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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На eToro нырнули под 7000 уже даже по покупке.
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:56
Я же писал. что ориентируюсь на битфинекс.И время дал 16_20.Уровень был 7348(ессно не точно 7300)и держался 40 минут.Это был очередной уровень поддержки, да его тоже пробили.
По поводу длинной, это бесспорно.Это самогубство сейчас.Тренд чётко падающий.Сигналов и паттернов к развороту нет.Новостной фон жуткий.Китай всё таки точно хочет ввести запрет.Завтра слушание по тезеру.Короче - ж***.
Но вот с чем я категорически не согласен, то это с тем, что так будет всегда.Запрет снимут, накал уйдёт, с тетером как то разрулится.Неужели вы считаете. что те, кто побрил толпу в этом сезоне, не захотят сделать это ещё.вы же все видели как криптошизо охватывала миллионы людей.
ПС ещё, это важно, развязка дампа где то близко по простой причине.Хомяки могут не в шутку потерять веру в крипту,тогда план по повторному бритью может провалиться.а это допустить нельзя.Логика
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:02
на этой оптимистичной ноте можно и на 10к сходить ))
сил вряд ли хватит, но думаю будут пробовать
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати. психология.тут будет то же самое как на валютке.Сейчас криптовики притихли, им некомильфо, просадка.А оппо в ударе и топчут их копытами.также как в валютке при падении-росте доллара ломают копья гривнепатриоты с валютодержателями.Ну как обычно ситуация меняется.да вспомните хоть и КХ.Сразу он попал в просадку, т к основной вход сделал перед коррекцией.а потом стал героином за счёт бурного роста.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:04
На 8200 пока что.Всему своё время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:04
Vitl Вот в том-то и дело, Витл, что я не верю, что это централизованно спланированная акция. Я думаю, я почти уверен, что вся история с криптой - это как раз пример торжества децентрализации, так сказать, передачи власти народу (то о чем тут с пеной у рта кричал криптошизик Эгоист).
И произошло все как у животных: сильные и наглые просто сожрали слабых и доверчивых лохов. Но я не согласен, с тем, что кто-то в мировых правительствах в этом участвовал и, тем более, что они хотят это повторить. Поэтому совершенно не факт, что нас ждет еще один цикл стрижки лохов. Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:08
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Здравствуй шестерочка ! Каждый день -1К. Лихо "взлетаем". Panic sell coming !
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Раньше я был далёк от этой темы, но сейчас немножко больше других имею понятие.Поєтому появилось желание принести немножко пользы.
Что делать в текущей ситуации.
Кто в позиции - впасть в спячку.Если просадка не большая от недавнего закупа, можно слить половину депо и пошортить или поиграть на волнах в пределах ценовых диапазонов стабильности.Ни в коем случае не закрывать огромные убытки.Добирать и усредняться так же не стоит, до самых тех пор, пока не появится разворотная модель.Всякие называемые цифры 6-5-4-3 ни о чём не говорят. мы не знаем как поведёт себя рынок.И момент набора позиции будет зависеть не от достижения какой то цифры, а от соответствующих торговых сигналов.Не теряйте свои деньги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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