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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 968969970971972>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 288
1. до 500 долларов
16%
45
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
38%
108
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На eToro нырнули под 7000 уже даже по покупке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:56

  airmax78 написав:Vitl Смотрю на Investing.com - Вот именно уровень в 7300 пролетели не заметив и никуда не отскакивая. От 7000 чуть оттолкнулись. Но это до следующей волны вниз.
Мне кажется откупать сейчас "провалы" - это ловить падающие ножи. При такой концентрации битков у ограниченного числа лиц и на фоне тикающей бомбы, заходить в длинную это как садиться в лифт висящий на соплях.


Я же писал. что ориентируюсь на битфинекс.И время дал 16_20.Уровень был 7348(ессно не точно 7300)и держался 40 минут.Это был очередной уровень поддержки, да его тоже пробили.
По поводу длинной, это бесспорно.Это самогубство сейчас.Тренд чётко падающий.Сигналов и паттернов к развороту нет.Новостной фон жуткий.Китай всё таки точно хочет ввести запрет.Завтра слушание по тезеру.Короче - ж***.
Но вот с чем я категорически не согласен, то это с тем, что так будет всегда.Запрет снимут, накал уйдёт, с тетером как то разрулится.Неужели вы считаете. что те, кто побрил толпу в этом сезоне, не захотят сделать это ещё.вы же все видели как криптошизо охватывала миллионы людей.
ПС ещё, это важно, развязка дампа где то близко по простой причине.Хомяки могут не в шутку потерять веру в крипту,тогда план по повторному бритью может провалиться.а это допустить нельзя.Логика 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:02

  Vitl написав:По поводу длинной, это бесспорно.Это самогубство сейчас.Тренд чётко падающий.Сигналов и паттернов к развороту нет.Новостной фон жуткий.Китай всё таки точно хочет ввести запрет.Завтра слушание по тезеру.Короче - ж***.

на этой оптимистичной ноте можно и на 10к сходить ))
сил вряд ли хватит, но думаю будут пробовать
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати. психология.тут будет то же самое как на валютке.Сейчас криптовики притихли, им некомильфо, просадка.А оппо в ударе и топчут их копытами.также как в валютке при падении-росте доллара ломают копья гривнепатриоты с валютодержателями.Ну как обычно ситуация меняется.да вспомните хоть и КХ.Сразу он попал в просадку, т к основной вход сделал перед коррекцией.а потом стал героином за счёт бурного роста.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:04

  baffet написав:
  Vitl написав:По поводу длинной, это бесспорно.Это самогубство сейчас.Тренд чётко падающий.Сигналов и паттернов к развороту нет.Новостной фон жуткий.Китай всё таки точно хочет ввести запрет.Завтра слушание по тезеру.Короче - ж***.

на этой оптимистичной ноте можно и на 10к сходить ))
сил вряд ли хватит, но думаю будут пробовать


На 8200 пока что.Всему своё время. 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:04

Vitl Вот в том-то и дело, Витл, что я не верю, что это централизованно спланированная акция. Я думаю, я почти уверен, что вся история с криптой - это как раз пример торжества децентрализации, так сказать, передачи власти народу (то о чем тут с пеной у рта кричал криптошизик Эгоист).
И произошло все как у животных: сильные и наглые просто сожрали слабых и доверчивых лохов. Но я не согласен, с тем, что кто-то в мировых правительствах в этом участвовал и, тем более, что они хотят это повторить. Поэтому совершенно не факт, что нас ждет еще один цикл стрижки лохов. Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Азазаза, тут умельцы из одного крипточата классический бабл на график битка натянули. Я так понимаю сейчас паник-селл пойдет тех, кто на 8К закупался осенью.

Зображення
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:08

  killerbean написав:Азазаза, тут умельцы из одного крипточата классический бабл на график битка натянули. Я так понимаю сейчас паник-селл пойдет тех, кто на 8К закупался осенью.

Зображення

Возьмите недельный график по битку - я же об этом и писал. Он просто под копирку повторяет график сдутия пузыря.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Здравствуй шестерочка ! Каждый день -1К. Лихо "взлетаем". Panic sell coming !
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Раньше я был далёк от этой темы, но сейчас немножко больше других имею понятие.Поєтому появилось желание принести немножко пользы.
Что делать в текущей ситуации.
Кто в позиции - впасть в спячку.Если просадка не большая от недавнего закупа, можно слить половину депо и пошортить или поиграть на волнах в пределах ценовых диапазонов стабильности.Ни в коем случае не закрывать огромные убытки.Добирать и усредняться так же не стоит, до самых тех пор, пока не появится разворотная модель.Всякие называемые цифры 6-5-4-3 ни о чём не говорят. мы не знаем как поведёт себя рынок.И момент набора позиции будет зависеть не от достижения какой то цифры, а от соответствующих торговых сигналов.Не теряйте свои деньги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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