Zebra написав:
Та те кто 1-ого августа закупился, еще осенью повыскакивали, а потом в декабре спохватились и позапрыгивали по 20к вновь. Я что вас аленей не знаю.
не узагальнюй себе на інших
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:31
не узагальнюй себе на інших
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:34
макс, пойми, крипта буде рости, як інтернет,
вже скоро 30 років буде йому, а кількість користувачів росте і далі.
різниця біткойна в тому, що обмеженість емісії.
дальше пояснювати? (і не надо втирать про форки і альткоіни)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
реклама
|