Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря - это просто заглядение. Все все знают, все все понимают, но мало кто верил, что вот именно так, классически будет сдуваться пузырь. Все как по нотам: ловушка для медведей, ловушка для быков и стремительным домкратом вниз - к уровню, откуда все началось.
Vitl написав:Слава Богу пока что везёт.Я конечно не собираюсь тут давать постоянную раскладку, тем более на бесплатной основе всему форуму.Но если кто вдумывался в написанное, то просто по нотам - пришли к уровню 7600. ретестили его и проткнули, затем от 7520 отскочили более на 200 баксов, сломав микротренд.При этом основной тренд остаётся понижающим. следующая точка поддержки ок 7300.А дальше или вниз или вверх. читайте. считайте, молитесь. как хотите.Я зарабатываю на движениях.
Проскочили 7300 не мрогнув глазом.
Ачёчки нуна одевать, если не видно.На 7300 отскочили на 200 баксов также как и от 7600.Это было в 16_20 около, а я написал об этом за 15 минут до того ТА по крипте прекрасно работает.Профит с такой волны конечно маленький, но его можно получать много раз в день.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
airmax78 написав:Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря - это просто заглядение. Все все знают, все все понимают, но мало кто верил, что вот именно так, классически будет сдуваться пузырь. Все как по нотам: ловушка для медведей, ловушка для быков и стремительным домкратом вниз - к уровню, откуда все началось.
Та я об этом с января кричу - сливайтесь пока за _фантики_ столько давали. И скрины и графики эти постил.
Как меня когда то jabba убедил в золотом пузыре. Тут все то же самое. Это же финансовый рынок.
Vitl Смотрю на Investing.com - Вот именно уровень в 7300 пролетели не заметив и никуда не отскакивая. От 7000 чуть оттолкнулись. Но это до следующей волны вниз. Мне кажется откупать сейчас "провалы" - это ловить падающие ножи. При такой концентрации битков у ограниченного числа лиц и на фоне тикающей бомбы, заходить в длинную это как садиться в лифт висящий на соплях. Вверх-то он еще, может, немножко и проедет, но успеете ли вы из него выскочить, когда сопли оборвутся?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 05 лют, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну то, как график битка классически отрисовывает сдутие пузыря
В 2014-м такой же график отрисовали и что ?
Битку давно пора во флет на годик-два, курс не имеет значения, т.к. это уже отработанный материал. Будущее за альтами.
awaw3 только это не говорите и братьям винкловозам и "всей огромной инфраструктуре биткоэна и самой большой и продвинутой команде разрабов". И если будущее за альтами, то че они валятся вслед за битком, как привязанные? Или имеются в виду "альты", которые еще не появились?
airmax78 написав:Vitl Смотрю на Investing.com - Вот именно уровень в 7300 пролетели не заметив и никуда не отскакивая. От 7000 чуть оттолкнулись. Но это до следующей волны вниз. Мне кажется откупать сейчас "провалы" - это ловить падающие ножи. При такой концентрации битков у ограниченного числа лиц и на фоне тикающей бомбы, заходить в длинную это как садиться в лифт висящий на соплях.
Очереденой отскок вполне возможен. Судя по мемпулу битка, то особого движения по битку уже нету. Все кто хотел уже слились. Но все равно под конец февраля вангую 3500-5500 где то так.