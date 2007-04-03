|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:01
xwxw3 написав: airmax78 написав:
При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.
И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?
При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 23773
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 645 раз.
- Подякували: 2709 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:14
airmax78 написав: aladin написав: airmax78 написав:
Скоро вы заявите: та забудьте вы про тот биткоэн...
Поймите же - никогда, ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты. Не важно какой будет курс битка или его заменителя в будущем - 6000, 1000 или 100. Люди дождутся, ими правит жадность. Этот рынок все равно будет прибыльнее, потому что его невозможно полностью контролировать или выключить.
Ну да, там же прибыль из воздуха генерится и никто не уйдет обиженным. И ежу понятно, че если я зашел па 100, а вышел по 20000, то все кто зашел по 20000 тоже окуенно заработают... когда-нибудь.
Судя по росту объемов на украинских биржах, после 10к заскочило в несколько раз больше, чем до 10к
Вот этот мерзавец тут постоянно агитирует, чтоб покупали биткоин (помню он еще при цене 16к тут появился), нет чтоб сказать - биткоин это добро, но цена на него зло, подождите годик-два, купите по норм ценам. Нет же, надо аленей загонять. Что за мерзкие хомяки. Да быстрей бы уже рухнуло это все и наказало этих вредителей.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5249
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:20
airmax78 написав: xwxw3 написав: airmax78 написав:
При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.
И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?
При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.
Я не покупаю исключительно в надежде, я покупаю биткоин исключительно из знания.
Вы покупаете доллар потому что не образованы, потому что не понимаете что доллар подвержен инфляции 2-3% в год официальной и 6-7% неофициальной инфляции.
Так как официальную инфляцию доллара выводят из потребительской корзины, то не учитывают то что товары дешевеют, так как совершенствуются методы их производства а так же вводятся повсеместно автоматизация производств, новые технологии. Правильно рассчитывают инфляцию валют исходя из цен на недвижимость и цен на стоимость аренды недвижимости, исходя из этих показателей инфляция доллара значительно выше, чем исходя из расчетов опирающихся на стоимость товаров и услуг. Покупая доллары вы ничего не аккумулируете, вы пускает по ветру свои деньги.
Я же покупаю биткоин, исключительно из понимания, что биткоин новая технология, которая создала совершенно новый рынок криптовалют, а потому биткоин основа этого рынка, из понимания что это альтернатива в которой нуждаются люди, из понимания прогрессивности технологии и перспектив которые она может дать, из понимания как государства обманывают людей выплачивая им заплаты деньгами которые они обесценивают. И еще я не попугай и не болванчик, который повторяет за "умными" дядями, которые им сказали что биткоин это МММ, потому что я умею своей головой думать.
-
xwxw3
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 06.01.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:32
як щодо переобуться з ефіра в біткойн, тіпа крос курс около максів ??
ілі уходіть в хвіат?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13446
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 787 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:37
Zebra написав:
.....
Удалил думал это про меня написали , не понял что за наезд,
Востаннє редагувалось xwxw3
в Нед 04 лют, 2018 00:56, всього редагувалось 5 разів.
-
xwxw3
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 06.01.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:37
xwxw3 написав: jabba написав:xwxw3
Это пример "на пальцах" для людей с ограниченными умственными способностями.
Не понимаю, объясните подробнее при чем тут МММ, у меня два высших образования но я никак понять не могу
Я всегда не доверял украинскому современному высшему образованию.
Оказывается не зря.
Образования я надеюсьна платном обучении получили? Потому что если с таким интеллектом начали принимать на бюджет то надо валить отсюда.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4912
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 02:15
xwxw3 и killerbean ну очень на оплачиваемых писак похожи, посменно работают или для красоты еще и между собой переписывались?
а первый еще и до кучи гастролер изза поребрика, со священной миссией агитировать глупых хохлов влошиться, красота) диверсант в тылу)
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2018 03:47
airmax78 написав:
Я то с карты, любой, даже гривневой, сниму и наличные за границей и рассчитаюсь за что угодно +/- бесплатно. А вот вы попробуйте сделать то же самое с биткоэном (я про другое криптог0вно вообще молчу). Попробуйте обналичить хотя бы 100 баксов или заплатить за гостиницу, например. Поэтому хватит нести куйню "про удобный биток, который принимают везде и который дарит свободу, поэтому он столько стоит". Со своей даже гривневой картой я буду отлично себя чувствовать в любой развитой стране мира.
А вот ввели в вашем банке временную администрацию, и всё, ничего не снимете и не рассчитаетесь. Потому что деньги на карте - это фактически не ваши деньги, а деньги банка. И если банку гаплык, то и деньгам на карте гаплык. Если денег у вас немного, вам потом может быть их вернет ФГВ, месяцев через 6. А пока будете бомжевать за границей, с вашей гривневой картой.
А биткоин вы почти везде обналичите, через LocalBitcoins. Да, сейчас придется повозиться, но инфраструктура будет расширяться, и со временем обналичка будет простой, если она вообще понадобится
Любая новая технология в первое время медленная и неповоротливая. Как первые автомобили, первые самолеты, первые компьютеры. Смотрите на перспективу.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 697
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41854
|162201080
|
|
|6031
|1280287
|
Суб 03 лют, 2018 11:38
Wall
|
|38
|33218
|
реклама
|