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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Забудьте вы про тот USDT, после последнего шухера в СМИ там мало кто застрянет. Bittrex в течении месяца вводит торги USD к топ 10 крипте. Как раз китайский НГ закончится.
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:40
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:55
будуть майнть в ходл.
дехто розпродасть та уйде, відповідно рентабельність в оставшихся подиметься.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:00
давай разхувати від літа 2017, напр. 1го августа....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:09
Та те кто 1-ого августа закупился, еще осенью повыскакивали, а потом в декабре спохватились и позапрыгивали по 20к вновь. Я что вас аленей не знаю.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Простая арифметика показывает, что в настоящее время попавших по самые помидоры на битке на порядки больше, чем тех, кто заработал. Но кому нах интересны эти лузеры? Кто записывает с ними интервью? Ими вытерли *опу и пошли дальше. А народ внимает откровениям разных винкловозов о золоте будущего, распространяемых СМИ, и готовит бабосы для следующей стрижки.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:24
Поймите же - никогда, ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты. Не важно какой будет курс битка или его заменителя в будущем - 6000, 1000 или 100. Люди дождутся, ими правит жадность. Этот рынок все равно будет прибыльнее, потому что его невозможно полностью контролировать или выключить.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тем временем на BTC- 9750. Опять выше рынка на 300-400$. А было ниже на 500. И грн -2,7млн, а было 0,78млн.
Востаннє редагувалось lel в Суб 03 лют, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:31
Ну да, там же прибыль из воздуха генерится и никто не уйдет обиженным. И ежу понятно, че если я зашел па 100, а вышел по 20000, то все кто зашел по 20000 тоже окуенно заработают... когда-нибудь.
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