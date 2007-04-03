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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 956957958959

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 284
1. до 500 долларов
15%
43
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
37%
106
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 11:31

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Я то с карты, любой, даже гривневой, сниму и наличные за границей и рассчитаюсь за что угодно +/- бесплатно. А вот вы попробуйте сделать то же самое с биткоэном (я про другое криптог0вно вообще молчу). Попробуйте обналичить хотя бы 100 баксов или заплатить за гостиницу, например. Поэтому хватит нести куйню "про удобный биток, который принимают везде и который дарит свободу, поэтому он столько стоит". Со своей даже гривневой картой я буду отлично себя чувствовать в любой развитой стране мира.

А вот ввели в вашем банке временную администрацию, и всё, ничего не снимете и не рассчитаетесь. Потому что деньги на карте - это фактически не ваши деньги, а деньги банка. И если банку гаплык, то и деньгам на карте гаплык. Если денег у вас немного, вам потом может быть их вернет ФГВ, месяцев через 6. А пока будете бомжевать за границей, с вашей гривневой картой.
А биткоин вы почти везде обналичите, через LocalBitcoins. Да, сейчас придется повозиться, но инфраструктура будет расширяться, и со временем обналичка будет простой, если она вообще понадобится :)

Любая новая технология в первое время медленная и неповоротливая. Как первые автомобили, первые самолеты, первые компьютеры. Смотрите на перспективу.

Я верю в биткоин. Взял задаток на квартиру. на все куплю биткоина с горизонтом в 5 лет. :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

- Здається, ви робите якусь хєрню
- Вона на блокчейні
- А... Тоді класно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мерзкий хомяк, появившийся тут при курсе 16к это видимо я :) Спорить не буду, просто приведу тут одну цитату Zebra в этой ветке: "Доселе не существовало защитного актива круче золота. Сейчас появился. Золото еще нужно импортировать, физически купить ("засветиться"), хранить. А биткоин - основная и резервные флешки."
aladin
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:36

  Tegularius написав:А вот ввели в вашем банке временную администрацию, и всё, ничего не снимете и не рассчитаетесь. Потому что деньги на карте - это фактически не ваши деньги, а деньги банка. И если банку гаплык, то и деньгам на карте гаплык. Если денег у вас немного, вам потом может быть их вернет ФГВ, месяцев через 6. А пока будете бомжевать за границей, с вашей гривневой картой.
А биткоин вы почти везде обналичите, через LocalBitcoins.


Т.е. вы считаете что какая=то хрень под названием "LocalBitcoins", альтернативу которой вы не предложили, гораздо надежнее, чем банки, из которых вы можете выбрать достаточно надежный на ваш вкус?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:39

При том что вы, как и эстонская мафия, ждете того, кто купит у вас ваши мавро в 3 раза дороже чем купили их вы.[/quote]
И что, вы никогда ничего не покупали и не продавали? Доллар в обменнике, и т п? При чем тут МММ?[/quote]
При том, что доллары я покупаю, потому что в них котируются цены на большинство товаров и услуг, которые я потребляю. И купив доллары - я аккумулирую свои возможности купить то что мне нужно в будущем. А вы покупаете биток исключительно в надежде, что в будущем у вас его кто-то купит дороже. В битке ничего не котируется и ничего за него не продается. Это гэмблинг и надежда что всегда найдется еще больший идиот. Биткоины - это криптомавро.[/quote]
Я не покупаю исключительно в надежде, я покупаю биткоин исключительно из знания.

Вы покупаете доллар потому что не образованы, потому что не понимаете что доллар подвержен инфляции 2-3% в год официальной и 6-7% неофициальной инфляции.

Так как официальную инфляцию доллара выводят из потребительской корзины, то не учитывают то что товары дешевеют, так как совершенствуются методы их производства а так же вводятся повсеместно автоматизация производств, новые технологии. Правильно рассчитывают инфляцию валют исходя из цен на недвижимость и цен на стоимость аренды недвижимости, исходя из этих показателей инфляция доллара значительно выше, чем исходя из расчетов опирающихся на стоимость товаров и услуг. Покупая доллары вы ничего не аккумулируете, вы пускает по ветру свои деньги.

Я же покупаю биткоин, исключительно из понимания, что биткоин новая технология, которая создала совершенно новый рынок криптовалют, а потому биткоин основа этого рынка, из понимания что это альтернатива в которой нуждаются люди, из понимания прогрессивности технологии и перспектив которые она может дать, из понимания как государства обманывают людей выплачивая им заплаты деньгами которые они обесценивают. И еще я не попугай и не болванчик, который повторяет за "умными" дядями, которые им сказали что биткоин это МММ, потому что я умею своей головой думать.[/quote]

Это клиника. Доллар - ничто, а крипта -все :D Сколько угодно можете восхвалять свои крипты, но в один уровень с мировыми валютами даже не пытайтесь ставить их.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:46

flyman

Интернет и крипта неравноценны по своей пользе. Никому та крипта не нужна, кроме спекулянтов.
А интернет - социальная вещь, котороя коннектит людей и бизнес по всему миру, неимоверно упрощая жизнь и деловую активность.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:21

Прям истерика какая-то :) Переспрошу вас, уважаемый, Zebra, будущий наш киевлянин, еще разок при курсе 2500, тут недолго осталось :)
aladin
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:40

  aladin написав:Прям истерика какая-то :) Переспрошу вас, уважаемый, Zebra, будущий наш киевлянин, еще разок при курсе 2500, тут недолго осталось :)

Конечно не долго, цена каждый день обваливается. Не продал сегодня, завтра будет на 5-15% дешевле. Это называется стоп-лосс, с возможностью перезайти ниже. Но хомячки об этом конечно не в курсе, их бреют так, что аж пуканы трещат.
Zebra
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