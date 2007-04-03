killerbean написав:Азазаза, тут умельцы из одного крипточата классический бабл на график битка натянули. Я так понимаю сейчас паник-селл пойдет тех, кто на 8К закупался осенью.
Та крипта с такой скоростью торгуется, что наверное тех кто ходлит с осени и не осталось. Они по 10к продали, а перезакупились по 17к.
Тут другой принцип. Все кто могу уже усреднился выше, денег дальше усредняться больше нет.
На битфинекс за сутки завели уже 9к битков. Это $72 млн. Откуда такой сумме взяться даже на столь крупной бирже на падающем рынке? И это не известно сколько еще другой крипты завели, чтоб слить. Возможно за вчерашний день на $200 млн. Вот цена и проседает.
Нужно следить за холодным кошельком битфинекс. Как только туда перестанет поступать новый биток - станет ясно, что цена нащупает коридор. И можете начинать откупаться - я дам добро
airmax78 написав:Vitl Вот в том-то и дело, Витл, что я не верю, что это централизованно спланированная акция. Я думаю, я почти уверен, что вся история с криптой - это как раз пример торжества децентрализации, так сказать, передачи власти народу (то о чем тут с пеной у рта кричал криптошизик Эгоист). И произошло все как у животных: сильные и наглые просто сожрали слабых и доверчивых лохов. Но я не согласен, с тем, что кто-то в мировых правительствах в этом участвовал и, тем более, что они хотят это повторить. Поэтому совершенно не факт, что нас ждет еще один цикл стрижки лохов. Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.
Принято, не бум это развивать, т к позиции диаметральные, просто проверим по факту.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.