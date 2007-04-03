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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 969970971972

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 288
1. до 500 долларов
16%
45
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
19
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
44
8. не покупал и не буду
38%
108
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:28

  Андрей_В написав:
  airmax78 написав:Уже и так, по состоянию на сегодня это был самый грандиозный развод лохов в истории человечества.


Какой % твоих соседей снял депо и купил крипты?)

При чем тут мои соседи? Или ты думаешь, что 100% голландцев были охвачены тюльпанной лихорадкой? Если бы счет шел уже на моих соседей - то это была бы катастрофа мирового масштаба. А так, пока, это просто самый грандиозный развод лохов в истории человечества.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:29

  Андрей_В написав:
  ALEF написав:
  Zebra написав:+Молдова
+Беларусь

Шутка шикарная! :)
Но японцы - они вумные ребята.


Смысл в том, что инфо шума много. А за Японией другие тож не захотят упускать.

Только почему-то в Японии биток сейчас еще дешевле чем в мире.
Запомните истину - все то что вы говорите - рынок уже учел. Важная психология, арбитраж, тренд.

А тренд на слив, на бифинекс за сутки завели 9к биткоинов, чтоб продать. Выйти в фиат. Перекреститься и забыть как о страшном сне.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В московии такие ролики делают про крипту, биток в частности - на фоне крутых тачек, купи крипту - обеспечь свое будущшее - ну чистый леня голубков. Даже не знаю как можно так тупо разводить народ в наше время. Хотя по залетным крипто адвентистам убеждаешься что их усилия не проходят даром. Создается впечатление будто они основные выгодополучатели в этой пирамиде.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:31

  Андрей_В написав:
  ALEF написав:
  Zebra написав:+Молдова
+Беларусь

Шутка шикарная! :)
Но японцы - они вумные ребята.


Смысл в том, что инфо шума много. А за Японией другие тож не захотят упускать.

Что упускать? Скоро "упускать" будет нечего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:37

airmax78 Деньги криптоманов перетекут на киевский рынок недвиги,и она ракетой вверх. Все на закупку недвижимости,инсайд))
awm111
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:38

  Zebra написав:Только почему-то в Японии биток сейчас еще дешевле чем в мире.
Запомните истину - все то что вы говорите - рынок уже учел. Важная психология, арбитраж, тренд.

А тренд на слив, на бифинекс за сутки завели 9к биткоинов, чтоб продать. Выйти в фиат. Перекреститься и забыть как о страшном сне.

Пытаюсь поставить себя на место условного Димы Голубова. Лежит у меня 30000 битков. И вот еще вчера это были какие-то просто невообразимые для чела такого масштаба 600 лямов баксов. Просто так, сидя на попе ровно, парень вошел в 10ку украинского Форбс. Надеюсь, что он их слил, потому что сам говорил при курсе, по-моему, в 13к, что покупать по этому курсу - безумие.
НО, если не слил, то что он сейчас видит? Ежедневное усыхание его виртуального капиатала, который он даже пощупать не успел, на 30 лямов. Верит ли он, что так же легко эти 30 лямов вернуться обратно? Большой вопрос. Что он сейчас делает со своими битками? Ответ, возможно, в статистике Зебры по заводу битков на Битфинекс.
airmax78
 
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  #<1 ... 969970971972
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