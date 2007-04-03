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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 978979980981>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 292
1. до 500 долларов
15%
45
2. 500 - 1000
5%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
7%
20
6. не покупаю а "майню"
6%
18
7. только планирую купить
15%
45
8. не покупал и не буду
38%
110
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:17

  maza5 написав:
  Zebra написав:На битфинекс продолжают поступать биточки. Ещё 1к
Утром наеюверное с таким размахом р 5500 как нефиг делать

Там фондовый нехило проседает. Выходят дяди в кэш. Тут про крипту вообще можно молчать

Зображення


начался quantitative tightening :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:24

  GADFLY написав:
  Zebra написав:На битфинекс продолжают поступать биточки. Ещё 1к
Утром наеюверное с таким размахом р 5500 как нефиг делать

Полосатый, а что там сейчас с выводом? Заторы есть? Просвети, плиз.

Та я ещё в январе под ноль вышел, тогда была бешенное ликвидность. Почти 70к зелени в гривнах без просадке удалось продать на украинских биржах. Вот до сих пор до 15к грн на карточки разных банков каждый день обналичиваю. Осталось уже не много. Спасибо тем кто дом заложил и обеспечил ликвидность и цены +10-20%% от мировых.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:28

  Zebra написав:
  GADFLY написав:
  Zebra написав:На битфинекс продолжают поступать биточки. Ещё 1к
Утром наеюверное с таким размахом р 5500 как нефиг делать

Полосатый, а что там сейчас с выводом? Заторы есть? Просвети, плиз.

Та я ещё в январе под ноль вышел, тогда была бешенное ликвидность. Почти 70к зелени в гривнах без просадке удалось продать на украинских биржах. Вот до сих пор до 15к грн на карточки разных банков каждый день обналичиваю. Осталось уже не много. Спасибо тем кто дом заложил и обеспечил ликвидность и цены +10-20%% от мировых.

я в тебя всегда верил)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ещё и гривна укрепляется, многократный профит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 01:55

  логан1919 написав:Народ а что делать то? Сливать все или подъёма ждать?

Главное правило при работе с такого рода активами - вкладывать только те деньги, потеря которых для вас не критична. Которые не взяты в кредит, не предназначены для конкретных трат и т.п.
Наеюсь, что у вас именно так.
В таком случае - просто расслабьтесь, не думайте об этом. Шансы угадать, куда сейчас двинет курс - 50/50. Не слушайте тех, кто советует продавать. Курс может в любой момент пойти вверх, и вы будете жалеть об этом. Но может и продолжить падение. Никто этого не знает. В любом случае - заплатите маржу и комиссию, будете нервничать.

Биткоин уже настолько известен и раскручен, что он никуда не денется. Всякие шиткоины могут исчезнуть, но не он. Разве что все государства сговорившись примут к нему жесткие репрессивные меры, но я в это не верю. Не смогли же запретить людям качать "пиратские" фильмы и книги, биткоин тоже, я думаю, не осилят прикрыть.

И помните, что его ограниченное количество, 21 млн. Всего по 0,003 на каждого жителя Земли. Его дефляция заложена в самой его природе.

Падения в 2-3-4 раза в истории биткоина уже были, и всё время биткоин рано или поздно отыгрывал падения. Большая вероятность, что и на этот раз так будет. Правда, это может занять время. Даже если (вдруг) вскоре увидите курс 3-4 тыс. - не отчаивайтесь. Вы ничего не потеряли, пока не продали дешевле, чем купили. Просто ждите, не продавайте. Выведите из биржи в кошелек, запишите ключевую фразу и забудьте про них. Через год-два вероятно вы сможете вернуть вложенное, с хорошим наваром.
Востаннє редагувалось Tegularius в Вів 06 лют, 2018 02:02, всього редагувалось 1 раз.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 02:01

  логан1919 написав:Фиаско...
Набрался по 17.. влез в кредиты.. дом и машина в залоге у банка.. пипец.. хоть стреляйся..


Все таки поразительно что отличает поклонников крипты - умение сразу схватывать суть вещей , орлиная прозорливость, неповторимое умение зрить так сказать в самый корень :

  Tegularius написав:
  логан1919 написав:Народ а что делать то? Сливать все или подъёма ждать?

Главное правило при работе с такого рода активами - вкладывать только те деньги, потеря которых для вас не критична. Которые не взяты в кредит, не предназначены для конкретных трат и т.п.
Наеюсь, что у вас именно так.
В таком случае - просто расслабьтесь, не думайте об этом.

Биткоин уже настолько известен и раскручен, что он никуда не денется. Всякие шиткоины могут исчезнуть, но не он. И помните, что его ограниченное количество, 21 млн. Его дефляция заложена в самой его природе. .. Через год-два вероятно вы сможете вернуть вложенное, с хорошим наваром.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 02:16

  Surfer написав:Все таки поразительно что отличает поклонников крипты - умение сразу схватывать суть вещей , орлиная прозорливость, неповторимое умение зрить так сказать в самый корень :

  Tegularius написав:
  логан1919 написав:Народ а что делать то? Сливать все или подъёма ждать?

Главное правило при работе с такого рода активами - вкладывать только те деньги, потеря которых для вас не критична. Которые не взяты в кредит, не предназначены для конкретных трат и т.п.
Наеюсь, что у вас именно так.
В таком случае - просто расслабьтесь, не думайте об этом.

Биткоин уже настолько известен и раскручен, что он никуда не денется. Всякие шиткоины могут исчезнуть, но не он. И помните, что его ограниченное количество, 21 млн. Его дефляция заложена в самой его природе. .. Через год-два вероятно вы сможете вернуть вложенное, с хорошим наваром.


Надеюсь, что это была гипербола (шутка). Биткоины не рекламировали как МММ, все всегда предупреждали о рискованности. Брать их в кредит под залог дома - это надо быть...
Но видеть, как скукоживаются твои активы - всегда неприятно, даже если потери некритичны. Даже если ты почти уверен, что со временем потери отыграются. Хотя бы потому, что сейчас на те же деньги можно было купить в 3 раза больше биткоинов, чем по 17.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Tegularius написав:
  логан1919 написав:Народ а что делать то? Сливать все или подъёма ждать?

Главное правило при работе с такого рода активами - вкладывать только те деньги, потеря которых для вас не критична. Которые не взяты в кредит, не предназначены для конкретных трат и т.п.
Наеюсь, что у вас именно так.
В таком случае - просто расслабьтесь, не думайте об этом. Шансы угадать, куда сейчас двинет курс - 50/50. Не слушайте тех, кто советует продавать. Курс может в любой момент пойти вверх, и вы будете жалеть об этом. Но может и продолжить падение. Никто этого не знает. В любом случае - заплатите маржу и комиссию, будете нервничать.

Биткоин уже настолько известен и раскручен, что он никуда не денется. Всякие шиткоины могут исчезнуть, но не он. Разве что все государства сговорившись примут к нему жесткие репрессивные меры, но я в это не верю. Не смогли же запретить людям качать "пиратские" фильмы и книги, биткоин тоже, я думаю, не осилят прикрыть.

И помните, что его ограниченное количество, 21 млн. Всего по 0,003 на каждого жителя Земли. Его дефляция заложена в самой его природе.

Падения в 2-3-4 раза в истории биткоина уже были, и всё время биткоин рано или поздно отыгрывал падения. Большая вероятность, что и на этот раз так будет. Правда, это может занять время. Даже если (вдруг) вскоре увидите курс 3-4 тыс. - не отчаивайтесь. Вы ничего не потеряли, пока не продали дешевле, чем купили. Просто ждите, не продавайте. Выведите из биржи в кошелек, запишите ключевую фразу и забудьте про них. Через год-два вероятно вы сможете вернуть вложенное, с хорошим наваром.

:-)
Всего по 0,03 на жителя земли. И в этом его ценность.
Значит нужно сделать биток 2, с 0,003 на жителя земли и он будет в 10 раз дороже битка.
Провидец
 
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лохокоін лише для бариг з наркотою корисний...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:20

  Tegularius написав:И помните, что его ограниченное количество, 21 млн. Всего по 0,003 на каждого жителя Земли. Его дефляция заложена в самой его природе.
...
Через год-два вероятно вы сможете вернуть вложенное, с хорошим наваром.

копипаст вреден.
сначала "дефляция", т.е. уменьшение стоимости. потом "вернуть вложенное, с хорошим наваром".
нужно как-то тщательнее тексты вычитывать :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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