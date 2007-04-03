Додано: Нед 04 лют, 2018 00:20

airmax78 написав: xwxw3 написав: airmax78 написав: При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы. При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.

И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ? И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?

При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро. При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.

Я не покупаю исключительно в надежде, я покупаю биткоин исключительно из знания.Вы покупаете доллар потому что не образованы, потому что не понимаете что доллар подвержен инфляции 2-3% в год официальной и 6-7% неофициальной инфляции.Так как официальную инфляцию доллара выводят из потребительской корзины, то не учитывают то что товары дешевеют, так как совершенствуются методы их производства а так же вводятся повсеместно автоматизация производств, новые технологии. Правильно рассчитывают инфляцию валют исходя из цен на недвижимость и цен на стоимость аренды недвижимости, исходя из этих показателей инфляция доллара значительно выше, чем исходя из расчетов опирающихся на стоимость товаров и услуг. Покупая доллары вы ничего не аккумулируете, вы пускает по ветру свои деньги.Я же покупаю биткоин, исключительно из понимания, что биткоин новая технология, которая создала совершенно новый рынок криптовалют, а потому биткоин основа этого рынка, из понимания что это альтернатива в которой нуждаются люди, из понимания прогрессивности технологии и перспектив которые она может дать, из понимания как государства обманывают людей выплачивая им заплаты деньгами которые они обесценивают. И еще я не попугай и не болванчик, который повторяет за "умными" дядями, которые им сказали что биткоин это МММ, потому что я умею своей головой думать.