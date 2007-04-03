Додано: Пон 05 лют, 2018 21:38

Zebra написав: Только почему-то в Японии биток сейчас еще дешевле чем в мире.

Запомните истину - все то что вы говорите - рынок уже учел. Важная психология, арбитраж, тренд.



А тренд на слив, на бифинекс за сутки завели 9к биткоинов, чтоб продать. Выйти в фиат. Перекреститься и забыть как о страшном сне. Только почему-то в Японии биток сейчас еще дешевле чем в мире.Запомните истину - все то что вы говорите - рынок уже учел. Важная психология, арбитраж, тренд.А тренд на слив, на бифинекс за сутки завели 9к биткоинов, чтоб продать. Выйти в фиат. Перекреститься и забыть как о страшном сне.

Пытаюсь поставить себя на место условного Димы Голубова. Лежит у меня 30000 битков. И вот еще вчера это были какие-то просто невообразимые для чела такого масштаба 600 лямов баксов. Просто так, сидя на попе ровно, парень вошел в 10ку украинского Форбс. Надеюсь, что он их слил, потому что сам говорил при курсе, по-моему, в 13к, что покупать по этому курсу - безумие.НО, если не слил, то что он сейчас видит? Ежедневное усыхание его виртуального капиатала, который он даже пощупать не успел, на 30 лямов. Верит ли он, что так же легко эти 30 лямов вернуться обратно? Большой вопрос. Что он сейчас делает со своими битками? Ответ, возможно, в статистике Зебры по заводу битков на Битфинекс.