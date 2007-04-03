Интернет и крипта неравноценны по своей пользе. Никому та крипта не нужна, кроме спекулянтов. А интернет - социальная вещь, котороя коннектит людей и бизнес по всему миру, неимоверно упрощая жизнь и деловую активность.
конектив до інтенрнетів телеграф, телефон, факс... і що?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
aladin написав:ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты
угу. такое себе поле чудес в стране дураков )) в крипте в принципе прибыли быть не может - и твоя прибыль это чей то лось. в этом собственно основное сходство с МММ. самых слабых инвесторов обобрали, дальше рынок будет пожирать сам себя и финансировать продолжение банкета уже придется "разбирающимся в крипте" ))
aladin написав:ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты
угу. такое себе поле чудес в стране дураков )) в крипте в принципе прибыли быть не может - и твоя прибыль это чей то лось. в этом собственно основное сходство с МММ. самых слабых инвесторов обобрали, дальше рынок будет пожирать сам себя и финансировать продолжение банкета уже придется "разбирающимся в крипте" ))
Объем торгов за сутки по coinmarketcap составляет $21 млрд в крипте. Это значит, что как минимум $200-400 млн в день живых денег съедают комиссионные бирж. Вот и считайте, что $100 млн эмиссия новых монет + $200-400 млн комиссии бирж, итого $500 млн в день должны заносить хомячки, чтоб цена поддерживалась на одном уровне. Но как видим $0.5 млрд в день (15 млрд в месяц, или 180 млрд в год) у хомячков нет, вот и сползает цена.
Мой прогноз $4-5к уже в феврале. Обоснование? Выше приведенные цифры. И это еще не конец.
aladin написав:ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты
угу. такое себе поле чудес в стране дураков )) в крипте в принципе прибыли быть не может - и твоя прибыль это чей то лось. в этом собственно основное сходство с МММ. самых слабых инвесторов обобрали, дальше рынок будет пожирать сам себя и финансировать продолжение банкета уже придется "разбирающимся в крипте" ))
Объем торгов за сутки по coinmarketcap составляет $21 млрд в крипте. Это значит, что как минимум $200-400 млн в день живых денег съедают комиссионные бирж. Вот и считайте, что $100 млн эмиссия новых монет + $200-400 млн комиссии бирж, итого $500 млн в день должны заносить хомячки, чтоб цена поддерживалась на одном уровне. Но как видим $0.5 млрд в день (15 млрд в месяц, или 180 млрд в год) у хомячков нет, вот и сползает цена.
Мой прогноз $4-5к уже в феврале. Обоснование? Выше приведенные цифры. И это еще не конец.
Не правильно считаешь, я вчера тебе в этом топике писал что эмиссия 18 млн а не 100 в день при цене 10к при цене 8к еще ниже + каждый месяц 1 млн новых пользователей битка приходит, которые приносят деньги, если даже 500$ то этого хватает чтоб цена держалась на 10к
Крупнейший банк Великобритании собирается ввести запрет на покупку биткоина кредитными картами.
В понедельник Lloyds Banking Group сообщит девяти миллионам клиентов, владеющих кредитными картами банка, что любые попытки приобрести биткоин будут заблокированы в связи с продолжительным падением курса цифровой валюты.
Согласно подсчётам, сотни тысяч британцев стали владельцами криптовалюты на фоне чрезвычайного роста стоимости биткоина в прошлом году, когда он увеличился в 13 раз.
Сейчас банк опасается, что курс криптовалюты продолжит идти на спад, из-за чего клиенты и сам Lloyds Bank может потерять деньги, сообщает The Telegraph.
Начиная с понедельника, банк создаст чёрный список для продавцов цифровой валюты, что не позволит совершать покупку Bitcoin с кредитных карт Halifax, Bank of Scotland и MBNA, выпускаемых Lloyds Bank.
Ранее стало известно, что американские банки-гиганты, такие как Bank of America и JPMorgan Chase так же не предоставляют клиентам возможность приобретать криптовалюту с помощью кредитных карт. Банки обосновали свои действия потенциальной возможностью воров превращать украденные кредитные карты в криптовалютные тайники.