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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 957958959960

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 285
1. до 500 долларов
15%
43
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
38%
107
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:58

  killerbean написав:Вы все неправильно понимаете. При надувании пузыря спад идет не плавно, а резко.

Ваша модель неправильная.

Каков Ваш прогноз на лето по битку ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

8K пробито летим все ниже несмотря на тщетные потуги русотроллей
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:37

  Viktor написав:flyman

Интернет и крипта неравноценны по своей пользе. Никому та крипта не нужна, кроме спекулянтов.
А интернет - социальная вещь, котороя коннектит людей и бизнес по всему миру, неимоверно упрощая жизнь и деловую активность.

конектив до інтенрнетів телеграф, телефон, факс... і що?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:42

  killerbean написав:Вы все неправильно понимаете. При надувании пузыря спад идет не плавно, а резко.

Ваша модель неправильная.

Так падение ускоряется. Вчерашнее дно становится сегодняшним потолком. Тут надо еще учесть, что в торговле битком практически нет плеча. Было бы плечо - летели бы вниз в 10-100 раз быстрее.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  andrein написав:Каков Ваш прогноз на лето по битку ?

Пузырь должен сдуться на 70-90%, тогда можно новый начинать надувать.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:29

  aladin написав:ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты

угу. такое себе поле чудес в стране дураков ))
в крипте в принципе прибыли быть не может - и твоя прибыль это чей то лось.
в этом собственно основное сходство с МММ.
самых слабых инвесторов обобрали, дальше рынок будет пожирать сам себя и финансировать продолжение банкета уже придется "разбирающимся в крипте" ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:52

  baffet написав:
  aladin написав:ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты

угу. такое себе поле чудес в стране дураков ))
в крипте в принципе прибыли быть не может - и твоя прибыль это чей то лось.
в этом собственно основное сходство с МММ.
самых слабых инвесторов обобрали, дальше рынок будет пожирать сам себя и финансировать продолжение банкета уже придется "разбирающимся в крипте" ))

Объем торгов за сутки по coinmarketcap составляет $21 млрд в крипте. Это значит, что как минимум $200-400 млн в день живых денег съедают комиссионные бирж. Вот и считайте, что $100 млн эмиссия новых монет + $200-400 млн комиссии бирж, итого $500 млн в день должны заносить хомячки, чтоб цена поддерживалась на одном уровне. Но как видим $0.5 млрд в день (15 млрд в месяц, или 180 млрд в год) у хомячков нет, вот и сползает цена.

Мой прогноз $4-5к уже в феврале. Обоснование? Выше приведенные цифры. И это еще не конец.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А пока вас заваливают плохими носотями, я вам немного хороших завез

Canada’s First Blockchain ETF to Launch This Week
https://dcebrief.com/canadas-first-bloc ... this-week/

Japans leading low-cost airline details plan to accept bitcoin
https://bitcoinschannel.com/japans-lead ... t-bitcoin/

И что это они все? Бетховен же умер, а они все открывают и открывают новые бизнесы связанные с криптой.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:17

  Zebra написав:
  baffet написав:
  aladin написав:ни один банк в мире не даст той прибыли, что дают спекуляции на рынке крипты

угу. такое себе поле чудес в стране дураков ))
в крипте в принципе прибыли быть не может - и твоя прибыль это чей то лось.
в этом собственно основное сходство с МММ.
самых слабых инвесторов обобрали, дальше рынок будет пожирать сам себя и финансировать продолжение банкета уже придется "разбирающимся в крипте" ))

Объем торгов за сутки по coinmarketcap составляет $21 млрд в крипте. Это значит, что как минимум $200-400 млн в день живых денег съедают комиссионные бирж. Вот и считайте, что $100 млн эмиссия новых монет + $200-400 млн комиссии бирж, итого $500 млн в день должны заносить хомячки, чтоб цена поддерживалась на одном уровне. Но как видим $0.5 млрд в день (15 млрд в месяц, или 180 млрд в год) у хомячков нет, вот и сползает цена.

Мой прогноз $4-5к уже в феврале. Обоснование? Выше приведенные цифры. И это еще не конец.

Не правильно считаешь, я вчера тебе в этом топике писал что эмиссия 18 млн а не 100 в день при цене 10к при цене 8к еще ниже + каждый месяц 1 млн новых пользователей битка приходит, которые приносят деньги, если даже 500$ то этого хватает чтоб цена держалась на 10к
xwxw3
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:37

Крупнейший банк Великобритании собирается ввести запрет на покупку биткоина кредитными картами.
В понедельник Lloyds Banking Group сообщит девяти миллионам клиентов, владеющих кредитными картами банка, что любые попытки приобрести биткоин будут заблокированы в связи с продолжительным падением курса цифровой валюты.

Согласно подсчётам, сотни тысяч британцев стали владельцами криптовалюты на фоне чрезвычайного роста стоимости биткоина в прошлом году, когда он увеличился в 13 раз.

Сейчас банк опасается, что курс криптовалюты продолжит идти на спад, из-за чего клиенты и сам Lloyds Bank может потерять деньги, сообщает The Telegraph.

Начиная с понедельника, банк создаст чёрный список для продавцов цифровой валюты, что не позволит совершать покупку Bitcoin с кредитных карт Halifax, Bank of Scotland и MBNA, выпускаемых Lloyds Bank.

Ранее стало известно, что американские банки-гиганты, такие как Bank of America и JPMorgan Chase так же не предоставляют клиентам возможность приобретать криптовалюту с помощью кредитных карт. Банки обосновали свои действия потенциальной возможностью воров превращать украденные кредитные карты в криптовалютные тайники.

https://cryptocurrency.tech/krupnejshij-bank-britanii-zapreshhaet-pokupku-bitkoina-pri-pomoshhi-kreditnyh-kart/
Грйс-мэн
 
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