написав:
  Zebra написав:1) Усредняются
2) Закрытие шортов это обратный выкуп
3) Непуганные трейдеры мечтающие о $60к за биток концу года.



1 и 3 при резком падении высокорискового "актива" очень маловероятно.
2 шоб закрыть шорт все равно надо сначала кому то продать, а когда рынок верит в отвесное падение это сделать сложно. Следовательно рынок не верит в обнуление. А еще есть майнеры, которые вложили сотни млн в оборудование.

И че? Будут сами у себя битки выкупать? А липистричество в кредит получать?

будуть майнть в ходл.
дехто розпродасть та уйде, відповідно рентабельність в оставшихся подиметься.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:00

  Zebra написав:Биток уже с начала года потерял половину стоимости. К концу потеряет ещё половину. В следующем году ещё половину. Это классика пузыренадувания.

давай разхувати від літа 2017, напр. 1го августа....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:09

  flyman написав:
  Zebra написав:Биток уже с начала года потерял половину стоимости. К концу потеряет ещё половину. В следующем году ещё половину. Это классика пузыренадувания.

давай разхувати від літа 2017, напр. 1го августа....

Та те кто 1-ого августа закупился, еще осенью повыскакивали, а потом в декабре спохватились и позапрыгивали по 20к вновь. Я что вас аленей не знаю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Простая арифметика показывает, что в настоящее время попавших по самые помидоры на битке на порядки больше, чем тех, кто заработал. Но кому нах интересны эти лузеры? Кто записывает с ними интервью? Ими вытерли *опу и пошли дальше. А народ внимает откровениям разных винкловозов о золоте будущего, распространяемых СМИ, и готовит бабосы для следующей стрижки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:24

  airmax78 написав:
  aladin написав:Забудьте вы про тот USDT, после последнего шухера в СМИ там мало кто застрянет. Bittrex в течении месяца вводит торги USD к топ 10 крипте. Как раз китайский НГ закончится.

Скоро вы заявите: та забудьте вы про тот биткоэн...

Поймите же - никогда, ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты. Не важно какой будет курс битка или его заменителя в будущем - 6000, 1000 или 100. Люди дождутся, ими правит жадность. Этот рынок все равно будет прибыльнее, потому что его невозможно полностью контролировать или выключить.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тем временем на BTC- 9750. Опять выше рынка на 300-400$. А было ниже на 500. И грн -2,7млн, а было 0,78млн.
Востаннє редагувалось lel в Суб 03 лют, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:31

  aladin написав:
  airmax78 написав:Скоро вы заявите: та забудьте вы про тот биткоэн...

Поймите же - никогда, ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты. Не важно какой будет курс битка или его заменителя в будущем - 6000, 1000 или 100. Люди дождутся, ими правит жадность. Этот рынок все равно будет прибыльнее, потому что его невозможно полностью контролировать или выключить.

Ну да, там же прибыль из воздуха генерится и никто не уйдет обиженным. И ежу понятно, че если я зашел па 100, а вышел по 20000, то все кто зашел по 20000 тоже окуенно заработают... когда-нибудь.
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