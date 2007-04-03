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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 969970971972>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 288
1. до 500 долларов
16%
45
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
38%
108
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:11

  killerbean написав:Азазаза, тут умельцы из одного крипточата классический бабл на график битка натянули. Я так понимаю сейчас паник-селл пойдет тех, кто на 8К закупался осенью.

Зображення


Та крипта с такой скоростью торгуется, что наверное тех кто ходлит с осени и не осталось. Они по 10к продали, а перезакупились по 17к.

Тут другой принцип. Все кто могу уже усреднился выше, денег дальше усредняться больше нет.

На битфинекс за сутки завели уже 9к битков. Это $72 млн. Откуда такой сумме взяться даже на столь крупной бирже на падающем рынке? И это не известно сколько еще другой крипты завели, чтоб слить. Возможно за вчерашний день на $200 млн. Вот цена и проседает.

Нужно следить за холодным кошельком битфинекс. Как только туда перестанет поступать новый биток - станет ясно, что цена нащупает коридор. И можете начинать откупаться - я дам добро :mrgreen:

https://blockchain.info/en/address/3D2o ... 0&filter=6
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:11

  airmax78 написав:Vitl Вот в том-то и дело, Витл, что я не верю, что это централизованно спланированная акция. Я думаю, я почти уверен, что вся история с криптой - это как раз пример торжества децентрализации, так сказать, передачи власти народу (то о чем тут с пеной у рта кричал криптошизик Эгоист).
И произошло все как у животных: сильные и наглые просто сожрали слабых и доверчивых лохов. Но я не согласен, с тем, что кто-то в мировых правительствах в этом участвовал и, тем более, что они хотят это повторить. Поэтому совершенно не факт, что нас ждет еще один цикл стрижки лохов. Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.

Принято, не бум это развивать, т к позиции диаметральные, просто проверим по факту.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:16

  Vitl написав:Китай всё таки точно хочет ввести запрет


Зато Япония хочет стать центром криптоиндустрии.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:17

  Андрей_В написав:
  Vitl написав:Китай всё таки точно хочет ввести запрет


Зато Япония хочет стать центром криптоиндустрии.

+Молдова
+Беларусь
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:19

  airmax78 написав:Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.


Какой % твоих соседей снял депо и купил крипты?)
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:21

  Zebra написав:+Молдова
+Беларусь


Масковия тож на полходе. В этом году будет закон о крипте принят. Будет признана активом, а майнеры пидприемцами.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:+Молдова
+Беларусь

Шутка шикарная! :)
Но японцы - они вумные ребята.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:23

Андрей_В 6.868,7 -1381,5 -16,75%
22:23:48 - Режим реального времени.
Востаннє редагувалось awm111 в Пон 05 лют, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
awm111
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Корейская биржа смотрю теперь котиры ставит как на финексе, поди арбитраж прикрыли пацанам))
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:24

  ALEF написав:
  Zebra написав:+Молдова
+Беларусь

Шутка шикарная! :)
Но японцы - они вумные ребята.


Смысл в том, что инфо шума много. А за Японией другие тож не захотят упускать.
Андрей_В
 
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