airmax78 написав:

Вот в том-то и дело, Витл, что я не верю, что это централизованно спланированная акция. Я думаю, я почти уверен, что вся история с криптой - это как раз пример торжества децентрализации, так сказать, передачи власти народу (то о чем тут с пеной у рта кричал криптошизик Эгоист).И произошло все как у животных: сильные и наглые просто сожрали слабых и доверчивых лохов. Но я не согласен, с тем, что кто-то в мировых правительствах в этом участвовал и, тем более, что они хотят это повторить. Поэтому совершенно не факт, что нас ждет еще один цикл стрижки лохов. Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.