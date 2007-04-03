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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 967968969970971972>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 288
1. до 500 долларов
16%
45
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
38%
108
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:29

  Zebra написав:Каждый день минус 15-25% капитала.

Браво! Мне все больше нравится его математика! Через 4-7 дней прийдем к нулю :) :) :)
aladin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Киллер - время входить на всю каклету!


Неее, это только начало капитуляции. Я жду когда отчаяние начнется. А так то мой "estimate value of holdings" на всех биржах уже в 3 раза в крипте вырос. Мы пока подождем.

Зображення
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря - это просто заглядение. Все все знают, все все понимают, но мало кто верил, что вот именно так, классически будет сдуваться пузырь. Все как по нотам: ловушка для медведей, ловушка для быков и стремительным домкратом вниз - к уровню, откуда все началось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:38

  airmax78 написав:
  Vitl написав:Слава Богу пока что везёт.Я конечно не собираюсь тут давать постоянную раскладку, тем более на бесплатной основе :D всему форуму.Но если кто вдумывался в написанное, то просто по нотам - пришли к уровню 7600. ретестили его и проткнули, затем от 7520 отскочили более на 200 баксов, сломав микротренд.При этом основной тренд остаётся понижающим. следующая точка поддержки ок 7300.А дальше или вниз или вверх. читайте. считайте, молитесь. как хотите.Я зарабатываю на движениях.

Проскочили 7300 не мрогнув глазом.


Ачёчки нуна одевать, если не видно.На 7300 отскочили на 200 баксов также как и от 7600.Это было в 16_20 около, а я написал об этом за 15 минут до того 8) ТА по крипте прекрасно работает.Профит с такой волны конечно маленький, но его можно получать много раз в день.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:41

  airmax78 написав:Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря - это просто заглядение. Все все знают, все все понимают, но мало кто верил, что вот именно так, классически будет сдуваться пузырь. Все как по нотам: ловушка для медведей, ловушка для быков и стремительным домкратом вниз - к уровню, откуда все началось.

Та я об этом с января кричу - сливайтесь пока за _фантики_ столько давали.
И скрины и графики эти постил.

Как меня когда то jabba убедил в золотом пузыре. Тут все то же самое. Это же финансовый рынок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:43

Ситуация беспроигрышная. Если упадет до нуля, то у вас останется уникальный цифровой код, рассчитанный сотнями видеокарт. Психиатр и санитары будут смотреть на вас с уважением.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:44

  airmax78 написав:Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря

В 2014-м такой же график отрисовали и что ?

Битку давно пора во флет на годик-два, курс не имеет значения, т.к. это уже отработанный материал. Будущее за альтами.
aladin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:44

Vitl Смотрю на Investing.com - Вот именно уровень в 7300 пролетели не заметив и никуда не отскакивая. От 7000 чуть оттолкнулись. Но это до следующей волны вниз.
Мне кажется откупать сейчас "провалы" - это ловить падающие ножи. При такой концентрации битков у ограниченного числа лиц и на фоне тикающей бомбы, заходить в длинную это как садиться в лифт висящий на соплях. Вверх-то он еще, может, немножко и проедет, но успеете ли вы из него выскочить, когда сопли оборвутся?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 05 лют, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:48

  aladin написав:
  airmax78 написав:Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря

В 2014-м такой же график отрисовали и что ?

Битку давно пора во флет на годик-два, курс не имеет значения, т.к. это уже отработанный материал. Будущее за альтами.

awaw3 только это не говорите и братьям винкловозам и "всей огромной инфраструктуре биткоэна и самой большой и продвинутой команде разрабов". И если будущее за альтами, то че они валятся вслед за битком, как привязанные? Или имеются в виду "альты", которые еще не появились?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:48

  airmax78 написав:Vitl Смотрю на Investing.com - Вот именно уровень в 7300 пролетели не заметив и никуда не отскакивая. От 7000 чуть оттолкнулись. Но это до следующей волны вниз.
Мне кажется откупать сейчас "провалы" - это ловить падающие ножи. При такой концентрации битков у ограниченного числа лиц и на фоне тикающей бомбы, заходить в длинную это как садиться в лифт висящий на соплях.

Очереденой отскок вполне возможен. Судя по мемпулу битка, то особого движения по битку уже нету. Все кто хотел уже слились.
Но все равно под конец февраля вангую 3500-5500 где то так.
Zebra
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