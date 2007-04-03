Додано: Пон 05 лют, 2018 21:03

Кстати. психология.тут будет то же самое как на валютке.Сейчас криптовики притихли, им некомильфо, просадка.А оппо в ударе и топчут их копытами.также как в валютке при падении-росте доллара ломают копья гривнепатриоты с валютодержателями.Ну как обычно ситуация меняется.да вспомните хоть и КХ.Сразу он попал в просадку, т к основной вход сделал перед коррекцией.а потом стал героином за счёт бурного роста.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.