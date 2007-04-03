airmax78 написав:Я то с карты, любой, даже гривневой, сниму и наличные за границей и рассчитаюсь за что угодно +/- бесплатно. А вот вы попробуйте сделать то же самое с биткоэном (я про другое криптог0вно вообще молчу). Попробуйте обналичить хотя бы 100 баксов или заплатить за гостиницу, например. Поэтому хватит нести куйню "про удобный биток, который принимают везде и который дарит свободу, поэтому он столько стоит". Со своей даже гривневой картой я буду отлично себя чувствовать в любой развитой стране мира.
А вот ввели в вашем банке временную администрацию, и всё, ничего не снимете и не рассчитаетесь. Потому что деньги на карте - это фактически не ваши деньги, а деньги банка. И если банку гаплык, то и деньгам на карте гаплык. Если денег у вас немного, вам потом может быть их вернет ФГВ, месяцев через 6. А пока будете бомжевать за границей, с вашей гривневой картой. А биткоин вы почти везде обналичите, через LocalBitcoins. Да, сейчас придется повозиться, но инфраструктура будет расширяться, и со временем обналичка будет простой, если она вообще понадобится
Любая новая технология в первое время медленная и неповоротливая. Как первые автомобили, первые самолеты, первые компьютеры. Смотрите на перспективу.
Я верю в биткоин. Взял задаток на квартиру. на все куплю биткоина с горизонтом в 5 лет.
Мерзкий хомяк, появившийся тут при курсе 16к это видимо я Спорить не буду, просто приведу тут одну цитату Zebra в этой ветке: "Доселе не существовало защитного актива круче золота. Сейчас появился. Золото еще нужно импортировать, физически купить ("засветиться"), хранить. А биткоин - основная и резервные флешки."
Tegularius написав:А вот ввели в вашем банке временную администрацию, и всё, ничего не снимете и не рассчитаетесь. Потому что деньги на карте - это фактически не ваши деньги, а деньги банка. И если банку гаплык, то и деньгам на карте гаплык. Если денег у вас немного, вам потом может быть их вернет ФГВ, месяцев через 6. А пока будете бомжевать за границей, с вашей гривневой картой. А биткоин вы почти везде обналичите, через LocalBitcoins.
Т.е. вы считаете что какая=то хрень под названием "LocalBitcoins", альтернативу которой вы не предложили, гораздо надежнее, чем банки, из которых вы можете выбрать достаточно надежный на ваш вкус?..
При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.[/quote] И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?[/quote] При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.[/quote] Я не покупаю исключительно в надежде, я покупаю биткоин исключительно из знания.
Вы покупаете доллар потому что не образованы, потому что не понимаете что доллар подвержен инфляции 2-3% в год официальной и 6-7% неофициальной инфляции.
Так как официальную инфляцию доллара выводят из потребительской корзины, то не учитывают то что товары дешевеют, так как совершенствуются методы их производства а так же вводятся повсеместно автоматизация производств, новые технологии. Правильно рассчитывают инфляцию валют исходя из цен на недвижимость и цен на стоимость аренды недвижимости, исходя из этих показателей инфляция доллара значительно выше, чем исходя из расчетов опирающихся на стоимость товаров и услуг. Покупая доллары вы ничего не аккумулируете, вы пускает по ветру свои деньги.
Я же покупаю биткоин, исключительно из понимания, что биткоин новая технология, которая создала совершенно новый рынок криптовалют, а потому биткоин основа этого рынка, из понимания что это альтернатива в которой нуждаются люди, из понимания прогрессивности технологии и перспектив которые она может дать, из понимания как государства обманывают людей выплачивая им заплаты деньгами которые они обесценивают. И еще я не попугай и не болванчик, который повторяет за "умными" дядями, которые им сказали что биткоин это МММ, потому что я умею своей головой думать.[/quote]
Это клиника. Доллар - ничто, а крипта -все Сколько угодно можете восхвалять свои крипты, но в один уровень с мировыми валютами даже не пытайтесь ставить их.
Интернет и крипта неравноценны по своей пользе. Никому та крипта не нужна, кроме спекулянтов. А интернет - социальная вещь, котороя коннектит людей и бизнес по всему миру, неимоверно упрощая жизнь и деловую активность.
aladin написав:Прям истерика какая-то Переспрошу вас, уважаемый, Zebra, будущий наш киевлянин, еще разок при курсе 2500, тут недолго осталось
Конечно не долго, цена каждый день обваливается. Не продал сегодня, завтра будет на 5-15% дешевле. Это называется стоп-лосс, с возможностью перезайти ниже. Но хомячки об этом конечно не в курсе, их бреют так, что аж пуканы трещат.