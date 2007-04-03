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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 956957958959>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 284
1. до 500 долларов
15%
43
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
37%
106
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:01

  xwxw3 написав:
  airmax78 написав:При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.

И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?

При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:14

  airmax78 написав:
  aladin написав:
  airmax78 написав:Скоро вы заявите: та забудьте вы про тот биткоэн...

Поймите же - никогда, ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты. Не важно какой будет курс битка или его заменителя в будущем - 6000, 1000 или 100. Люди дождутся, ими правит жадность. Этот рынок все равно будет прибыльнее, потому что его невозможно полностью контролировать или выключить.

Ну да, там же прибыль из воздуха генерится и никто не уйдет обиженным. И ежу понятно, че если я зашел па 100, а вышел по 20000, то все кто зашел по 20000 тоже окуенно заработают... когда-нибудь.

Судя по росту объемов на украинских биржах, после 10к заскочило в несколько раз больше, чем до 10к
Вот этот мерзавец тут постоянно агитирует, чтоб покупали биткоин (помню он еще при цене 16к тут появился), нет чтоб сказать - биткоин это добро, но цена на него зло, подождите годик-два, купите по норм ценам. Нет же, надо аленей загонять. Что за мерзкие хомяки. Да быстрей бы уже рухнуло это все и наказало этих вредителей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:20

  airmax78 написав:
  xwxw3 написав:
  airmax78 написав:При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.

И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?

При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.

Я не покупаю исключительно в надежде, я покупаю биткоин исключительно из знания.

Вы покупаете доллар потому что не образованы, потому что не понимаете что доллар подвержен инфляции 2-3% в год официальной и 6-7% неофициальной инфляции.

Так как официальную инфляцию доллара выводят из потребительской корзины, то не учитывают то что товары дешевеют, так как совершенствуются методы их производства а так же вводятся повсеместно автоматизация производств, новые технологии. Правильно рассчитывают инфляцию валют исходя из цен на недвижимость и цен на стоимость аренды недвижимости, исходя из этих показателей инфляция доллара значительно выше, чем исходя из расчетов опирающихся на стоимость товаров и услуг. Покупая доллары вы ничего не аккумулируете, вы пускает по ветру свои деньги.

Я же покупаю биткоин, исключительно из понимания, что биткоин новая технология, которая создала совершенно новый рынок криптовалют, а потому биткоин основа этого рынка, из понимания что это альтернатива в которой нуждаются люди, из понимания прогрессивности технологии и перспектив которые она может дать, из понимания как государства обманывают людей выплачивая им заплаты деньгами которые они обесценивают. И еще я не попугай и не болванчик, который повторяет за "умными" дядями, которые им сказали что биткоин это МММ, потому что я умею своей головой думать.
xwxw3
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

як щодо переобуться з ефіра в біткойн, тіпа крос курс около максів ??
ілі уходіть в хвіат?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:37

  Zebra написав:.....


Удалил думал это про меня написали , не понял что за наезд, :mrgreen:
Востаннє редагувалось xwxw3 в Нед 04 лют, 2018 00:56, всього редагувалось 5 разів.
xwxw3
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:37

  xwxw3 написав:
  jabba написав:xwxw3 Это пример "на пальцах" для людей с ограниченными умственными способностями.

Не понимаю, объясните подробнее при чем тут МММ, у меня два высших образования но я никак понять не могу

Я всегда не доверял украинскому современному высшему образованию. :roll: Оказывается не зря. :mrgreen:
Образования я надеюсьна платном обучении получили? Потому что если с таким интеллектом начали принимать на бюджет то надо валить отсюда. :cry:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:46

  jabba написав:
  xwxw3 написав:
  jabba написав:xwxw3 Это пример "на пальцах" для людей с ограниченными умственными способностями.

Не понимаю, объясните подробнее при чем тут МММ, у меня два высших образования но я никак понять не могу

Я всегда не доверял украинскому современному высшему образованию. :roll: Оказывается не зря. :mrgreen:

С чего вы решили что оно у меня украинское, с чего вы решили, что что то обо мне знаете? Ваши попытки остроумия и переход на личности не принимаются, давайте аргументы, ля-ля-ля я и сам могу без вас :mrgreen:
xwxw3
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:28

  xwxw3 написав:Покупая доллары вы ничего не аккумулируете, вы пускает по ветру свои деньги.


э-э... какие деньги? Гривни, что ли ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 02:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

xwxw3 и killerbean ну очень на оплачиваемых писак похожи, посменно работают или для красоты еще и между собой переписывались?

а первый еще и до кучи гастролер изза поребрика, со священной миссией агитировать глупых хохлов влошиться, красота) диверсант в тылу)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 03:47

  airmax78 написав:Я то с карты, любой, даже гривневой, сниму и наличные за границей и рассчитаюсь за что угодно +/- бесплатно. А вот вы попробуйте сделать то же самое с биткоэном (я про другое криптог0вно вообще молчу). Попробуйте обналичить хотя бы 100 баксов или заплатить за гостиницу, например. Поэтому хватит нести куйню "про удобный биток, который принимают везде и который дарит свободу, поэтому он столько стоит". Со своей даже гривневой картой я буду отлично себя чувствовать в любой развитой стране мира.

А вот ввели в вашем банке временную администрацию, и всё, ничего не снимете и не рассчитаетесь. Потому что деньги на карте - это фактически не ваши деньги, а деньги банка. И если банку гаплык, то и деньгам на карте гаплык. Если денег у вас немного, вам потом может быть их вернет ФГВ, месяцев через 6. А пока будете бомжевать за границей, с вашей гривневой картой.
А биткоин вы почти везде обналичите, через LocalBitcoins. Да, сейчас придется повозиться, но инфраструктура будет расширяться, и со временем обналичка будет простой, если она вообще понадобится :)

Любая новая технология в первое время медленная и неповоротливая. Как первые автомобили, первые самолеты, первые компьютеры. Смотрите на перспективу.
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